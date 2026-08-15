El LA Galaxy cae ante el Dynamo en Houston en el debut del ‘Chucky’ Lozano

HOUSTON, TEXAS - 15 DE AGOSTO: Hirving Lozano #11 del LA Galaxy controla el balón mientras Héctor Herrera #16 del Houston Dynamo FC defiende durante la segunda mitad en el Shell Energy Stadium el 15 de agosto de 2026 en Houston, Texas. (Foto de Maria Lysaker/Getty Images)

El LA Galaxy sumó el sábado otra derrota para aumentar su racha negativa de seis encuentros sin poder ganar en la MLS desde la última vez que lo hizo el 16 de mayo.

El conjunto galáctico estaba ante la expectativa de lo que podía aportar su nuevo miembro, pero aún así no pudo hacer mucho para evitar el 1-0 ante el Dynamo de Houston en el Shell Energy Stadium, en un partido marcado por un penalti para el equipo local, la expulsión de Emiro Garcés y el debut de Hirving Lozano con el conjunto angelino.

El ‘Chucky’ comenzó el encuentro en la banca y entró al minuto 65 en sustitución de Robert Taylor. Para entonces, el LA Galaxy ya jugaba con un hombre menos después de la expulsión de Garcés y buscaba modificar un partido que se le había complicado desde el primer tiempo.

Anuncio

El mexicano tuvo así sus primeros minutos con el onceno angelino apenas una semana después de que el club concretara su llegada a préstamo desde San Diego FC. El atacante ocupó una de las posiciones ofensivas tras su ingreso, en un escenario en el que el equipo de Greg Vanney tenía menos espacios para atacar por la inferioridad numérica.

Houston se adelantó al minuto 21. El árbitro señaló un penalti a favor del Dynamo y Guilherme se encargó de cobrarlo para poner el 1-0. El conjunto texano conservó la ventaja hasta el descanso.

El Galaxy intentó modificar su estructura durante el partido, pero la situación se volvió todavía más complicada en el segundo tiempo. Al minuto 58, Garcés recibió la tarjeta roja, dejando a Los Ángeles con 10 jugadores.

Anuncio

Siete minutos después llegó el momento que muchos aficionados del Galaxy esperaban, pues Lozano ingresó al terreno de juego, junto con Troy Elgersma, quien sustituyó a Kyōgo Furuhashi.

El mexicano tuvo que incorporarse al partido en condiciones poco favorables para un jugador que hacía su presentación con su nuevo equipo ya que el Galaxy estaba abajo en el marcador y con un hombre menos.

Lozano buscó participar en el ataque durante el tramo final, mientras el Galaxy intentaba encontrar el empate. Su ingreso le dio al equipo otra alternativa en las zonas ofensivas, aunque Houston consiguió mantener la ventaja durante buena parte del cierre.

El partido volvió a equilibrarse numéricamente en los últimos minutos cuando Ibrahim Aliyu, del Dynamo, vio la tarjeta roja al minuto 90+11’.

El árbitro añadió 12 minutos al segundo tiempo, pero el marcador no volvió a moverse. Houston se quedó con los tres puntos y el Galaxy cae un puesto más en el Oeste para ocupar la casilla número 13 con 22 unidades, a solo tres del área de clasificación.