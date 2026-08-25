América quiere confirmar buen momento ante Columbus en cuartos de final de Leagues Cup en Carson

Eduardo Tercero, del Atlante, disputa el balón con Henry Martín, del América, durante el partido de la 2.ª jornada entre el Atlante y el América, correspondiente al Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Banorte el 24 de julio de 2026 en la Ciudad de México, México.

El Club América llega en gran forma a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, luego de una fase de grupos invicta y de mantenerse como líder de la Liga MX Apertura. Este miércoles enfrentará al Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park de Carson, casa del LA Galaxy, con el pase a semifinales de la Leagues Cup en juego.

El conjunto azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, suma ocho partidos sin perder en todas las competencias, producto de seis victorias y dos empates, y ha anotado siete goles en la ronda inicial del torneo. Henry Martín llega motivado tras un doblete en la Liga MX, mientras que Brian Rodríguez e Isaías Violante también aportaron dos goles cada uno en la Leagues Cup, lo que le da al América múltiples variantes ofensivas.

El encuentro está programado para las 7:45 pm (hora del Pacífico) y podrá verse a través de Apple TV.

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En su cuarta edición, la Leagues Cup 2026 otorgará tres plazas para la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2027, que se asignarán tanto a los finalistas como al equipo que quede en tercer lugar.

“Este equipo es de mucha exigencia, no importa lo que hiciste el partido pasado, es el partido siguiente”, dijo Martín sobre el favoritismo del América en este duelo ante el Crew. “Queremos pasar, vamos a demostrar que somos superiores dentro de la cancha”.

El América tiene cuatro triunfos y un empate en lo que va de la Liga MX, mientras que en la Leagues Cup terminó segundo en la tabla general, con dos triunfos y un empate.

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Debido a su posición en la tabla y a los reglamentos del torneo, el América tiene la ventaja de localía, aunque será local en Carson, en lugar del Estadio Azteca, pues todos los partidos en esta ronda de la Leagues Cup se disputarán en Estados Unidos. Como en el pasado, se espera una gran cantidad de aficionados americanistas en el DHSP.

Laurent Courtois, entrenador interino del Columbus Crew, observa antes del partido de la MLS contra el CF Montréal en el ScottsMiracle-Gro Field el 19 de agosto de 2026 en Columbus, Ohio. (Jason Mowry / Getty Images)

“Afortunadamente, en esta ciudad tenemos una muy buena respuesta de americanistas. Pero la única forma de que se refleje o de que a ellos les afecte es hacer las cosas bien en la cancha. Tiene que ir de la mano de que tengamos el apoyo de la gente y de que nosotros respondamos dentro de la cancha”, dijo Martín.

Por otro lado, Columbus atraviesa un momento complicado. El equipo de Ohio ha perdido sus últimos tres partidos de la MLS desde que concluyó la ronda inicial de la Leagues Cup y marcha como último de la conferencia con cinco victorias, cinco empates y 11 derrotas. Sin embargo, el conjunto dirigido por el técnico interino Laurent Courtois se mantiene invicto en la presente edición de la Leagues Cup y llega respaldado por el buen momento del volante español Brais Méndez, autor de dos goles en el torneo y pieza clave desde su llegada al club.

“Es un lujo poder jugar este tipo de partidos”, declaró Courtois esta semana.

El historial reciente entre ambos equipos favorece emocionalmente a Columbus, que venció 4-1 a América en la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023. Sin embargo, las Águilas tomaron revancha al eliminar a los Crew en la tanda de penales de la final de la Concacaf Champions Cup 2024.

“Hace mucho que estoy involucrado en el fútbol. Si tienes cierta superioridad, tienes que demostrarla en la cancha. Columbus tiene muy buenos futbolistas. Vamos a intentar lograr algo, que es pasar”, dijo Almada.

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En esta edición de la Leagues Cup los equipos mexicanos han dominado, pues el martes Monterrey y León avanzaron a las semifinales al eliminar a Chicago y Real Salt Lake, respectivamente. A primera hora del jueves, Toluca enfrentará a Austin en Nueva York en cuartos de final.

