Cuándo y dónde ver la transmisión del Sorteo Final del Mundial Femenino 2027

El monumento al Cristo Redentor se ilumina con los colores nacionales de Brasil como parte de la cuenta atrás para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, en Río de Janeiro (Brasil), el martes 23 de junio de 2026.

El camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 comenzará oficialmente el 11 de diciembre, cuando se realice el Sorteo Final del torneo. El evento se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil.

El evento deportivo, incluido el sorteo, se transmitirá en Estados Unidos y Canadá a través de Netflix, tanto en 2027 como en 2031.

Durante el sorteo se conocerá cómo quedarán distribuidas las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos para la fase inicial del torneo, ofreciendo a los aficionados el primer adelanto de los duelos que marcarán el camino hacia el título mundial.

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La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027. El certamen reunirá a 32 selecciones nacionales en 64 partidos, distribuidos en ocho ciudades sede del país anfitrión.

Todos los encuentros se transmitirán en vivo por Netflix en Estados Unidos, incluido Puerto Rico, y en Canadá, y estarán disponibles en todos los planes de suscripción de la plataforma.

Además de los partidos, Netflix ofrecerá cobertura en estudio, análisis de comentaristas, contenido de entretenimiento y programación documental centrada en las jugadoras, los equipos y las historias detrás del fútbol femenino mundial.