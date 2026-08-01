Mexicano William Zepeda conquista el título ligero del CMB tras vencer a Lamont Roach en Las Vegas

William Zepeda (derecha) lanza un puñetazo a Lamont Roach Jr. durante un combate por el título vacante de peso ligero del CMB, celebrado en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas el 1 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Zepeda se alzó con el título por decisión unánime.

El mexicano William Zepeda finalmente conquistó el cinturón verde. Poco más de un año después de quedarse corto en su intento por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Shakur Stevenson, el originario del Estado de México se coronó campeón el sábado tras derrotar por decisión unánime al estadounidense Lamont Roach en el evento estelar realizado en el Virgin Hotels de Las Vegas, Nevada.

Los jueces vieron la pelea de manera contundente a favor de Zepeda, con tarjetas de 117-111, 117-111 y 118-110, en una velada que formó parte de una cartelera que contó con las puntuaciones abiertas, las cuales le permitieron a ambos pugilistas conocer el resultado parcial de la contienda en el cuarto y octavo asalto.

El sábado, ‘El Camarón’ dio testimonio de que un peleador puede recuperarse de una dura derrota y regresar un año después para conquistar el título.

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“Contra Shakur fue un examen que no pude aprobar”, dijo Zepeda en referencia a su derrota ante Stevenson en julio de 2025, también por el título ligero del CMB. “Pero nos tomamos el tiempo, regresamos más fuertes. Trabajamos en nuestras debilidades y ahora somos campeones”.

Con el triunfo, Zepeda (34-1, 27 KOs) se hizo del título vacante que le despojaron el cinturón a Stevenson. El propio Roach reconoció la superioridad de su rival tras la derrota.

“Zepeda estuvo bien preparado esta noche, él y su equipo tuvieron un plan de juego tremendo y lo pusieron en práctica. Sin excusas, me quito el sombrero”, declaró Roach (25-2-3, 10 KOs) tras la pelea.

El excampeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo había subido de categoría a peso ligero en busca de convertirse en monarca de dos divisiones, luego de sumar empates consecutivos ante Gervonta Davis en marzo de 2025 e Isaac Cruz en diciembre pasado. Sin embargo, ante Zepeda no hubo controversia, pues fue una victoria clara y contundente para el mexicano.

The highlights of William Zepeda's incredible performance against Lamont Roach to win his first world title 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/YpJQPXjHA7 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 2, 2026

En la coestelar de la velada, Raymond Muratalla defendió con éxito su título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a Robson Conceição al ganar por decisión unánime.

