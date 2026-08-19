Rolly Romero enfrenta a Teófimo López con un vínculo de hermandad que insiste no ha desaparecido

Rolly Romero no necesita convencerse de que puede golpear a Teófimo López. Lo que parece más difícil de explicar es cómo se prepara mentalmente para hacerlo contra alguien a quien durante años ha considerado parte de su familia.

Romero pondrá en juego el título welter de la AMB este sábado, 22 de agosto (5 p.m. PT, DAZN PPV/Amazon Prime Video PPV), ante López en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en una pelea que enfrenta al campeón de 30 años, con récord de 17-2 y 13 KOs, contra un exmonarca de dos divisiones que llega con marca de 22-2 y hará su debut en las 147 libras.

“¿Tú tienes hermano?”, preguntó Romero cuando se le planteó qué significaba enfrentar a alguien que considera un hermano menor. “¿Tú le metes un piñazo a tu hermano?”.

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La pregunta resume la particular situación en la que se encuentra el campeón. Sabe que el sábado tendrá que golpear a López y que López intentará hacer exactamente lo mismo para arrebatarle el cinturón.

“El boxeo es así. Es así”, dijo Romero.

No es una relación que Romero haya ocultado durante la promoción de la pelea. En la conferencia de prensa de julio, incluso fue más específico.

“Teo y yo no somos amigos; es mi hermano pequeño”.

También dijo que prefería enfrentarlo a él antes que a cualquier otro rival.

López ha hablado de la relación de una manera distinta, aunque no ha negado que existe. Él explicó que ambos se conocen desde 2015 y que construyeron una relación mientras avanzaban simultáneamente en sus carreras.

“Está bien ser amigos, pero cuando se trata de competir, de lo que nos apasiona hacer, hay que dejar todo lo demás de lado y hacer que el combate suceda”, dijo López al explicar por qué considera que el combate tenía que realizarse.

Es una diferencia importante entre los dos discursos. Romero habla de López como alguien cercano a quien tendrá que enfrentar por las circunstancias del boxeo. López habla de esa cercanía, pero insiste en que no debe impedir una pelea de alto nivel.

Y el contexto personal se volvió todavía más complicado durante la conferencia de prensa de Los Ángeles.

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Teófimo López Sr., padre y entonces entrenador de López, cuestionó públicamente la relación que Romero decía tener con la familia.

“Tu nunca fuiste nuestro amigo”, le dijo a Romero, antes de acusarlo de haber buscado protagonismo alrededor de su hijo. Romero respondió defendiendo su vínculo con Teófimo Jr. y volvió a referirse a él como su hermano menor.

López Jr., sin embargo, no ha convertido esa situación en el centro de su promoción. Su atención está puesta en el combate y en lo que significa para su carrera.

López llega a Las Vegas después de perder por decisión unánime ante Shakur Stevenson el 31 de enero, resultado que le costó sus títulos de The Ring y la OMB en las 140 libras. Ahora sube a welterweight directamente para disputar un campeonato mundial.

Romero, en cambio, no pelea desde mayo de 2025, cuando derrotó de manera sorpresiva por decisión unánime a Ryan García en Nueva York para conquistar el título welter de la AMB. Ante López, será su primera defensa del campeonato.

La pausa no parece preocupar demasiado a Romero. Cuando se le preguntó qué había trabajado específicamente durante el campamento para enfrentar a López, no presentó una lista de ajustes técnicos.

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“Yo nada más me he entrenado para dar el peso”, respondió.

Tampoco quiso anticipar qué tipo de combate espera. Aunque por las características de ambos, podía convertirse en una pelea técnica, Romero cuestionó la posibilidad de saberlo antes de que sonara la campana.

“La gente piensa una cosa y hacen otra”, dijo. “Todo el mundo tiene un plan y después... ¿Y después qué?”.

Lo que sí espera es una pelea activa.

“Una pelea agresiva, una pelea fuerte con dos peleadores agresivos. Una buena pelea”, dijo Romero.

López, mientras tanto, ha insistido en que llega a esta etapa de su carrera con otra perspectiva después de la derrota ante Stevenson. También ha hablado del crecimiento que ha visto en Romero desde la pelea contra García.

En entrevista con otros medios, López señaló que Romero se ha convertido en un peleador más paciente y planteó que incluso podría tomar elementos de la estrategia que Stevenson utilizó para derrotarlo.

