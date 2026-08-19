El ‘Chucky’ Lozano debuta en casa y Joseph Paintsil le da tres puntos al LA Galaxy ante Earthquakes

En busca de su primera victoria en un partido oficial en tres meses y tres días, el LA Galaxy recibió al Earthquakes de San José el miércoles en una nueva edición del Clásico Californiano.

Joseph Paintsil marcó el único gol del encuentro y le dio al Galaxy un triunfo por 1-0 que le permitió volver a sumar de a tres en la Conferencia Oeste y subir al décimo lugar de la clasificación.

El partido también marcó el debut de Hirving Lozano ante la afición del Galaxy. Solo 15,435 espectadores acudieron al Dignity Health Sports Park, con capacidad para 27,000 personas, para ver por primera vez al delantero mexicano en casa con la camiseta galáctica.

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Lozano fue anunciado el 7 de agosto como nuevo Jugador Franquicia del club, aunque ya había debutado el sábado, cuando ingresó como sustituto al minuto 65 en la derrota por 1-0 en su visita ante el Dynamo de Houston.

“Es el primer juego aquí en casa, estoy muy contento”, dijo Lozano tras el encuentro. “Se nos dio el resultado, que es lo más importante para el equipo, y bueno, la verdad que me siento muy bien. Claro que todavía me falta mucho ritmo, mucha preparación física, pero creo que en este momento me estoy sintiendo muy bien, y bueno, vamos paso a paso y creo que muy bien”.

El mexicano, quien tuvo una presentación destacada, heredó el número 11 que dejó vacante Gabriel Pec y busca iniciar una nueva etapa después de su complicado paso por San Diego FC. Llegó al Galaxy en calidad de préstamo hasta diciembre, con una opción para convertir el movimiento en un traspaso permanente.

Lozano admitió que inició su día con deseo de hacer bien las cosas.

“Con mucho nervio, con mucha ansiedad, con mucha adrenalina”, aceptó Lozano. “Desde que me levanté estaba muy inquieto. Ya en el camino para acá estaba muy callado porque se te vienen muchas cosas a la mente… Se vive diferente a la parte de un partido así contra San José, que es un clásico. El momento que pita se sentía increíble porque otra vez de titular en un partido tan importante. Entregué al máximo y eso tiene que ser día a día, literalmente entrenamiento a entrenamiento y partido a partido”.

Lozano, quien recibió la ovación de los fans al escuchar su nombre entre los 11 inicialistas, se mantuvo activo y conectado durante el partido en el que el Galaxy volvió a la senda del triunfo.

“He quedado muy impresionado con su mentalidad desde que llegó”, dijo el entrenador angelino Greg Vanney. “Obviamente extraña jugar al fútbol y quiere estar ahí fuera jugando. Para mí, está jugando como si tuviera una historia que contar sobre sí mismo y quiere contarla en la cancha, en ningún otro lugar, y respeto eso y me encanta cómo lo está encarando”.

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San José estuvo cerca de aguarle la fiesta al Galaxy desde temprano. Un error en la salida defensiva dejó a Jack Jasinski con una oportunidad clara dentro del área apenas a los cuatro minutos, pero Jakob Glesnes apareció para evitar el gol sobre la línea.

Los visitantes continuaron presionando y Jasinski volvió a quedar en posición de marcar al minuto 10, esta vez frente a JT Marcinkowski. El guardameta del Galaxy reaccionó a tiempo y desvió el remate con la pierna derecha.

El conjunto dirigido por Greg Vanney respondió al minuto 21 con una buena combinación a balón parado. Lozano intervino con dos pases en la jugada que terminó con un disparo de Justin Haak que pasó muy cerca de la portería de San José.

A los 29 minutos, Joseph Paintsil generó otra oportunidad para los locales. El ghanés ganó espacio por la banda derecha y sacó un disparo que Angus Gunn controló sin mayores dificultades.

Lozano tuvo su primera ocasión frente al arco al minuto 34. El delantero recorrió cerca de 20 yardas antes de sacar un potente disparo que terminó en las manos de Gunn.

“Está tratando de integrarse al equipo”, señaló Vanney. “Quiere asumir responsabilidades ahí fuera y quiere ser un jugador en el que el equipo pueda apoyarse, pero también se nota que está intentando encajar con el grupo y construir relaciones con Marco ahí fuera, conectar con sus compañeros, su disposición para trabajar... todo ese tipo de cosas”.

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Cuatro minutos después, Kyōgo Furuhashi estuvo cerca de abrir el marcador. El delantero aprovechó un espacio en la defensa visitante y sacó un disparo cruzado desde la izquierda que pasó apenas por encima del ángulo superior izquierdo. Gunn parecía vencido, pero el balón no bajó lo suficiente.

Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, el panorama del Galaxy se complicó. Lucas Sanabria recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando al equipo angelino con 10 jugadores para toda la segunda mitad.

Vanney decidió no realizar cambios inmediatos al descanso. Ante la ausencia de Sanabria, Paintsil tuvo que retrasarse en varios momentos y alternó posiciones con Furuhashi en el ataque. Marco Reus también buscó involucrarse más en labores ofensivas, mientras Lozano colaboró en distintas ocasiones en defensa.

El primer cambio del Galaxy llegó al minuto 68, cuando Lozano dejó el terreno de juego para darle entrada a Robert Taylor.

“Salí de cambio y me aplaudieron, me gritaban mucho y la verdad que eso se los agradezco mucho”, dijo ‘Chucky’. “Como siempre, la gente que me apoya, que me sigue, a la que le agradezco mucho el apoyo, y la verdad que me sentí muy contento porque traté de ayudar a mis compañeros lo más posible y mi 100% en este momento. Bueno, creo que se demostró en la cancha y lo principal es que ganamos”.

Un minuto después, Paintsil intentó sorprender con un disparo de tres dedos, pero el remate salió sin suficiente fuerza y Gunn lo controló con seguridad.

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San José tuvo entonces una oportunidad inmejorable para adelantarse. Al minuto 71, Preston Judd quedó en posición para simplemente empujar el balón al fondo de la red, pero buscó rematar con demasiada fuerza y mandó el esférico por encima del travesaño.

El Galaxy aprovechó el error.

Taylor se abrió paso entre cuatro defensores y sacó un disparo raso que estuvo cerca de convertirse en el primer gol de la noche. Poco después, una combinación entre Marco Reus y Harbor Miller abrió el camino para la anotación de Paintsil.

A los 79 minutos, Reus envió un pase profundo para Miller. El defensor se internó en el área y cruzó el balón para Paintsil, quien solo tuvo que empujarlo al fondo de la portería para poner el 1-0 y desatar la celebración en el Dignity Health Sports Park.

El Galaxy tuvo que resistir en los minutos finales. Al 88, Marcinkowski se convirtió en protagonista al evitar el empate con una gran intervención ante un cabezazo de Jasinski dentro del área chica.

El silbatazo final confirmó una victoria que el Galaxy tuvo que defender con un jugador menos durante toda la segunda mitad y que puso fin a una racha de seis partidos sin ganar.

El LA Galaxy visitará al CF Montréal el sábado 22 de agosto en el Saputo Stadium. El partido está programado para las 4:30 p.m. PT y será transmitido por Apple TV.