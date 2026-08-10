Iván Barton, muy cerca de la gloria: el árbitro salvadoreño que hizo historia en el Mundial 2026

“Muy cerca de la gloria”. Así describió Iván Barton el instante en que escuchó su apellido durante la reunión de designaciones arbitrales de la Copa del Mundo 2026. No fue para hacer una pregunta ni para corregir algún detalle administrativo.

La siguiente frase cambió su carrera para siempre: “Barton, tu juego es Francia-España… de ahí ya no escuché más. Ni siquiera quiénes serían mis asistentes”. La semifinal del Mundial, uno de los partidos más grandes que puede dirigir un árbitro, acababa de quedar en manos del salvadoreño.

“Es como entrar en un shock, pero algo bonito. ‘Está pasando, realmente está pasando esto’. Llegar a una semifinal es rozar la gloria, porque después de una final de la Copa del Mundo no existe nada más”, dijo Barton.

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La escena tiene un detalle que explica la dimensión de ese momento. Mientras esperaba el inicio de la reunión, Barton revisaba la aplicación de la aerolínea en su teléfono. Su boleto seguía programado para regresar a El Salvador al día siguiente. Ya había comenzado a hacer maletas convencido de que su Mundial había terminado.

“Yo ya estaba con mi mente que viajaba el siguiente día a El Salvador. Cuando escucho ‘Barton’ pensé: ‘¿Qué pasó?’. Después dijeron: ‘Spain-France, semifinal’. Ya ni escuché los nombres de mis asistentes”.

Lo primero que hizo después fue llamar a su esposa.

“Ahí vinieron las lágrimas de alegría. También fue un momento para agradecerle a Dios por lo que estaba sucediendo e inmediatamente empezar a preparar el partido”.

Aquella designación también tuvo un significado histórico. Por primera vez, los dos partidos de semifinales de una Copa del Mundo fueron dirigidos por árbitros de la Concacaf. Barton estuvo al frente del Francia-España, mientras que el estadounidense Ismail Elfath arbitró el Inglaterra-Argentina. La Confederación calificó ambas designaciones como un hecho sin precedentes para la región.

Cuatro años antes, Catar 2022 representó el cumplimiento de un sueño, mientras que el torneo veraniego de Estados Unidos, México y Canadá significaba algo distinto.

No bastaba con volver. Había que demostrar que lo realizado en Catar no había sido casualidad.

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“Catar significó hacer realidad un sueño. Llegar al 2026 representaba un reto bastante mayúsculo porque la vara había quedado alta. Había muchas expectativas. Lo enfrentamos con mucha responsabilidad y mucha humildad”.

Al terminar el torneo, la sensación fue distinta a la de su primera Copa del Mundo.

“Me siento feliz, muy orgulloso de haber dejado nuestra banderita de El Salvador prácticamente en lo más alto del fútbol mundial. Eso es lo que más me llena de orgullo. Seguimos abriendo puertas no solo para mi país, sino también para toda la región y para el arbitraje de Concacaf”.

La roja que hizo historia

Entre los cuatro juegos que Barton tuvo bajo su orden, el Turquía-Paraguay pasó a la historia a los 45+3 minutos de juego.

Durante una confrontación entre Miguel Almirón y el turco Mert Müldür, la estrella guaraní se cubrió la boca mientras hablaba con su adversario.

Barton tuvo que revisar la escena por medio del VAR y, como establece la nueva modificación de la Regla 12, la acción se convirtió en una expulsión, pues la situación tenía tintes de confrontación y el gesto servía para ocultar una comunicación provocadora, despectiva o inflamatoria.

La revisión confirmó su interpretación.

Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado en una Copa del Mundo por esa nueva disposición.

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Para Barton, sin embargo, la historia no se reduce a que un jugador se tapó la boca.

“Las personas confunden. No es solo el hecho de hacerlo, es hacerlo en una situación de confrontación contra un adversario. Esto es lo que cambia el panorama”, explicó Barton.

La precisión es importante.

La regla aprobada por el IFAB para 2026 no convierte cualquier gesto de cubrirse la boca en una tarjeta roja. La disposición se refiere a un jugador que cubre su boca mientras se comunica con un adversario en una situación que el árbitro considera provocadora, despectiva o inflamatoria.

