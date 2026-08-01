Los Dodgers fichan al lanzador Tarik Skubal, procedente de los Tigres de Detroit, en un traspaso sensacional

Los Dodgers no necesitaban incorporar a un lanzador abridor de gran impacto a su rotación. Pero el sábado, el equipo —que ya se consideraba favorito para ganar la Serie Mundial — se reforzó considerablemente.

Los Dodgers van a fichar al actual ganador del premio Cy Young, Tarik Skubal , procedente de los Tigers, a cambio de tres promesas: el jardinero Zyhir Hope y los lanzadores diestros River Ryan y Brady Smith, según confirmó una persona familiarizada con las negociaciones que no estaba autorizada a hablar públicamente.

“Simplemente no hay tantos jugadores de nivel estrella en el béisbol”, declaró a principios de esta semana el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman . “Siempre que haya uno disponible, vamos a participar en esas conversaciones. Ya hemos demostrado ser muy agresivos en el pasado”.

La agresiva maniobra de los Dodgers del sábado les permitió hacerse con el jugador más codiciado dos días antes de que se cerrara el plazo para los traspasos.

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Skubal ha dado continuidad a su temporada de 2025, en la que ganó el premio Cy Young, con una efectividad de 2,97 en 16 aperturas, a pesar de haberse sometido a una operación para extraer un cuerpo suelto de su codo a principios de mayo.

Desde su rápida recuperación tras la intervención mínimamente invasiva con NanoNeedle, ha rendido lo suficiente en nueve salidas (2,87 de promedio de carreras limpias), lanzando hasta la séptima entrada en cada una de sus tres últimas, como para disipar las preocupaciones sobre su estado físico.

Skubal, de 29 años, se convertirá en agente libre al término de esta temporada, por lo que los Tigers —que tienen un balance de 53-58 y están a 2 ½ partidos del último puesto de comodín de la Liga Americana— se enfrentaban a la posibilidad de perderlo en el mercado de agentes libres sin obtener nada a cambio.

Llegaron al cierre del mercado de traspasos en una posición envidiable, sin una «necesidad acuciante», como dijo Friedman, y pudieron tomarse las cosas con calma y observar cómo se desarrollaba el mercado. En lugar de seguir el guion del año pasado, cuando los Dodgers reforzaron su plantilla con movimientos secundarios, esta vez apostaron fuerte.

En los últimos ocho meses, los Dodgers han incorporado al mejor relevista agente libre ( Edwin Díaz ), al bateador agente libre más destacado ( Kyle Tucker ) y al candidato a traspaso más codiciado a un equipo que ha ganado dos títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Los Dodgers lograron fichar a Skubal, quizás el único jugador disponible capaz de elevar el nivel de su plantilla repleta de estrellas, sin desprenderse de ningún jugador de las Grandes Ligas.

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La rotación de los Dodgers va recuperando su estado físico, con Blake Snell (cirugía artroscópica de codo) listo para realizar una salida más de rehabilitación en las ligas menores antes de ser activado y Tyler Glasnow (espasmos en la espalda) a punto de comenzar su programa de rehabilitación.

Sin embargo, el fenómeno «dos en uno» Shohei Ohtani lleva casi un mes sin lanzar, mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. Aunque los Dodgers han seguido insistiendo en que confían en que Ohtani volverá al montículo, su calendario de recuperación ha resultado impredecible desde que recibió una inyección de Orthovisc durante el parón del All-Star para lubricar la articulación.

Con la incorporación de Skubal, los Dodgers cuentan con la mejor rotación de la postemporada del béisbol, con un colchón de seguridad en caso de lesiones.

Además, no tienen que preocuparse por enfrentarse a Skubal en los playoffs en su intento por lograr el triplete.

De los prospectos a los que los Dodgers renunciaron, Ryan es el que está más cerca de las Grandes Ligas. El jugador de 27 años ya habría sido tenido en cuenta para un ascenso este año de no ser por una lesión recurrente en el tendón de la corva. Ryan —el segundo lanzador mejor clasificado en el sistema de los Dodgers, según MLB Pipeline— tiene una efectividad de 4,63 en ocho aperturas en Triple A este año. Los Dodgers lo adquirieron de los Padres en 2022 a cambio del primera base y jardinero Matt Beaty.

Hope, a quien los Dodgers adquirieron de los Cubs junto con el prospecto zurdo Jackson Ferris a cambio del jugador de cuadro Michael Busch y el relevista Yency Almonte hace dos años, es el prospecto número 25 del béisbol según MLB Pipeline. En un sistema de cantera repleto de talento en los jardines, es el cuarto prospecto de los Dodgers mejor clasificado en esa posición, por detrás de Josué De Paula (n.º 4), Mike Sirota (n.º 11) y Eduardo Quintero (n.º 19).

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