Lamont Roach Jr. vs. William Zepeda: Cuándo, dónde y cómo ver la contienda, cartelera completa aquí

Lamont Roach celebra tras derribar a Héctor García en un combate por el título de campeón de peso superpluma celebrado el sábado 25 de noviembre de 2023 en Las Vegas.

Lamont Roach Jr. (25-1-3, 10 KOs) y William Zepeda (33-1, 27 KOs) protagonizarán el combate estelar de este sábado, 1 de agosto, en un choque por el campeonato vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en The Theater de Virgin Hotels Las Vegas, en Las Vegas, Nevada.

Roach llega al combate tras dos resultados en los que dio la sensación de que pudo haber tenido más suerte en las tarjetas de los jueces. En sus presentaciones más recientes ante Gervonta Davis e Isaac Cruz, el pugilista estadounidense obtuvo empates por decisión mayoritaria, pese a que muchos consideraron que Roach merecía el triunfo en ambos duelos. Ese desempeño le valió la oportunidad de pelear por el cetro que le fue despojado a Shakur Stevenson, y ahora enfrentará al mayor pegador por volumen del boxeo actual.

A Stevenson se le retiró su título de peso ligero porque subió de categoría para ganar el título de peso superligero de la OMB y no presentó una solicitud por escrito ni abonó la tasa de autorización de 120,000 dólares exigida por el CMB.

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La cartelera del sábado también incluirá la defensa del título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de Raymond Muratalla, quien se medirá al brasileño y excampeón mundial Robson Conceição.

La velada se transmitirá en Estados Unidos por DAZN y TNT Sports, mientras que a nivel mundial estará disponible exclusivamente en DAZN. La cartelera principal arranca a las 5 p.m. Hora del Pacífico.

Mientras Roach buscará evitar a toda costa un tercer empate consecutivo, Zepeda llegará con la intención de recuperarse de la primera derrota de su carrera profesional, sufrida ante Shakur Stevenson por decisión unánime el pasado mes de julio.

Roach reconoció haber estudiado en repetidas ocasiones esa pelea entre Zepeda y Stevenson, de la que planea sacar provecho el sábado por la noche en Las Vegas. Sin embargo, aclaró que buscará un camino distinto al de Stevenson. Roach aseguró que confiaba no solo en superar técnicamente a Zepeda, sino también en lastimarlo durante la disputa por el cinturón ligero vacante del CMB.

La cartelera completa aquí:

Lamont Roach Jr. contra William Zepeda - por el título vacante de peso ligero del CMB

Raymond Muratalla contra Robson Conceicao - por el título de peso ligero de la FIB de Muratalla

Raúl Curiel contra Quinton Randall - peso welter

Gurgen Hovhannisyan contra Uila Mau - peso pesado

Joel Iriarte contra Jorge Lagunas - peso welter

Charles Conwell contra Paul Kroll - peso superwelter

Fabián Guzmán contra Aaron Coley - peso medio

Dylan Capetillo contra Juan Carlos Becerril - peso ligero

Gael Cabrera contra Francisco Pedroza Portillo - peso supergallo