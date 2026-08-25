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LAFC ficha al mediocampista ecuatoriano Sergio Vásquez

Los Angeles FC starting eleven pose for a photo before a Leagues Cu
El LAFC se está reforzando tras el fracaso en la Leagues Cup.
(William Liang / Ap Photo/william Liang)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
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LAFC anunció este martes la contratación del mediocampista ecuatoriano Sergio Vásquez, procedente del Orense SC de la Serie A de Ecuador, mediante un traspaso permanente hasta la temporada 2029-2030, con una opción de club hasta la temporada 2030-2031.

Vásquez ocupará una plaza internacional en el roster y se incorporará al equipo como jugador de la Iniciativa U22, a la espera de recibir su Certificado Internacional de Transferencia (ITC) y la visa P-1.

Vásquez, de 22 años, llega a LAFC tras desarrollar toda su carrera profesional con Orense SC. Formado en las divisiones inferiores del club, el volante de contención debutó con el primer equipo en 2023 y, desde entonces, se ha consolidado como pieza regular en la máxima división ecuatoriana. Con Orense disputó 91 partidos (76 como titular) en todas las competiciones, con 5 goles y 7 asistencias. En 2026 confirmó su jerarquía como titular indiscutido, al disputar los 26 partidos de liga como titular, con cuatro goles y tres asistencias.

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La llegada de Vásquez se suma a la histórica y fructífera relación entre LAFC y el fútbol ecuatoriano. El defensor Diego Palacios y el mediocampista José Cifuentes acumulan 204 partidos combinados en temporada regular de la MLS con el club angelino y, junto al también mediocampista Jhegson Méndez, formaron parte del plantel campeón de la MLS Cup 2022, además de haber representado a la selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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