LAFC vence a Chivas en penales tras empate en el debut de ambos en la Leagues Cup

El delantero de las Chivas de Guadalajara, Armando González (derecha), disputa el balón con el defensa de Los Angeles FC, Yevhen Cheberko, durante la primera mitad de un partido de la Leagues Cup el miércoles 5 de agosto de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Ryan Sun)

El primer enfrentamiento entre LAFC y Chivas de Guadalajara estuvo a la altura de las expectativas. En un BMO Stadium dividido entre el negro y oro de los locales y el rojiblanco del Rebaño, los equipos dividieron honores 1-1, el miércoles, en los 90 minutos reglamentarios en su debut dentro de la Leagues Cup 2026, antes de que el conjunto angelino se quedara con el punto extra al imponerse 5-4 en la tanda de penales.

Miles de aficionados de Chivas respondieron al llamado de uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural, convirtiendo el estadio de Los Ángeles en un escenario con ambiente muy chivista.

Más allá del resultado, el entrenador de LAFC, Marc Dos Santos, destacó la magnitud del rival y el ambiente vivido en Los Ángeles.

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“Mira el estadio hoy, se ve que son un gran club; solo los grandes clubes atraen a estas multitudes o a tal cantidad de aficionados, y además son un buen equipo que contó con cuatro o cinco jugadores en el Mundial”, dijo Dos Santos tras el partido.

LAFC fue el primero en avisar. Denis Bouanga generó peligro desde los primeros minutos, primero al aprovechar un balón largo que no logró conectar con precisión y después con un potente disparo desde fuera del área que controló sin mayores complicaciones el arquero Raúl Rangel.

La insistencia del delantero gabonés finalmente tuvo recompensa al minuto 38. David Martínez encontró un espacio entre la defensa rojiblanca y filtró un pase preciso para Bouanga, quien definió de primera intención con un disparo cruzado que venció a Rangel para adelantar al conjunto dirigido por Dos Santos. Era el 1-0.

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La ventaja, sin embargo, duró apenas cuatro minutos. Chivas respondió antes del descanso con una jugada bien elaborada. Bryan González filtró un balón para Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien definió de zurda dentro del área con un remate colocado que pegó en el poste antes de cruzar la línea, enviando el encuentro al medio tiempo con empate 1-1.

El segundo tiempo cambió de dueño. Guadalajara asumió el control del balón y comenzó a generar las ocasiones más claras. Efraín Álvarez estuvo cerca de darle la ventaja al conjunto mexicano con un par de disparos de media distancia que pasaron apenas por encima del travesaño, mientras que Fernando González estremeció el poste con un potente remate que silenció por un instante al BMO Stadium.

LAFC también tuvo su oportunidad para evitar los penales. Son Heung-min, en una de sus pocas intervenciones de peligro durante la noche, cobró un tiro libre al minuto 80 que parecía colarse al ángulo, pero el ‘Tala’ Rangel reaccionó con una espectacular atajada para enviar el balón al tiro de esquina.

Del otro lado apareció Thomas Hasal. El guardameta canadiense evitó el gol del triunfo para Chivas al detener un remate de cabeza de Roberto Alvarado en los minutos finales, una intervención que terminó siendo determinante para que el encuentro se definiera desde los 12 pasos.

“Es una pena porque creo que el equipo jugó muy bien. No es fácil tener el control del partido ante semejante rival”, dijo Milito. “No es fácil controlar sus transiciones... son muy veloces y muy verticales. No es fácil empezar perdiendo y remontar”.

Huge save from Hasal 🧤 pic.twitter.com/9aRO6ocs0O — LAFC (@LAFC) August 6, 2026

Kevin Castañeda falló el primer cobro de Chivas, aunque Marky Delgado desperdició posteriormente la oportunidad de ampliar la ventaja para LAFC. Después de que ambos equipos intercambiaran conversiones, la definición llegó en muerte súbita.

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Hasal se convirtió en el héroe de la noche al lanzarse sobre su costado izquierdo para detener el disparo de Luis Romo. Con la presión sobre sus hombros, el joven Jude Terry ejecutó el penal definitivo para sellar el triunfo 5-4 y otorgarle a LAFC el punto adicional que entrega el formato de la Leagues Cup tras un empate en el tiempo reglamentario.

El técnico de Chivas, Gabriel Milito, agradeció el respaldo de la afición rojiblanca, que prácticamente hizo sentir al Guadalajara como local en varios pasajes de la noche.

“Somos el club más popular de México, con aficionados en todo el mundo, y nunca nos sentimos solos; siempre están presentes en los partidos de local y sentimos el apoyo de nuestra gente en los partidos de visitante, así que queremos agradecerles por su respaldo en este encuentro”, dijo el argentino Milito.

Closing out the second night of @LeaguesCup action with an @LAFC shootout W. ✔️ pic.twitter.com/3OSe9Z23We — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

El conjunto angelino continuará su participación en la Leagues Cup este sábado (8:20 p.m. PT, Apple TV) cuando reciba a Toluca, mientras que el Guadalajara buscará recuperarse en su siguiente compromiso del torneo cuando haga de local ante el FC Dallas (6 p.m. PT, Apple TV) en el PayPal Park de San José.

