LAFC vence a Querétaro en penales y queda a la espera para conocer su destino en la Leagues Cup

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 12 DE AGOSTO: Denis Bouanga (n.º 99) del LAFC persigue el balón mientras es marcado por Bayron Duarte (n.º 24) del Querétaro FC durante el partido de la primera fase de la Leagues Cup entre Los Angeles Football Club y el Querétaro FC en el BMO Stadium, el 12 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Terrell/Getty Images)

El LAFC tendrá que esperar para saber su suerte en la Leagues Cup tras su empate de 1-1 en tiempo regular y derrotar 5-3 al Querétaro el miércoles desde los 12 pasos.

El invicto onceno angelino sumó siete unidades tras la primera fase del torneo entre la MLS y la Liga MX y ocupa temporalmente la tercera posición. Querétaro apenas sumó un punto en toda la competencia y afrontó el juego eliminado en el BMO Stadium.

La Leagues Cup otorga cuatro lugares a los equipos de cada liga para la ronda de cuartos de final. Después de los partidos del miércoles, LAFC se encontraba dentro de esos cuatro puestos, pero Chicago Fire y Austin FC, ambos con seis puntos, todavía tienen un encuentro pendiente y pueden modificar la clasificación.

Anuncio

Ali Ávila abre el marcador en Los Ángeles



Querétaro se pone 1-0 ante LAFC al 12’ 🐓#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/R0YTRCNZgW — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

El empate ante Querétaro no fue suficiente para asegurar el pase directamente, pero la victoria en los penales le permitió al conjunto de Marc Dos Santos sumar un punto adicional y colocarse en una posición favorable antes de la última jornada de la Fase Uno.

El partido comenzó cuesta arriba para LAFC.

Querétaro se adelantó en el minuto 12 después de una jugada que comenzó con un disparo de larga distancia de Bayron Duarte. Hugo Lloris rechazó el balón, pero la pelota quedó suelta dentro del área y Alí Ávila Vega aprovechó la oportunidad para conectar de cabeza y vencer al arquero francés.

El tanto puso al equipo mexicano arriba 1-0 y obligó a LAFC a buscar el empate durante el resto de la primera mitad. Los locales incrementaron la presión ofensiva conforme avanzaron los minutos, pero Querétaro consiguió conservar la ventaja hasta el descanso.

Anuncio

LAFC encontró la respuesta en el segundo tiempo.

Al minuto 57, Denis Bouanga aprovechó un servicio desde la derecha de Ryan Raposo para marcar el 1-1. El atacante gabonés apareció en el lugar correcto para empujar el balón y devolver al equipo angelino al partido.

El gol tuvo además un significado particular para Bouanga, pues fue su número 15 en la historia de la Leagues Cup, lo que lo convirtió en el máximo goleador histórico del torneo superando a Lionel Messi del Inter Miami.

A partir del empate, LAFC buscó el gol que le permitiera quedarse con los tres puntos durante los últimos minutos del tiempo reglamentario. Sin embargo, Querétaro consiguió resistir y su arquero Guillermo Allison fue determinante para mantener el 1-1.

El marcador no se movió y, de acuerdo con el formato de la competición, el punto adicional quedó en juego en la tanda de penales.

LAFC no falla desde los 12 pasos

La tanda comenzó pareja y se mantuvo igualada después de los primeros cuatro cobros de cada equipo.

LAFC convirtió sus oportunidades y finalmente encontró la diferencia cuando Daniel Parra estrelló su disparo de Querétaro en el travesaño. Con la oportunidad de cerrar la serie, Ryan Porteous tomó el balón y convirtió el penal decisivo para darle al equipo local la victoria por 5-3.

Anuncio

La victoria en los penales le otorgó a LAFC dos puntos en la clasificación en lugar de uno.

Perfect from PKs. 🎯@LAFC keep their @LeaguesCup Quarterfinal hopes alive with a shootout win over Querétaro. pic.twitter.com/2ibz0j6SqQ — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

LAFC terminó su participación en la Fase Uno con siete puntos después de tres partidos. El equipo empató 1-1 con Chivas en su debut y ganó la tanda de penales, derrotó 1-0 a Toluca con un gol de Eddie Segura en tiempo añadido y cerró ante Querétaro con otro empate y triunfo en penales.

Pero esos siete puntos todavía no garantizan su presencia en los cuartos de final.

Real Salt Lake también alcanzó siete unidades después de derrotar 3-0 a FC Juárez el martes. Mientras tanto, Chicago Fire y Austin FC llegaron a la última jornada con seis puntos y todavía tienen un partido por jugar el jueves.