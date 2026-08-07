LA Galaxy anuncia llegada de Hirving ‘Chucky’ Lozano como Jugador Franquicia

ARCHIVO - El delantero mexicano Hirving Lozano durante el segundo tiempo de las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el 21 de marzo de 2024, en Arlington, Texas. San Diego, club de expansión de la MLS, ha fichado a Lozano. (AP Foto/Julio Cortez, File)

El LA Galaxy anunció el viernes la llegada de Hirving ‘Chucky’ Lozano a su escuadra, en uno de los movimientos más importantes del mercado de transferencias de la MLS y un intento del club angelino por cambiar el rumbo de una temporada que aún mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los playoffs.

El delantero mexicano llega en calidad de préstamo procedente del San Diego FC hasta diciembre de 2026, con una opción de compra. Lozano ocupará una plaza de Jugador Franquicia, convirtiéndose en el nuevo rostro ofensivo del conjunto dirigido por Greg Vanney para el tramo final de la campaña.

Aunque su paso por San Diego FC comenzó, en junio de 2024, con grandes expectativas al convertirse en el primer Jugador Franquicia en la historia del club, la relación entre Lozano y el club se fue deteriorando con el paso de los meses.

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El atacante mexicano sufrió varias lesiones musculares que limitaron su continuidad durante la temporada y, hacia el tramo final de su estancia, trascendieron diferencias con el cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas sobre su rol dentro del equipo y algunos aspectos del proyecto deportivo.

Esa combinación de problemas físicos y un desencuentro interno terminó allanando el camino para su salida, pese a que seguía siendo uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla en producción ofensiva.

“Hirving es un jugador al que intentamos incorporar hace tres años, así que esto representa, de alguna manera, un círculo que se cierra. Es un competidor feroz con un excelente historial en equipos que han peleado títulos en distintas ligas, incluida su temporada de debut en la MLS”, afirmó Will Kuntz, gerente general del club angelino.

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El directivo explicó que, tras evaluar distintas opciones para reforzar la plantilla, el club concluyó que Lozano era la pieza ideal para afrontar los últimos 15 partidos de la temporada.

“Tenemos un grupo talentoso, un vestidor sólido y un objetivo muy claro para el cierre de la campaña. Estamos encantados de que Hirving y su familia se unan al Galaxy”, añadió.

En 33 partidos con San Diego FC, registró 20 participaciones directas en gol entre anotaciones y asistencias.

Antes de aterrizar en la MLS, ‘Chucky’ construyó una trayectoria destacada tanto en Europa como en México.

Lozano debutó profesionalmente con Pachuca, donde conquistó el Clausura 2016 y la Liga de Campeones de Concacaf 2016-17, torneo en el que terminó como máximo goleador.

Posteriormente emigró al PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Eredivisie en la temporada 2017-18 antes de fichar por el Napoli italiano. En el conjunto napolitano disputó 155 partidos, marcó 30 goles y fue parte del histórico plantel que conquistó el Scudetto en la temporada 2022-23, poniendo fin a una espera de más de tres décadas para el club.

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Regresó al PSV en 2023 y sumó dos nuevos títulos consecutivos de la liga neerlandesa antes de iniciar su aventura en la MLS.

Con la selección de México acumula más de 70 partidos internacionales, 18 goles y 12 asistencias.

Su nombre quedó marcado en la historia del fútbol mexicano tras anotar el gol con el que el Tri derrotó 1-0 a Alemania en el Mundial de Rusia 2018, una de las victorias más importantes del combinado nacional en Copas del Mundo.

También representó a México en los Mundiales de 2018 y 2022, además de disputar la Copa América, la Copa Confederaciones, la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf. En 2018 fue reconocido como el Jugador del Año de Concacaf.

Con 31 años, Lozano llega a un LA Galaxy –que ya no cuenta con Gabriel Pec y quien era su referente en ataque– que busca fortalecer su ataque para mantenerse en la pelea por los puestos de postemporada.

Su velocidad, capacidad para jugar por ambas bandas y experiencia en escenarios de máxima exigencia convierten al internacional mexicano en una de las incorporaciones de mayor impacto de la temporada en la MLS.