La modificación busca evitar que los jugadores oculten insultos u otros abusos, incluidos comentarios discriminatorios, detrás de la mano, el brazo o la camiseta.

En el caso de Almirón, Barton consideró que estaban dadas las condiciones.

“En ese partido era claro que había sido en una situación de confrontación en la que los jugadores estaban ahí confrontándose,” explicó Barton. “Verlo en las imágenes en el VAR fue claro, fue evidente y en ningún momento se tuvo una duda de la decisión que tenía que tomarse”.

La jugada se produjo poco antes del descanso, cuando Paraguay ganaba 1-0. La expulsión dejó a Paraguay con 10 jugadores durante toda la segunda mitad, pero el equipo terminó ganando el encuentro 1-0.

Para Barton, aquella jugada también sirve para explicar algo que considera que el público todavía interpreta de manera equivocada, el VAR no elimina la necesidad de que el árbitro interprete las reglas.

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“El VAR no está para eliminar el 100% del error”, dijo. “El error siempre va a seguir siendo parte del fútbol porque hay muchas cuestiones que se prestan para interpretación y para eso está el árbitro, para interpretarlas”.

Las pausas que cambiaron el ritmo de los partidos

Hubo otra modificación que los aficionados sintieron de una manera mucho más directa como lo son las pausas de hidratación.

FIFA decidió que durante el Mundial 2026 habría una pausa de tres minutos a mitad de cada tiempo, independientemente de la temperatura o de las condiciones del estadio. El árbitro debía detener el partido alrededor del minuto 22 de cada mitad.

La decisión tenía la razón concreta del bienestar de los jugadores, pero el debate no desapareció.

Para una parte de los aficionados, tres minutos en medio de cada tiempo significaban interrumpir el ritmo del partido justo cuando una selección comenzaba a imponer condiciones.

Barton entiende esa crítica, pero tampoco considera que la pausa tenga un efecto necesariamente favorable o desfavorable para un equipo.

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“Un equipo A está atacando, atacando, atacando al equipo B. Obviamente para el equipo A no va a ser beneficioso porque está en su mejor momento. Para el equipo B lo va a ser”.

El escenario puede cambiar en el segundo tiempo.

“¿Y qué pasa si en el segundo tiempo cambian los papeles y es el equipo B el que está atacando al equipo A? Para el equipo A va a ser beneficioso. Es muy relativo. Creo que no se puede generalizar si es positivo o no porque depende de las circunstancias del partido”.

Hay, además, una diferencia entre analizar la pausa desde el punto de vista del espectador y hacerlo desde la cancha.

Como árbitro, Barton encontró un beneficio inmediato.

“Para nosotros como árbitros es beneficioso porque tener una pausa para poder descansar un poco, para poder retomar fuerzas y para poder tener un feedback con los compañeros y ver si hay que ajustar algo, pues por supuesto que es positivo”, dijo Barton. “En Estados Unidos el verano es muy extremo y muchas veces se vuelve muy difícil decir ‘En este partido sí, en este partido no’, porque entonces está quitando esa uniformidad que tiene que tener la aplicación de una medida”.

El apellido de las estrellas no cambia la regla

Hay otra situación que desde fuera parece complicada y que Barton describe casi como una cuestión de rutina.

¿Qué ocurre cuando el jugador al que hay que llamar la atención es Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal o James Rodríguez?

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En un estadio, esos nombres pesan. En la hoja de alineaciones, según Barton, no.

“Uno como árbitro, curiosamente a lo que muchas personas pudieran pensar, se abstrae de muchas situaciones, del ruido, de la presión”.

No significa que el árbitro ignore quién está en el campo. Según él, significa que no puede permitir que el nombre intervenga en su decisión.

“En la cancha no hay nombres grandes, no hay equipos grandes.Uno ve 11 jugadores contra 11 jugadores”, dijo Barton.

El salvadoreño ya había dirigido a Messi durante su carrera en diversos torneos y en el Mundial 2026 tuvo delante a algunos de los futbolistas más reconocidos del planeta.

“En ningún momento pensamos: ‘No voy a hablarle fuerte o no voy a mostrar una tarjeta porque es este jugador’. No, de ninguna manera”, estableció Barton.

