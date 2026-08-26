América elimina al Crew y completa barrida mexicana sobre la MLS en Leagues Cup 2026

Raphael Veiga, n.º 23 del Club América, marca un gol ante Patrick Schulte, n.º 28 del Columbus Crew, y pone a su equipo por delante en el marcador (1-0), durante los cuartos de final de la Copa de la Liga, disputados en el Dignity Health Sports Park el 26 de agosto de 2026 en Carson, California.

El América de México doblegó por 2-0 al Crew de Columbus el miércoles por la noche y completó la barrida de los equipos mexicanos sobre los conjuntos de la MLS en la fase de cuartos de final de la Leagues Cup.

Por primera vez en los últimos tres torneos desde que se reanudó la competencia con un nuevo formato, los mexicanos dominaron los cuartos de final y los cuatro avanzaron a semifinales, pues en las ediciones de 2024 y 2025 ningún equipo de la Liga MX había alcanzado la ronda de los últimos cuatro mejores del torneo. En 2023, solamente Monterrey pudo acceder a semifinales, aunque quedó en cuarto lugar en aquella edición.

En un partido lleno de errores y aciertos de los dos arqueros, el América se fue arriba en la pizarra con tantos del brasileño Raphael Veiga al minuto 11 y el uruguayo Brian Rodríguez al 45+6. El arquero americanista Rodolfo Cota detuvo un penal, lo cual fue clave en el partido disputado ante un Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy, que registró 20,637 aficionados, en su gran mayoría aficionados americanistas.

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El América ahora enfrentará a Monterrey en semifinales el 2 de septiembre en una sede por designar. A primera hora, los Diablos del Toluca vencieron 2-0 al Austin para convertirse en el tercer equipo mexicano clasificado a semifinales. Toluca enfrentará a León el 1 de septiembre en la otra semifinal.

“Conocemos a Monterrey, sabemos que tienen grandes jugadores y están bien dirigidos. Sabemos que será un gran partido”, dijo Cota, arquero suplente del lesionado Luis Malagón. “Estamos contentos porque somos cuatro mexicanos, el campeón se va a ir a México, por eso trabajamos”.

Bajo un calor intenso que azotó todo el día en Los Ángeles, el América ejerció un dominio constante sobre el Crew, que estuvo muy cerca de acortar distancias, pero desperdició muchas oportunidades, gracias a los aciertos de Cota.

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Al minuto 11, el brasileño Veiga anotó un golazo al disparar en los linderos del área en un contragolpe. El balazo de izquierda al poste derecho defendido por el arquero del Crew, Patrick Schulte; luego, el balón se metió hasta el fondo de las redes para el 1-0 del equipo mexicano.

“Hicimos un partido redondo porque nos llevamos la clasificación”, dijo Guillermo Almada, técnico de Club América. “En el primer tiempo sufrimos de más. En el balance y análisis del partido, creo que nos llevamos un resultado justo, aunque fue complicado por los grandes jugadores que tienen; lo supimos resolver”.

Después del 1-0, el Crew fue atacando y estuvo cerca de emparejar tras estrellar su tiro en el poste derecho de Cota, y luego con otro largo disparo del español Brais Méndez.

“Nos preocupa mejorar las distracciones, como el penal. Pero vuelvo a insistir, son situaciones que tenemos que seguir automatizando”, añadió Almada al hablar de los errores de su equipo.

Raphael Veiga, número 23 del Club América, celebra su gol, que da una ventaja de 1-0 sobre el Columbus Crew, durante los cuartos de final de la Copa de la Liga en el Dignity Health Sports Park el 26 de agosto de 2026 en Carson, California. (Harry How / Getty Images)

Pasada la primera media hora del partido, Rodríguez estuvo cerca de anotar, pero el arquero Schulte detuvo el esférico. Dos minutos después, Isaías Violante también falló un mano a mano con Schulte, y el arquero salió nuevamente bien librado.

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Al minuto 34, el venezolano Josef Martínez estuvo a punto de anotar, pero el balón fue desviado entre las piernas de Cota tras un tiro de esquina.

Al minuto 37, el árbitro del encuentro marcó un penal tras ver que Cristian Borja desvió el balón con la mano. Méndez cobró el disparo, pero Cota lo detuvo al costado izquierdo.

Aficionados del Club América durante el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Columbus Crew, celebrado en el Dignity Health Sports Park el 26 de agosto de 2026 en Carson, California. (Harry How / Getty Images)

“Fue como una bofetada el penalti, pero seguimos atacando. El arquero de América tuvo un buen partido”, reconoció Laurent Courtois, técnico del Crew, tras el partido.

Cota luego volvió a lucirse al detener un cabezazo imposible de Martínez en la línea.

Casi al llegar al descanso, al 45+6, Rodríguez anotó un golazo al cortar entre dos defensas y poner el balón por debajo del arquero Schulte para el 2-0.

El segundo tiempo también fue dominado por el América durante la mayor parte del tiempo, especialmente gracias a la actuación de Rodríguez, quien se llevó el premio de “Jugador del Partido”.

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“Es un buen torneo, en algunos años los equipos mexicanos van a ser mejores y otros los de la MLS, es una buena competencia”, dijo Courtois sobre la eliminación de todos los equipos de la MLS en el torneo.

La Leagues Cup 2026 contó por primera vez con partidos de equipos mexicanos disputados en territorio azteca. Precisamente, América y Toluca, dos conjuntos que disputaron partidos en México en la primera ronda, avanzaron a las semifinales. Los otros dos, Monterrey y León, sellaron su boleto a semifinales en la jornada del martes al vencer a Chicago y Real Salt Lake, respectivamente.

Los equipos mexicanos, tras fracasar rotundamente en las últimas tres ediciones de la Leagues Cup, se habían quejado de los largos y agotadores viajes en el torneo, en comparación con la mayoría de los equipos de la MLS, que jugaban sus partidos en sus propios estadios.

