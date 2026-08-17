Amanda Serrano busca hacer historia en California; quiere el récord de nocauts ante Lucrecia Manzur

Amanda Serrano no necesita buscar otra razón para subir al ring el viernes. La puertorriqueña ya tiene los títulos mundiales unificados de peso pluma en juego, pero frente a ella también estará una marca que ha perseguido durante buena parte de este año, que es la de convertirse en la peleadora con más nocauts en la historia del boxeo femenino profesional.

Serrano llega a su combate contra la argentina Lucrecia Manzur con 32 nocauts, empatada con el récord que estableció Christy Martin. Una victoria por la vía rápida le permitiría quedarse sola en la cima.

La velada del combate se celebrará el 21 de agosto en el Pechanga Resort Casino de Temecula y será disputado a 12 asaltos de dos minutos, el primer campeonato mundial femenino unificado bajo ese formato. Además, la cartelera será transmitida por primera vez en TikTok LIVE. Serrano buscará defender sus títulos de la AMB y la OMB.

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Pero Serrano no pierde de vista lo que considera prioritario.

“Lo que más importa es la salud, y luego viene la victoria y el nocaut”, dijo la peleadora que ostenta un récord de 49 victorias (32 KOs), un empate y cuatro derrotas. “Vamos allá afuera y entrenamos para el nocaut. Si el nocaut llega, llega, pero sí, estamos trabajando en ello porque está ahí mismo, empatadas en 32 y ahora necesitamos romperlo”.

Serrano y la legendaria boxeadora estadounidense Christy Martin comparten la marca de 32 nocauts por la vía rápida.

Serrano se mostró confiada ante Manzur, a quien describió como una rival dura y una peleadora que llegará a California dispuesta a presentar su mejor versión.

“Sé que vendrá en su mejor versión, a dar un mensaje y mostrarle al mundo quién es”, señaló.

Manzur llegará después de haber ganado cinco peleas consecutivas y afrontará por primera vez un combate fuera de Argentina. Para Serrano, ese cambio de escenario puede influir, aunque también puede producir el efecto contrario.

“Las mujeres somos duras, nos ponemos en las peores posiciones y encontramos la salida”, dijo. “Puede afectar o puede sacar lo mejor de ella”.

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‘The Real Deal’ sabe lo que significa pelear fuera de casa y asegura que, una vez que comienza el combate, el ambiente deja de ser una distracción.

“He estado ahí tantas veces que para mí ni me molesta y me encanta eso”, explicó la peleadora de 37 años. “Gracias a Dios, cuando peleo no veo ni escucho a la gente”.

El combate también representa un nuevo capítulo en la discusión sobre la duración de los asaltos en el boxeo femenino.

Serrano ha defendido anteriormente la posibilidad de que las mujeres puedan disputar peleas de tres minutos, pero ahora se prepara para regresar a un formato de dos minutos durante 12 asaltos.

Para ella, no se trata de imponer una sola alternativa.

“Estoy a favor de lo que las mujeres quieran y en lo que crean”, afirmó Serrano. “Muchas mujeres quieren pelear a tres minutos”.

Sin embargo, después de haber competido bajo ambos formatos, Serrano reconoce una diferencia importante en la manera de prepararse.

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“Los dos minutos son como un esprint y los tres minutos son como un maratón donde tienes que dosificarte un poco más”.

La puertorriqueña considera que los 12 asaltos de dos minutos pueden ofrecer otra alternativa a las boxeadoras que buscan disputar campeonatos unificados.

“Esto nos da opciones a las mujeres. Si quieres ser indiscutida, tal vez puedas pelear a 12 asaltos de dos minutos, y las chicas que quieran continuar con tres minutos pueden quedarse con los tres minutos. Solo nos da opciones”.

Serrano también aseguró que personalmente se siente más cómoda bajo este formato.

“Me gustan los dos minutos porque es un ritmo rápido; me permite salir a darlo todo durante dos minutos, luego tengo un minuto de descanso y regreso por otros dos minutos a darlo todo”.

Y aunque el objetivo del viernes será superar la marca de nocauts, Serrano entiende que los dos asaltos adicionales pueden abrir una ventana para buscarlo hasta el final.

“El nocaut puede llegar en el asalto 12 o 11, nunca se sabe”.

Katie Taylor ya es pasado

Serrano también dejó claro que no está pensando en una cuarta pelea contra Katie Taylor.

