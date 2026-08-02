Chivas no solamente tiene nueva piel, pero también una alianza que espera conectar con la afición angelina

Ángel Sepúlveda, de las Chivas, observa el partido de la primera jornada entre las Chivas y el Toluca, correspondiente al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Akron el 18 de julio de 2026 en Zapopán, México.

Joey Barba, uno de los creadores de una marca de ropa urbana popular en Los Ángeles, dice que una de sus camisetas favoritas de Chivas de Guadalajara es una “vintage” con Mexicana de Aviación, que patrocinó brevemente al equipo de Guadalajara en los noventa.

Es una camiseta con un significado especial para él, pues su madre trabajó en esa compañía aérea durante 30 años. La camiseta se convirtió en un símbolo de su relación con el fútbol y de su conexión con sus raíces.

Es por eso, que para él es increíble que la compañía de diseño de ropa que él cofundó, Paisa Boys, trabaje junto a la marca deportiva Nike, nuevo proveedor y patrocinador de las camisetas de las Chivas.

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“Es surrealista. Es la única palabra que se me ocurre. ¿Esto realmente está pasando? ¿De verdad tengo una parte en esto?”, dijo Barba al hablar de la colaboración que está haciendo de cara al lanzamiento del nuevo uniforme.

El nuevo kit de Chivas debutó en México el pasado 18 de julio durante el primer partido de liga del equipo varonil ante Toluca. Su presentación en Estados Unidos será el miércoles, 5 de agosto, cuando Chivas enfrente a LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles (7:30 p.m., AppleTV) como parte de la Leagues Cup.

Al inicio de la nueva temporada de la Liga MX, Nike anunció una nueva asociación con Chivas, un acuerdo estratégico dada la magnitud de la afición rojiblanca en el sur de California. El nuevo acuerdo multianual reemplazó al que Chivas tuvo con Puma tras una década de estar con esa compañía.

Esta es la segunda aventura de Nike con Chivas. En el verano de 1997, tras coronarse campeones de la mano de la “promotora” de Salvador Martínez Garza, Chivas firmó un millonario contrato de seis años con Nike. Sin embargo, la alianza se interrumpió de inmediato debido a conflictos de intereses comerciales.

Brian Gutiérrez, del Chivas, corre con el balón durante el partido de la segunda jornada entre el Chivas y el FC Juárez, correspondiente al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Akron el 25 de julio de 2026 en Zapopan, México. (Simon Barber / Getty Images)

“Los Ángeles, por supuesto, es una de las bases de aficionados de Chivas más grandes y apasionadas fuera de México, impulsada principalmente por la comunidad mexicoamericana”, explicó Ian Shepherd, jefe de mercadotecnia de Nike en Los Ángeles, en entrevista previa a la visita de los rojiblancos al LAFC.

Shepherd adelantó que la marca planea seguir organizando eventos en torno a la afición angelina, ya sean fiestas para ver partidos y otras colaboraciones con socios locales.

Según Shepherd, la alianza con Chivas se enmarca en la estrategia global de la compañía en el fútbol, enfocada en inversiones a largo plazo orientadas a elevar el nivel del deporte, especialmente de cara al camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Shepherd detalló que la creación de la nueva indumentaria implicó un extenso trabajo de investigación, con conversaciones directas con el club, los aficionados en Guadalajara y los propios futbolistas, con el fin de captar un lenguaje de diseño que resuene con la identidad rojiblanca.

Roberto Alvarado, de las Chivas, observa la jugada durante el partido de la segunda jornada entre las Chivas y el FC Juárez, correspondiente al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Akron el 25 de julio de 2026 en Zapopán, México. (Simon Barber / Getty Images)

El anuncio del nuevo proveedor oficial de uniformes de las Chivas desató una ola de emoción entre Barba y Javier Bandera, el cofundador de Paisa Boys. Ambos están trabajando en contenido para promover esta alianza.

“Apenas escuché el anuncio, me sentí realmente emocionado por un par de razones”, relató Aguilar. “Hemos estado trabajando de cerca con Nike durante los últimos años, y además soy aficionado de Chivas de toda la vida”.

Aguilar coincidió en el sentimiento y añadió una capa familiar a la historia, pues su madre nació en Guadalajara, por lo que la afición por Chivas ha acompañado a su familia “por mucho tiempo”.

Para Barba, esta colaboración representa una extensión natural de lo que Paisa Boys ha hecho mejor a lo largo de los años, que es contar historias y visibilizar comunidades.

“Para muchos de nosotros que crecimos aquí en Los Ángeles, ser aficionados de Chivas era nuestra forma de conectar con el lugar de donde venían nuestros padres”, dijo Barba. “Ponerte esa playera es más que ser fan de un equipo de fútbol; es un legado generacional, como una herencia familiar que se pasa de una generación a otra”.

Aguilar, por su parte, vinculó el logro profesional con el orgullo familiar.

“Gran parte de mis logros los mido por si estoy haciendo sentir orgullosa a mi familia. Ellos se sacrificaron mucho para llegar a este país, así que poder colaborar con Nike y con el equipo favorito de mi familia se siente como un logro mucho más real”, dijo Aguilar.

Los Paisa Boys ya tuvieron un primer gran impacto con esta colaboración, pues su logo estuvo presente en el delantero mexicano Raúl Jiménez durante la Copa del Mundo. Barba recordó la magnitud de ese logro.

“Esta camiseta se convirtió en una especie de segundo hit para México, casi de manera underground... la que todos quieren”, dijo Barba. Como ejemplo, mencionó que en un evento de venta en The Grove, en Los Ángeles, se formó una fila de dos cuadras que agotó las existencias en apenas 30 minutos.

“Fue surrealista. Es un círculo completo. Estamos viviendo el sueño de llevar nuestra cultura al más alto nivel posible”, agregó Barba.

Aguilar calificó ese proyecto de “lo más cercano a diseñar el jersey de la propia selección nacional”, dada la plataforma en la que apareció.

El convenio contempla vestir a los equipos varonil y femenil de Chivas, a la academia juvenil, al equipo de esports y a todo el cuerpo técnico, con el objetivo de “inspirar a la próxima generación y hacer crecer el deporte en América Latina y más allá”.