“Romero se ha vuelto más paciente que el revolucionario de poder que solía ser”, dijo López.

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Ese cambio será uno de los puntos centrales de la pelea.

Romero ya no llega como el mismo boxeador que perdió ante Isaac ‘Pitbull’ Cruz en 2024. Su victoria sobre García mostró una versión capaz de controlar los momentos de una pelea durante más tiempo, mientras que su poder con ambas manos continúa siendo uno de los elementos que López tendrá que respetar.

Rolly tiene en claro que de derrotar a López, su legado podría estar asegurado.

“Teófimo está en el Salón de la Fama”, dijo Romero. “Todo lo que él ha hecho en su carrera, ¿tú piensas que no está en el Salón de la Fama?”.

Para Romero, una victoria sobre López tendría ese peso porque considera que el hombre que estará enfrente ya construyó una carrera suficientemente importante.

El sábado, sin embargo, no habrá espacio para la relación que existió fuera del cuadrilátero.

Romero lo sabe. López también.

La diferencia es cómo cada uno llega a ese momento.

Argentina y Cuba en la coestelar

Mientras Romero y López acaparan la atención como protagonistas de la cartelera del 22 de agosto en Las Vegas, Francisco ‘Bebu’ Verón tendrá una prueba importante en la pelea coestelar frente al cubano Yoenli Hernández.

Para el argentino, la pelea representa algo más que formar parte de una cartelera encabezada por dos nombres reconocidos. Verón considera que Hernández, un boxeador con experiencia en el amateurismo cubano, le permitirá medirse contra un rival que puede exigirle desde distintos aspectos.

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“Yo creo que es un gran boxeador, viene con un buen récord y mucha trayectoria amateur”, dijo Verón. “Pero yo creo que todavía no se enfrentó contra un Bebu Verón, alguien que le haga frente con mucha cantidad de manos”.

Verón ha estudiado el recorrido de Hernández y considera que una de las preguntas de la pelea será cómo responde el cubano cuando no pueda trabajar cómodamente desde la distancia y tenga que enfrentar presión constante.

“Hay que verlo cómo trabaja bajo presión, porque yo vi que sus rivales eran de mucho cerrarse y él podía trabajar a gusto. Hay que ver ahora qué pasa si lo sacás de su zona de confort”, explicó el boxeador argentino.

La pelea también representa para Verón una oportunidad para continuar construyendo su carrera lejos de Argentina. El boxeador de José León Suárez, Buenos Aires, fue integrante de la selección argentina y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esa experiencia, asegura, le ayudó a acostumbrarse desde temprano a viajar y enfrentar distintos estilos.

“Cuando salí a pelear al exterior ya sabía con lo que me iba a enfrentar”, recordó el peleador de 27 años.

Verón también habló de las dificultades que, desde su perspectiva, enfrentan muchos boxeadores argentinos para desarrollar sus carreras. Considera que existe talento suficiente, pero que hacen falta más oportunidades para realizar campamentos prolongados en Estados Unidos y llegar con mayor tiempo de adaptación a las peleas internacionales.

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En su caso, el objetivo inmediato es más sencillo, el de concentrarse en la pelea que tiene delante.

Verón dijo que en algún momento sintió demasiada presión por la expectativa de representar a una nueva generación del boxeo argentino. Después de una derrota, decidió cambiar esa perspectiva.

“Yo voy a seguir disfrutando de esto, voy a pelear porque me gusta, voy a disfrutarlo. Gane o pierda, yo quiero subir y disfrutar de lo que hago”, dijo.

Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en uno de los escenarios más importantes que ha tenido hasta el momento.

“Creo que es la cartelera más importante de mi carrera”, afirmó Verón.

Cartelera

Peso welter: Rolando Romero vs. Teófimo López

Peso mediano: Yoenli Hernández vs. Francisco Daniel Verón

Peso supergallo: Víctor Santillán vs. Gary Antonio Russell

Peso superligero: Carlos Utría vs. Israel Mercado

Peso mediano: Marco Romero vs. TBA

Peso superligero: Aldo Blancas vs. Ricky Mamone

Peso superwelter: Joseph Brown vs. TBA

Peso welter: Benjamin Johnson vs. José Gabriel Rodríguez

Peso supermosca: Jordan Roach vs. Por determinar