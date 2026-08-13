Muere Prichard Colón a los 33 años, casi 11 años después de la pelea que cambió su vida

FAIRFAX, Virginia - 17 de octubre: El árbitro separa a Prichard Colón (izq.) y a Terrel Williams durante su combate de peso superwélter en el EagleBank Arena, en el campus de la Universidad George Mason, el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia. (Foto de Patrick Smith/Getty Images)

Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño cuya carrera terminó abruptamente después de sufrir una grave lesión cerebral durante una pelea en 2015, murió este jueves a los 33 años, informó su familia.

El Consejo Mundial de Boxeo también confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus padres, Nieves Meléndez y Richard Colón.

Colón tenía 23 años cuando subió al ring el 17 de octubre de 2015 en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia, para enfrentar al entonces invicto Terrel Williams. Llegaba con un récord de 16-0, incluidas 13 victorias por nocaut, y era considerado uno de los prospectos puertorriqueños más prometedores de su generación.

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Aquella noche sería su última pelea.

El combate tuvo varios momentos polémicos. Colón recibió repetidos golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “rabbit punches”. El propio Colón se quejó ante el árbitro Joseph Cooper por esos golpes. En el séptimo asalto, Williams fue sancionado con la pérdida de un punto por uno de esos golpes y Colón tuvo varios minutos para recuperarse.

La pelea continuó y en el noveno asalto Williams derribó dos veces a Colón. El segundo derribo ocurrió segundos antes de la campana y Colón salió del asalto visiblemente afectado.

Su esquina, además, cometió un error que terminó siendo determinante para el resultado. Creyendo que la pelea había terminado, comenzó a quitarle los guantes después del noveno asalto. Cuando se dieron cuenta de que todavía quedaba un décimo round, ya había transcurrido demasiado tiempo para volver a colocárselos.

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Cooper descalificó a Colón antes del inicio del último asalto, otorgándole a Williams la victoria.

Según reportes, en el vestuario, Colón comenzó a sentirse mareado y vomitó. Poco después perdió el conocimiento y fue trasladado de emergencia al Inova Fairfax Hospital. Los médicos encontraron una hemorragia en el lado izquierdo del cerebro y tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia para reducir la presión dentro del cráneo y evacuar la sangre.

Colón permaneció en coma durante 221 días. Posteriormente quedó en un estado vegetativo persistente y necesitó atención permanente. Su padre lo trasladaba en silla de ruedas y su madre se encargó durante años de sus cuidados y de acompañarlo en los tratamientos de rehabilitación.

La familia mantuvo durante años la esperanza de que Colón recuperara algunas de sus funciones. En 2021, el propio CMB informó que había mostrado avances gracias a la rehabilitación y los cuidados de sus padres. Ese mismo año, el organismo lo reconoció como campeón mundial honorario y le entregó el cinturón verde y oro.

El caso de Colón también tuvo consecuencias dentro del boxeo. El CMB creó en 2016 la denominada “Regla Prichard Colón”, relacionada con una política de tolerancia cero hacia los golpes en la parte posterior de la cabeza.

En 2021, además, Colón fue sometido a otra intervención quirúrgica después de que los médicos detectaran un hundimiento de parte de su cráneo que estaba ejerciendo presión sobre el cerebro. El procedimiento consistió en retirar un fragmento y reemplazarlo con una placa.

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El organismo también reconoció el apoyo que, según su comunicado, recibieron Colón y su familia de Al Haymon, TGB Promotions y sus colaboradores.

“Prichard nos enseñó que el verdadero valor de un campeón no se mide solo por las victorias obtenidas dentro del ring”, señaló Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, en el comunicado.

Colón terminó su carrera con 16 victorias y una derrota, todas sus peleas profesionales disputadas antes de aquella noche en Virginia. Su último combate fue también el que puso fin a una carrera que, hasta entonces, avanzaba hacia una posible disputa por un título mundial.