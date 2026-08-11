‘Chucky’ Lozano deja atrás la incertidumbre y comienza una nueva etapa con el LA Galaxy

Hirving ‘Chucky’ Lozano llevaba meses sin entrenarse con un equipo y sin saber con certeza dónde continuaría su carrera. El viernes, esa etapa terminó, pues el delantero mexicano fue presentado como nuevo jugador del LA Galaxy, cedido por San Diego FC hasta diciembre, con una opción para hacer permanente el movimiento.

Ahora, el ‘Chucky’ tiene una oportunidad para recuperar el ritmo competitivo y, al mismo tiempo, ayudar a un LA Galaxy que encara las últimas 15 jornadas de la temporada regular con la necesidad de meterse en puestos de playoffs.

“Ha sido un proceso un poco complicado, difícil, pero bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí en el equipo de Galaxy que me dio la oportunidad de volver a jugar, de volver a estar en un equipo”, dijo Lozano el martes en su primera comparecencia ante los medios.

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El mexicano no había disputado un partido en 2026 con San Diego. El club anunció en enero que Lozano no formaría parte de sus planes deportivos para la temporada, pese a que todavía tenía contrato.

El director deportivo Tyler Heaps explicó entonces que la decisión había sido tomada después de conversaciones entre la dirigencia y el entorno del jugador y que buscaban una solución para ambas partes.

Lozano terminó su primera temporada con San Diego con 11 goles y 11 asistencias en 31 apariciones entre temporada regular y playoffs, después de haber contribuido a que el club estableciera récords de expansión de 63 puntos y 19 victorias y alcanzara la final de la Conferencia Oeste.

Pero su situación cambió radicalmente después de aquella campaña. Durante meses quedó fuera de la dinámica competitiva de un equipo mientras esperaba una nueva oportunidad.

“Yo creo que son procesos, son etapas. Me tocó vivir ese proceso, lo viví de la mejor manera con mi familia, con mi esposa, con mis hijos”, explicó Lozano. “Fue un proceso complicado, pero aprendí muchísimas cosas”.

El delantero aseguró que nunca pensó que dejaría de jugar de manera definitiva. Tampoco dejó de entrenarse. Según relató, durante su tiempo en San Diego continuó trabajando diariamente, aunque sin formar parte de las sesiones colectivas.

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“La última vez que entrené con el equipo fue el año pasado cuando acabó el torneo”, dijo el jugador. “En todo momento estuve entrenando en San Diego todos los días”.

Volver a un vestidor fue, por eso, uno de los aspectos que más valoró al llegar al conjunto galáctico.

“Allá solo estaba entrenando de la mejor manera posible con lo que tenía y lo que podía hacer”, señaló. “Llegar aquí con un grupo con grandes jugadores, para mí es algo muy bonito, muy especial. La verdad que muy contento, se me puso la piel chinita cuando empecé a volver a estar en un grupo”.

El LA Galaxy lo había buscado antes

La llegada de Lozano a Los Ángeles no fue una decisión improvisada por parte del club angelino.

Según explicó Will Kuntz, el gerente general del club, la organización había seguido al mexicano durante aproximadamente tres años y que volvió a evaluar su incorporación después de la lesión de Riqui Puig, que dejó al LA Galaxy sin su principal creador por segundo año consecutivo.

La operación finalmente se concretó como un préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de convertirlo en una transferencia permanente. Lozano ocupa una plaza de Jugador Designado.

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Para Kuntz, la evaluación no se limitó a los números del delantero.

“Llamábamos a directores deportivos, administradores de equipos, analistas de video, analistas de datos. Realmente intentas tener una imagen completa de quién es el jugador como futbolista y como persona”, explicó.

La respuesta que recibió de las personas que habían trabajado con Lozano fue consistente, según Kuntz, Lozano es un futbolista “competitivo, intenso, comprometido con los entrenamientos y con ganas de jugar”.

El LA Galaxy también valoró una característica específica de su juego, como lo es la capacidad de un extremo para generar peligro y marcar goles. Kuntz recordó que ya había observado esa faceta cuando Lozano jugaba para San Diego, incluidos dos goles que marcó en los minutos finales de un partido contra el propio Galaxy la temporada pasada.

