Selección mexicana anuncia gira de debut de Rafa Márquez, incluye duelo ante Chile en el Coliseo

Rafael Márquez, segundo entrenador de México, gesticula durante el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre México y Honduras, disputado en el Estadio Nemesio Diez el 19 de noviembre de 2024 en Toluca, México.

La selección mexicana regresará a Estados Unidos en otoño para disputar tres partidos de su gira por el país, frente a rivales sudamericanos, tras su participación en la Copa del Mundo, en la que jugó todos sus partidos en territorio mexicano.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM) anunciaron este jueves la gira, que marcará el primer regreso del combinado nacional a suelo estadounidense desde el Mundial 2026. Los cuatro seleccionados involucrados presentarán a sus planteles principales, ya que los encuentros se disputarán dentro de la ventana internacional de la FIFA.

La gira arrancará el sábado 26 de septiembre, cuando México, ubicado en el décimo lugar del ranking mundial de la FIFA, se enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El duelo representará el debut de Rafael Márquez como director técnico de la selección mayor de México y será la primera vez que el MexTour visite Baltimore en sus 23 años de historia.

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El itinerario continuará el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, donde el Tri se enfrentará a Perú. La gira cerrará el martes 6 de octubre frente a Chile en el histórico Coliseo de Los Ángeles.

Ante Colombia, actual undécimo en el ranking FIFA, México arrastra una racha adversa: en el más reciente de los 29 enfrentamientos entre ambos, los colombianos golearon 4-0 al Tri el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas. La serie histórica está prácticamente pareja, con 10 triunfos mexicanos, 10 colombianos y 9 empates.

Contra Perú, 50 del ranking FIFA, México llega como amplio favorito por el historial: domina la serie con 12 victorias, ocho empates y nueve derrotas en 29 partidos, y ganó el duelo más reciente 1-0 el 24 de septiembre de 2022 en Pasadena, California, también en el marco del MexTour.

Frente a Chile, 49 del ranking FIFA, el Tri también lleva la ventaja histórica con 14 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 31 encuentros. El último cruce terminó en un empate 2-2 el 8 de diciembre de 2021 en Austin, Texas.