Las dos se enfrentaron tres veces, en distintas categorías y bajo diferentes circunstancias. La última terminó con una decisión mayoritaria a favor de Taylor en julio de 2025.

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“Definitivamente ya pasé página”, afirmó Serrano.

Su explicación tiene que ver con dónde considera que está su mejor versión.

“Estoy invicta en peso pluma, soy la campeona unificada en peso pluma y me siento en mi mejor momento en peso pluma”.

Serrano reconoció que subir de categoría para enfrentar a Taylor significó salir de la división en la que se siente más cómoda.

“Cada vez que me sacan de mi zona de confort es un riesgo”, dijo Serrano. “Mis cuatro derrotas fueron fuera de mi división de peso pluma”.

Por eso, no dejó mucho espacio para la duda sobre cómo quiere terminar su carrera.

“Estoy bien en peso pluma, me retiraré en peso pluma como campeona unificada de peso pluma; ahí es donde me siento mejor”.

El boxeo llega a TikTok

El combate contra Manzur también llevará a Serrano a otro terreno. La pelea será parte del primer evento de campeonato de boxeo transmitido en TikTok LIVE, una colaboración entre Most Valuable Promotions y la plataforma.

Serrano ve la oportunidad principalmente como una manera de acercar el boxeo a una audiencia distinta.

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“Estamos en una era de redes sociales y en MVP saben lo que hacen”.

La campeona comenzó a utilizar TikTok hace aproximadamente seis meses y asegura que la plataforma le ha permitido tener una interacción más directa con sus seguidores.

“He aumentado mi base de fans ahí”, dijo Serrano. “Hago transmisiones en vivo todos los días a las 7 p.m. y puedo interactuar con mis fans”.

Para Serrano, ser parte de este primer evento de campeonato en TikTok tiene un significado especial, particularmente porque será su primera pelea en California.

“Ser la primera es verdaderamente un honor”, afirmó.

La influencia de Jake Paul

Serrano también habló sobre Jake Paul y el papel que ha desempeñado en una etapa importante de su carrera.

Ella no considera que Paul tenga necesariamente una fórmula específica para promocionar el boxeo femenino. Su fortaleza, según ella, está en la promoción y en su capacidad para captar atención.

“No es que sepa específicamente de boxeo femenino, él simplemente sabe cómo promocionar, sabe cómo exhibir y sabe cómo romper esquemas”, dijo Serrano.

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Esa capacidad fue una de las razones por las que decidió trabajar con MVP.

“Mucha gente quiere sintonizar lo que Jake Paul está haciendo en el boxeo y en cualquier cosa que dice o hace”, explicó. “No es solo qué hace en particular, sino cómo hace lo que hace”.

Serrano tendrá una nueva oportunidad de hacer algo que se ha convertido en una constante de su carrera, al entrar en un territorio que todavía no conoce.

Esta vez será frente a Manzur, en California, con sus títulos en juego y el récord de nocauts al alcance.

“Me encanta pelear en lugares donde nunca he peleado”, dijo Serrano. “Pelearé por primera vez en California, así que espero que los fans puedan venir a verme y presenciar una de las últimas peleas de Amanda Serrano”.

Serrano anunció a inicios del año que se retirará del boxeo al finalizar el 2026.

Para la campeona, la oportunidad también representa algo personal.

“Para mí es algo especial conocer a mis nuevos fans de California y Los Ángeles”, concluyó Serrano.

Cartelera

Peso pluma femenino: Amanda Serrano vs. Lucrecia Anabella Manzur

Peso supergallo femenino: Mayelli Flores vs. Melissa Mortensen

Peso paja femenino: Lupita Medina vs. Brook Sibrian

Peso pluma femenino: Iyana Verduzco vs. Miguelina Hernández

Peso superligero femenino: Albina Moldazhanova vs. Sheila Fabiana Liesegang

Peso ligero: Jahmal Harvey vs. Hammet Kowany Keb del Valle

Peso pesado: Nelvie Tiafack vs. Salvador Zavala Molina

Peso paja femenino: Jocelyn Camarillo vs. Ashley Félix

Peso superligero femenino: Jully De Oliveira vs. Cinderella Linnear

Peso ligero: Paolo Barredo vs. Jorge Elías García Manríquez

Peso crucero: Keno Marley vs. Rival por anunciar