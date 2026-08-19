LAFC cae ante Colorado con autogol, extendiendo su mala racha

Un desafortunado error defensivo le costó caro a LAFC, que cayó por la mínima diferencia de 1-0 en su visita a Colorado Rapids este miércoles por la noche en el Dick’s Sporting Goods Park, en otro partido cerrado, pero que prolongó la rancha mala del equipo angelino.

Los Rapids se pusieron en ventaja al minuto 22 mediante un tiro libre desde la banda derecha por Youssef Maziz, que se desvió en el pie del delantero Jeremy Ebobisse y terminó en el ángulo superior derecho de la portería visitante para el 1-0.

El guardameta de LAFC, Cabral Carter, quien hacía su primera titularidad en la MLS y su segundo partido con el primer equipo, mantuvo el marcador a favor de los suyos al detener un penal cobrado por Maziz en el tiempo agregado de la primera mitad. La pena máxima se marcó tras una falta de Nkosi Tafari sobre el delantero colombiano Rafael Navarro en el área. Carter es un arquero que inició en el equipo de la Academia de LAFC en 2016.

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Nico Hansen, portero de los Rapids, registró una atajada y alcanzó su tercera portería en cero consecutiva para sellar el triunfo de Colorado.

Con este resultado, los Rapids (9-10-1) suman tres victorias al hilo, todas sin encajar gol, y cuatro de sus últimos cinco encuentros desde el parón por el Mundial.

Por su parte, LAFC (10-7-4) acumula tres partidos sin ganar por primera vez en la temporada.

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El próximo encuentro de LAFC es ante Portland el sábado, a las 7:30 p.m., en BMO Stadium. Colorado ahora visita a San Diego ese mismo día.