LAFC derrota a Toluca con un gol agónico de Eddie Segura en la Leagues Cup

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 8 DE AGOSTO: Eddie Segura (n.º 4), del Los Angeles FC, celebra su gol durante la segunda mitad del partido de la primera fase de la Leagues Cup entre el Los Angeles Football Club y el Deportivo Toluca FC en el BMO Stadium, el 8 de agosto de 2026, en Los Ángeles, California. (Foto de Luiza Moraes/Getty Images)

Un disparo de Eddie Segura en el tiempo agregado le dio a LAFC la victoria por 1-0 sobre Toluca este sábado en el BMO Stadium, en el segundo partido de ambos equipos en la primera fase de la Leagues Cup 2026.

LAFC y Toluca volvieron a encontrarse en el mismo escenario poco más de tres meses después de su anterior enfrentamiento. En abril, ambos equipos disputaron en el BMO Stadium el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, con triunfo de LAFC por 2-1.

El partido sabatino tuvo un desarrollo diferente. Durante buena parte de los 90 minutos, ninguno de los dos equipos consiguió abrir el marcador, hasta que el colombiano apareció en el minuto 90+1 para darle a LAFC su primera victoria en tiempo reglamentario de esta Leagues Cup.

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Absolute magic from Eddie Segura at 90+1' against Toluca for the game's first goal! 🤯 pic.twitter.com/rMQjNyGwMx — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

LAFC llegó al encuentro con dos puntos, después de empatar 1-1 con Chivas de Guadalajara en su presentación y ganar 5-4 la tanda de penaltis. Denis Bouanga puso adelante al conjunto angelino en el primer tiempo y Roberto Alvarado igualó antes del descanso. De acuerdo con el formato de la competencia, el empate después de 90 minutos otorga un punto a cada equipo y el ganador de la tanda suma un punto adicional.

Toluca, por su parte, había comenzado la competencia con una victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders. Jesús Gallardo, Helinho y Federico Viñas marcaron los goles del campeón del Clausura 2026 en el Estadio Nemesio Diez.

El encuentro en Los Ángeles comenzó con una jugada que requirió la intervención del VAR. Antes de cumplirse el primer minuto, el árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández señaló penalti a favor de LAFC. Después de revisar la acción, revirtió su decisión y retiró la tarjeta amarilla a Luan García, al considerar que el defensor había bloqueado limpiamente el avance de David Martínez.

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El partido se concentró durante varios minutos en el medio campo, con LAFC buscando tener mayor iniciativa. Toluca consiguió su primer disparo a portería al minuto 19, cuando Jesús Gallardo remató de zurda y encontró las manos de Hugo Lloris.

Denis Bouanga comenzó a generar las principales acciones ofensivas de LAFC. El delantero francés tuvo algunas aproximaciones dentro del área, pero la defensa de Toluca y el portero Hugo González evitaron que pudiera convertir sus intentos en ocasiones de gol.

A los 32 minutos, Toluca encontró espacio para salir al contragolpe. Helinho terminó la jugada con un disparo que fue detenido por Lloris. LAFC respondió inmediatamente y, después de un remate de David Martínez que fue desviado, Bouanga ganó por arriba y cabeceó hacia la portería, pero González controló el balón.

Mathieu Choinière también estuvo cerca de abrir el marcador. Su disparo desde fuera del área golpeó el poste inferior derecho de la portería de González.

La oportunidad más clara de la primera mitad, sin embargo, la tuvo Bouanga poco antes del descanso. El delantero quedó frente a González y logró superar al guardameta, pero su remate terminó por encima de la portería.

En la segunda mitad, el partido mantuvo el mismo tono. Los dos equipos tuvieron aproximaciones, pero ninguno encontró la precisión necesaria para convertirlas en gol.

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Marc Dos Santos movió su banca en busca de una solución ofensiva. Eddie Segura ingresó al minuto 57 y permaneció en el terreno de juego hasta convertirse en el protagonista del encuentro.

Cuando el empate parecía encaminado, LAFC encontró el gol en el tiempo agregado. Jacob Shaffelburg envió un centro desde la izquierda que fue rechazado por la defensa de Toluca. El balón quedó a disposición de Segura, quien sacó un disparo desde fuera del área y colocó el balón fuera del alcance de González para el 1-0 decisivo al 90+1.

El resultado dejó a LAFC con cinco puntos después de sus dos primeros partidos: dos por su empate y triunfo en penales ante Chivas y tres por la victoria sobre Toluca. El equipo angelino cerrará su participación en la primera fase el miércoles frente a Querétaro.

Toluca, que había sumado tres puntos ante el Sounders de Seattle, se quedó con tres después de sus dos partidos. Los cuatro mejores equipos de cada liga al finalizar la primera fase avanzarán a los cuartos de final.

LAFC recibirá a Querétaro el miércoles 12 de agosto a las 7:30 p.m. PT en el BMO Stadium. Toluca, por su parte, enfrentará a FC Dallas el mismo día a las 7 p.m. PT en el Estadio Nemesio Diez.