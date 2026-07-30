Con Ohtani fuera de la alineación, los Dodgers doblegan a Seattle en último juego de la serie en Noche Guatemalteca

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace una mueca luego de conectar un foul ante los Marineros de Seattle, el miércoles 29 de julio de 2026 .

Shohei Ohtani no fue incluido en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles (69-40) el jueves para el juego final de la serie ante los Marineros de Seattle (53-57) en el Dodger Stadium, debido a una molestia persistente en la rodilla izquierda, la misma que lo ha mantenido alejado del montículo desde hace cerca de un mes. Sin embargo, los Dodgers contaron con otra sólida salida de Roki Sasaki y ganaron 6-2 el jueves por la noche en Los Ángeles.

El mánager Dave Roberts calificó la decisión de preventiva.

“Es solo para que no se convierta en algo que no debería ser, que podamos prevenir”, declaró el mánager de los bicampeones de la Serie Mundial, quien espera que el astro japonés regrese a la alineación el viernes.

Los Dodgers contaron con un doble de Mookie Betts al jardín izquierdo para que anotaran Andy Pagés y Tommy Edman, poniendo el marcador 2-0 en la primera entrada.

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En la cuarta, Dalton Rushing pegó un jonrón al jardín derecho, y Teoscar Hernández y Kyle Tucker anotaron tres carreras más, para el 5-0.

Seattle despertó en el sexto inning con un doblete de Randy Arozarena al jardín izquierdo, que permitió a Cole Young anotar para el 5-1. En ese mismo inning, Cal Raleigh recibió una base por bolas y Arozarena anotó para el 6-2 final.

Según Roberts, no hubo un incidente puntual que provocara la salida de Ohtani de la alineación, sino que respondió más bien a que el jugador japonés llegó a base en siete ocasiones en las últimas dos noches. El dolor surgió mientras el bateador designado recibía tratamiento, lo que llevó al personal médico de los Dodgers a recomendarle que descansara.

El lanzador titular de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki, se seca la cara tras conceder una carrera por base por bolas durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mariners de Seattle, el jueves 30 de julio de 2026, en Los Ángeles.











(Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

“Aprecio que él me diga que hay algo de molestia para permitirme tomar una decisión que sea lo mejor para él”, expresó Roberts. “Y eso es lo que estamos haciendo”.

Ohtani y la organización han insistido en que la rodilla izquierda, su pierna de aterrizaje al lanzar, solo representa un problema al lanzar. Que se haya irritado sin estar en labores de pitcheo podría ser una señal de alerta.

“Aprecio la comunicación”, agregó Roberts. “Yo no puedo leer mentes, el personal de entrenamiento tampoco, así que el hecho de que él lo comunique nos permite tomar una decisión”.

A Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, le lanzaron semillas tras batear un jonrón solitario durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mariners de Seattle, el jueves 30 de julio de 2026, en Los Ángeles.















(Mark J. Terrill / Ap Photo/mark J. Terrill)

Teoscar, quien arrancó los primeros dos juegos de la serie en el jardín izquierdo, tuvo la noche libre a la defensiva y se mantuvo en la alineación como bateador designado, en la séptima posición.

Seattle no ha ganado una serie de visitante desde fines de mayo y tiene un récord de 23-33 fuera de casa. Ganaron el primer juego antes de perder los dos siguientes.

Sasaki (5-5) dominó los primeros cinco innings, en los que solo permitió dos hits. Bryan Woo lanzó cinco innings, en los que permitió cinco hits, cinco carreras limpias, y dos bases por bolas.

De izquierda a derecha: Sofía, Cruz, Edward y Rosa Hernández. Una familia de raíces guatemaltecas acudió a la Noche de Herencia de Guatemala de los Dodgers. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

La serie concluyó con la Noche de la Herencia Guatemalteca. Los aficionados que compraron un paquete especial de entradas se llevaron una camiseta exclusiva en tonos azul claro y blanco, con los colores de la bandera guatemalteca. En todo el estadio se sirvieron platos típicos guatemaltecos, como los tamales de puerco y los plátanos fritos con frijoles y crema. También se sirvieron “mixtas”, que consistían en salsa de aguacate sobre una tortilla de maíz con un perrito caliente.

“Hoy estábamos en Los Ángeles y queríamos festejar”, dijo Edward Hernández, residente de Palm Springs, quien llegó con su mamá, Rosa, y sus dos hijos, Sofía y Cruz, portando las camisetas conmemorativas.

“Soy una privilegiada por venir, siempre había querido venir”, añadió Rosa, originaria de Chicacao, Guatemala, quien llegó en 1979 a Estados Unidos.

La plaza detrás del jardín central contó con las presentaciones de DJ Audiorokk, Ricky Carranza y su Linda Antigüeña, Grupo De Disfraces Juvenil Nuevo Milenio, Mari y la banda Los Miseria.