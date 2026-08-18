Con su clásica ‘Chona”, un himno en los estadios, los Tucanes de Tijuana abrirán temporada de Amazon Music Live después del Chivas-Xolos

Los Tucanes de Tijuana han logrado que su “Chona” sea una de las canciones más escuchadas en los estadios del fútbol mexicano.

Los Tucanes de Tijuana, interpretes de “La Chona”, uno de uno de los himnos más escuchados en los estadios de fútbol en México y Estados Unidos, serán los encargados de inaugurar la segunda temporada de Amazon Music Live en México, con un concierto que se transmitirá el próximo 22 de agosto tras el partido entre Chivas de Guadalajara y Xolos de Tijuana (4 p.m. Hora del Pacífico), correspondiente a la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Andamos dándole a la raza lo que le gusta: la música y el fútbol, siempre el combo perfecto”, dijo Mario Quintero, líder de la agrupación, en entrevista con LA Times en Español.

La serie de conciertos y experiencia Amazon Music Live regresará este otoño con actuaciones de artistas como Fey y Yeri Mua, entre otros. Estos episodios se podrán ver en vivo en Twitch y en Prime Video después de los partidos de los rojiblancos.

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Durante la entrevista, el vocalista de los Tucanes expresó su agradecimiento por la oportunidad de “hacer este show, este concierto, para que la fiesta siga después del partido”. Quintero adelantó que el repertorio incluirá los temas más solicitados por el público, entre ellos “El Tucanazo”, “Al Centenario”, “Las Heladas” y “Espejeando Yo los Pongo”, además de clásicos románticos como “El Amor Platónico” y “El Mundo de Amor”. El material formará parte de un EP disponible tanto en Amazon Music como en Prime Video.

Escrita en 1993 y grabada un año después, “La Chona” se ha convertido en un fenómeno viral global, con versiones y retos que han acercado a nuevas generaciones al catálogo del grupo. Aun así, dijo Quintero, el público sigue prefiriendo la grabación original a los relanzamientos posteriores. La canción también resonó durante el reciente Mundial, al escucharse en los estadios durante los partidos de la selección mexicana tanto en el Estadio Azteca, como en las calles repletas de aficionados por todo México.

El vocalista, quien dijo haber asistido a los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 y haber seguido de cerca el pasado Mundial de EE. UU., México y Canadá 2026, dijo que el grupo no tenía un equipo predilecto en el fútbol mexicano, pues ha aparecido en varios estadios del balompié azteca.

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“Somos fanáticos de todos los clubes, la verdad, porque la mayoría de los jugadores son tucanderos, también les gusta la música de los Tucanes y algunos son amigos de nosotros. Entonces ahí nos la llevamos y apoyamos a todos. Hemos estado también disfrutando de los partidos a los que nos invitan como público, apoyamos a los partidos y nos encanta el fútbol”, dijo Quintero, de 50 años.

El defensa del Chivas de Guadalajara, Luis Rey (a la derecha), celebra su gol con su compañero Luis Romo (7) frente a los Seattle Sounders durante la segunda parte de un partido de fútbol de la Leagues Cup, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Seattle. (Lindsey Wasson / Ap Photo/lindsey Wasson)

Por último, Quintero afirmó que la agrupación se ajusta con respeto a la normativa local, en la que en algunas regiones se han prohibido los narcocorridos.

“Evitamos algunos temas... una vez hicimos un show de cuatro horas sin tocar ningún corrido”, explicó, y agregó que, para Los Tucanes, los corridos son “un complemento” a una carrera enfocada mayormente en canciones movidas y románticas.

El 13 de septiembre, tras el Chivas vs. Pumas, se presentará Little Jesus, una de las bandas más relevantes del indie rock en México. El 26 de septiembre, cuando Guadalajara reciba a Querétaro, se presentará División Minúscula, una banda influyente del rock alternativo y el pop punk de México. Después del partido contra Tigres el 17 de octubre, se presentará Fey, una de las artistas mexicanas más representativas de su generación, mientras que, tras el partido del 31 de octubre ante el Atlante, José Cuén interpretará música regional mexicana. El 22 de noviembre, cuando Chivas enfrente a Cruz Azul, Yeri Mua, creadora de contenido y artista mexicana del reggaetón, hará su presentación.