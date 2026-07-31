William Zepeda buscará reivindicación con título mundial en juego este sábado en Las Vegas

El boxeador mexicano William Zepeda se prepara para una de las peleas más importantes de su carrera este sábado, 1 de agosto, ante Lamont Roach Jr. (25-1-3, 10 KOs) en The Theater en Virgin Hotels Las Vegas, donde buscará coronarse campeón del mundo en peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras una preparación que califica como distinta a todas sus batallas anteriores.

En una entrevista desde Las Vegas, ‘El Camarón’ (33-1, 27 KOs) reconoció que enfrentará a un rival de la élite del boxeo, a pesar de que este llega con dos resultados recientes que han generado controversia entre los aficionados. En 2025, Roach Jr. empató por decisión mayoritaria ante Gervonta Davis e Isaac Cruz en dos duelos en los que muchos lo vieron ganar. Zepeda aseguró que, más allá de esos resultados, respeta la calidad de su contrincante y espera una contienda exigente.

La contienda principal, que arrancará alrededor de las 7:30 p.m. hora del Pacífico, será televisada por DAZN y TNT. La cartelera principal inicia a las 4:30 p.m.

Anuncio

“Espero una pelea fuerte, espero una pelea donde él va a querer demostrar su nivel”, señaló Zepeda, quien reconoció que su rival se apoya en la distancia y buen ritmos, mientras que su propio estilo es más de presión.

El mexicano, quien regresa después de un año desde que perdió ante Shakur Stevenson en su primera derrota como profesional, explicó que la estrategia para el sábado será clave, ya que un enfrentamiento frontal y muy directo no favorece su plan de pelea.

Deportes Lamont Roach Jr. vs. William Zepeda: Cuándo, dónde y cómo ver la contienda, cartelera completa aquí Lamont Roach Jr. (25-1-3, 10 KOs) y William Zepeda (33-1, 27 KOs) protagonizarán el combate estelar de este sábado, 1 de agosto, en un choque por el campeonato vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en The Theater de Virgin Hotels Las Vegas, en Las Vegas, Nevada.

“Ahí sí tenemos que meter presión, pero hay que ser inteligentes”, dijo Zepeda, subrayando que buscará identificar los momentos precisos para atacar y replegarse ante un rival que se cubre bien y contragolpea con velocidad.

Zepeda llega a esta pelea tras una derrota reciente ante Stevenson, por la corona de peso ligero, resultado que según él, lo motiva aún más a buscar el campeonato mundial que ha perseguido por años. El boxeador describió pelear por un título en Las Vegas, escenario histórico del boxeo mundial, como el cumplimiento de un sueño a largo plazo.

“Representa el cumplimiento del sueño de muchos años de trabajo”, expresó Zepeda, de 30 años, sobre la oportunidad de subir al ring en la meca del boxeo, donde dijo sentirse, junto a su equipo, “muy contentos, muy emocionados” de cara al combate.

William Zepeda Segura posa para una foto con su cinturón de campeón mundial del CMB tras su victoria sobre Tevin Farmer al término de su combate de peso ligero celebrado en el Kingdom Arena el 16 de noviembre de 2024 en Riad, Arabia Saudí. (Richard Pelham / Getty Images)

El mexicano comparó el enfrentamiento con un ajedrez en el ring, en el que la preparación física ya no basta para ganar. Afirmó que tras su más reciente derrota trabajó intensamente para mantenerse enfocado durante cada segundo de la pelea, sin perder la concentración en ningún momento, algo que aprendió en su combate contra Stevenson.

Sobre el hecho de regresar rápidamente a una pelea de alto nivel tras lo ocurrido frente a Stevenson, el originario de San Mateo Atenco, Estado de México, lo atribuyó al carácter que lo distingue como peleador mexicano y afirmó que este tipo de combates es el que la afición quiere presenciar.

“Es un hombre muy disciplinado, arriba del ring puedes tener todo, pero si no tienes disciplina no tienes nada. Es lo que define a William Zepeda, es la disciplina”, dijo el entrenador del mexicano, Jay Najar, quien ha trabajado con ‘El Camarón’ por 15 años.

Lamont Roach Jr. celebra tras derrotar a Ángel Rodríguez en un combate de 12 asaltos válido para la eliminatoria por el título de peso superpluma de la AMB, celebrado el sábado 16 de julio de 2022 en Los Ángeles. (Ringo H.W. Chiu / Associated Press)

De cara al duelo de este sábado, Zepeda fue enfático en la importancia de lograr una victoria contundente para que su carrera continúe en ascenso, un logro por el que “ha trabajado toda su vida”.

Roach, de Washington, D. C., no ha perdido desde que cayó ante Jamel Herring en 2019, para luego lograr seis triunfos y luego los dos empates ante Davis y Cruz, por lo que tiene ocho duelos invicto desde ese entonces.

“Tengo muchas habilidades, muchos cojones del tamaño de Godzilla. También William Zepeda los tiene, así que será un gran duelo”, dijo Roach Jr., de 30 años, quien regresará a Las Vegas donde ganó la corona de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante Héctor García en 2023, su primer título.

“Estén atentos, será una pelea grande”, dijo Roach Jr. “He trabajado en la oscuridad y sé que ganaremos ese título mundial”.

La contienda contará con puntaje abierto, lo cual le permitirá a los boxeadores conocer el puntaje de los jueces en el cuarto y octavo asalto.

“Es lo que necesita el boxeo: transparencia. Y lo más importante es que los boxeadores sepan las puntuaciones para hacer los ajustes necesarios en la pelea”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

