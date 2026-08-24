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Cuándo y dónde ver la transmisión del Sorteo Final del Mundial Femenino 2027

Christ the Redeemer monument is illuminated in Brazil's national color
El monumento al Cristo Redentor se ilumina con los colores nacionales de Brasil como parte de la cuenta atrás para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, en Río de Janeiro (Brasil), el martes 23 de junio de 2026.
(Dhavid Normando / AP)

La Copa Mundial Femenil, incluido el sorteo, se transmitirá en Estados Unidos y Canadá a través de Netflix, tanto en 2027 como en 2031.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
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El camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 comenzará oficialmente el 11 de diciembre, cuando se realice el Sorteo Final del torneo. El evento se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil.

El evento deportivo, incluido el sorteo, se transmitirá en Estados Unidos y Canadá a través de Netflix, tanto en 2027 como en 2031.

Durante el sorteo se conocerá cómo quedarán distribuidas las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos para la fase inicial del torneo, ofreciendo a los aficionados el primer adelanto de los duelos que marcarán el camino hacia el título mundial.

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La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027. El certamen reunirá a 32 selecciones nacionales en 64 partidos, distribuidos en ocho ciudades sede del país anfitrión.

Todos los encuentros se transmitirán en vivo por Netflix en Estados Unidos, incluido Puerto Rico, y en Canadá, y estarán disponibles en todos los planes de suscripción de la plataforma.

Además de los partidos, Netflix ofrecerá cobertura en estudio, análisis de comentaristas, contenido de entretenimiento y programación documental centrada en las jugadoras, los equipos y las historias detrás del fútbol femenino mundial.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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