“Los extremos que generan peligro de gol son realmente valiosos”, dijo Kuntz. “Es dinámico, tiene mucha intensidad y una gran ética de trabajo”.

El dirigente tampoco ocultó que Lozano llega con algo que demostrar.

“Creo que es justo decirlo”, respondió cuando se le preguntó si el mexicano estaba motivado para reivindicarse. “En nuestras conversaciones quedó claro que quiere demostrar quién es”.

El Galaxy no ha ocultado que necesita mejorar. El conjunto de Greg Vanney ocupa la casilla número 12 del Oeste con 22 unidades y en la temporada pasada no clasificó a los playoffs.

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El club se encuentra a solo dos puntos de los puestos de clasificación y encara el tramo final de la temporada con la posibilidad de recuperar terreno. La incorporación de Lozano fue anunciada precisamente como parte de la intención de reforzar al equipo para las últimas 15 jornadas.

Kuntz rechazó la idea de que el mexicano pueda convertirse por sí solo en la solución a los problemas del Galaxy.

“Para mí, es imposible que un jugador soltero pueda ser la respuesta”, dijo. “Esto es un equipo. Hay 11 jugadores en la cancha, 20 en el equipo. Él es una parte de eso”.

El Galaxy también añadió recientemente al español Sergi Roberto, quien llegó como agente libre después de haber pasado 18 temporadas con Barcelona y las dos últimas con Como 1907. Roberto puede desempeñarse como mediocampista o lateral derecho y se suma a una plantilla que Kuntz considera capaz de competir por un lugar en la postemporada.

Para Lozano, el reto inmediato es recuperar su lugar dentro de un grupo.

“Primero tengo que pensar en el aquí y en el ahora”, dijo ‘Chucky’. “Tengo que demostrar, tengo que ganarme a mis compañeros, tengo que luchar por un lugar”.

El mexicano aseguró sentirse bien físicamente, aunque reconoció que todavía necesita completar un proceso antes de alcanzar su mejor nivel.

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“Me siento muy bien. Creo que tiene que ser un proceso para poder estar al 100%, pero bueno, vamos en buen camino”.

Su debut dependerá de Vanney. Lozano no quiso anticipar si estará disponible para el próximo partido y explicó que el club está llevando su incorporación de manera progresiva.

El LA Galaxy visita al Dynamo de Houston este sábado (5:30 p.m. PT, Apple TV) en el Shell Energy Stadium de Houston.

El Tri en la mira

La posibilidad de volver a la selección mexicana tampoco está descartada para Lozano.

El delantero dijo que no ha tenido contacto con Rafa Márquez, pero dejó abierta la puerta a una convocatoria.

“Siempre estoy abierto a estar dentro de la selección. Me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la selección y representar a México”, afirmó.

Lozano tampoco descartó pensar en el Mundial de 2030. Después de la Copa del Mundo de 2026, que se disputó en México, Estados Unidos y Canadá, el jugador dijo que mientras continúe activo estará disponible si la selección considera que puede aportar.

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“Mientras siga jugando voy a estar disponible para la selección”, señaló. “Voy a trabajar mucho para poder estar ahí”.

El mexicano disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 y suma 18 goles en 75 partidos con México.

Su siguiente objetivo, sin embargo, no está en 2030. Ni siquiera en la próxima convocatoria de la selección… Está en el Galaxy y en los meses que tiene por delante para demostrar que todavía puede ser el jugador que el club buscó durante años.

“Ahora yo vengo con una mentalidad, como siempre lo he hecho, competitiva”, dijo Lozano. “Espero que sea algo bueno para el club y contagie esa competitividad que creo que es muy importante en el fútbol”.

Para Kuntz, el tiempo de evaluación será corto. El Galaxy tendrá varios meses para decidir si convierte el préstamo en una operación permanente, pero el dirigente considera que la respuesta sobre el encaje del mexicano comenzará a aparecer mucho antes.

“Vamos a saber en semanas, más que en meses, cómo es el encaje”, dijo Kuntz. “Lo más importante será cómo se incorpora al grupo”.

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Por ahora, Lozano vuelve a tener lo que durante meses le faltó… un equipo, compañeros y partidos por delante.