La regla debe funcionar igual para todos.

“Si uno ve una acción, una falta o algo que alguien cometió, uno toma una decisión independientemente de quién sea”.

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Barton explica la relación de manera que no se trata de ignorar la jerarquía deportiva de los jugadores. Se trata de entender que, durante los 90 minutos, las funciones están claramente delimitadas.

El futbolista es el futbolista… El árbitro es el árbitro.

“Obviamente se respetan por lo que han logrado, por lo que representan para el fútbol, pero al momento de aplicar las reglas de juego nosotros vemos 11 jugadores contra 11 jugadores y hasta ahí”.

Llevar a El Salvador al escenario más grande

Barton habla poco de sí mismo y mucho de su país.Cada designación, explica, deja de ser individual.

“Entre más alto se llega en una montaña, más fuerte sopla el viento. Más difícil es mantener el equilibrio”, explicó el árbitro mundialista.

Su filosofía ha cambiado poco desde que comenzó su carrera.

“Las cosas no se han logrado solo por mí. Hay un equipo enorme detrás… Mi familia, Concacaf, FIFA, las personas que siempre han estado apoyándome”.

El salvadoreño reconoce que muchas veces, durante competencias internacionales, descubre que todavía existen personas que desconocen incluso dónde se encuentra El Salvador.

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“Cuando uno llega a competiciones de este nivel hay gente que ni siquiera sabe ubicar nuestro país en el mapa”, señaló Barton. “Ser un instrumento para que conozcan a El Salvador y que esa representación sea digna es una de las mayores responsabilidades que tengo”.

Existe una percepción común entre los aficionados, que es la de que FIFA asigna desde el inicio los encuentros que dirigirá cada árbitro.

La realidad es completamente distinta.

Cada designación depende del rendimiento mostrado en el partido anterior.

“Primero hay que ganarse el cupo para estar en la Copa del Mundo. Después hay que ganarse el privilegio de dirigir un partido. Y luego dependerá completamente de cómo lo haga uno en ese encuentro”.

Barton compara ese proceso con el recorrido de las propias selecciones.

“Es igual que los equipos. Nadie tiene garantizado avanzar. Partido a partido uno demuestra si merece seguir en competencia”.

Ese rendimiento es evaluado de forma permanente.

Después de cada encuentro existen sesiones técnicas donde analizan cada decisión importante.

“Tenemos sesiones de debriefing para revisar qué hicimos bien y qué debemos mejorar. Además trabajamos con un staff técnico que hace análisis tácticos de los equipos para preparar los diferentes escenarios que puede presentar un partido”.

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Aunque la semifinal frente a Francia y España ocupa un lugar especial, Barton recuerda otros instantes que difícilmente abandonarán su memoria.

“Los cuatro Walk Out antes de los partidos fueron impresionantes. Escuchar el himno del Mundial y salir por el túnel siempre fue especial”.

“Cuando sonó el silbatazo final de la semifinal sentí que había escrito mi nombre en la historia del fútbol representando a mi país. Fue uno de los momentos más sublimes de mi carrera”.

A diferencia de muchos personajes públicos, Barton decidió mantenerse prácticamente alejado de las redes sociales antes y durante la Copa del Mundo.

“Nuestra mente es como nosotros decidimos alimentarla. Si le ponemos basura, vamos a terminar pensando de esa manera”.

Solo abrió cuentas oficiales después del torneo y según él, no por interés personal.

“Había demasiados perfiles falsos haciéndose pasar por mí”, señaló Barton. “No me marean los halagos, como tampoco me afectan los insultos”.

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Aunque admite una ironía que acierta en el dicho que dice que “nadie es profeta en su propia tierra”.

“Donde más ataques he recibido ha sido en mi propio país, no afuera”, confesó Barton.

Aun así, insiste en enviar siempre el mismo mensaje.

“Detrás del árbitro hay un ser humano. Hay un padre, un esposo, un hijo. Está bien criticar el trabajo, pero no cruzar la línea hacia los ataques personales”.

El Mundial 2026 fue la confirmación de que el santaneco, representante de un país pequeño en el mapa futbolístico mundial, podía caminar hasta donde muy pocos llegan y estar “muy cerca de la gloria”.