LAFC y Chivas abren la Leagues Cup en Los Ángeles con la obligación y presión de empezar ganando

David Martínez (30), de Los Angeles FC, es felicitado por su compañero Son Heung-Min (7) tras anotar un gol durante la segunda mitad de un partido de la MLS contra St. Louis City, el miércoles 13 de mayo de 2026, en St. Louis. (Foto AP/Jeff Roberson)

LAFC y Guadalajara iniciarán su participación en la Leagues Cup cuando se enfrenten en el BMO Stadium, un partido que ambos equipos consideran determinante en un torneo donde el margen de error es mínimo.

Desde ambos lados hubo un mensaje en común durante las conferencias de prensa del martes previas al encuentro y es que el primer resultado puede marcar el rumbo del grupo y una derrota complicaría seriamente las posibilidades de avanzar.

El entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, reconoció que el torneo, que inicia este miércoles (7:30 p.m. PT, Apple TV) para ambos, llega en un momento complicado para su equipo debido a la falta de profundidad en el plantel. Explicó que el club ha perdido jugadores que todavía no han sido reemplazados y además enfrenta varias bajas por lesión, una situación que limita las opciones para manejar la carga de partidos.

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Aun así, dejó claro que el objetivo inmediato es comenzar con una victoria.

“El primer resultado es crucial si quieres clasificar. Nuestro foco está en Chivas, buscar los tres puntos y luego analizar qué hacer contra Toluca”, afirmó Dos Santos.

El entrenador angelino considera que LAFC quedó ubicado en el grupo más exigente del torneo al compartir sector con Chivas, Toluca y Querétaro.

Respecto al rival, señaló que el conjunto rojiblanco presiona con intensidad y que la clave estará en superar esa presión con una circulación rápida del balón y atacando los espacios, aspectos que, dijo, su equipo ejecutó correctamente en sus compromisos recientes.

El defensor Ryan Hollingshead coincidió con su entrenador y aseguró que el club afrontará la competencia con la misma mentalidad con la que encara cualquier torneo.

“Nunca hemos sido un club que no busque un trofeo. Vamos a luchar y dar todo lo que podamos para conseguir los tres puntos”, señaló el estadounidense, quien también calificó el sector como el más complicado de la Leagues Cup.

Del lado de Guadalajara, el DT Gabriel Milito destacó que el formato obliga prácticamente a ganar todos los encuentros para mantener opciones de avanzar.

“Es un torneo que no te perdona el error. Tenemos claro que debemos dar el máximo para poder ganar los partidos”, comentó el entrenador argentino.

Milito aseguró que Chivas llega con la ilusión de competir por el título y descartó que la carga de viajes o el calendario representen una excusa.

“Si las cosas no salen como esperamos no será por los viajes ni por la cantidad de partidos. Este plantel está preparado para afrontar esta exigencia”, afirmó.

El técnico también elogió al conjunto angelino, al que describió como “un equipo muy fuerte”, aunque dejó claro que confía en la capacidad de su plantel para responder en un escenario de alta exigencia.

El defensa José Castillo explicó que Guadalajara deberá minimizar errores frente a un rival que destaca por su velocidad y capacidad para castigar cualquier desatención.

“Tenemos que ser un equipo paciente, ordenado y muy sólido defensivamente. Eso nos acercará a un resultado favorable”, comentó Castillo.

El jugador añadió que Chivas afronta la Leagues Cup con la misma importancia que cualquier otra competencia.

“Siempre salimos a buscar ganar, sin importar el rival o el torneo. Esa es la responsabilidad que implica representar a esta institución”, dijo.