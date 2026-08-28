América y Monterrey chocarán en semifinales de la Leagues Cup 2026 en Los Ángeles
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El Club América y el CF Monterrey se enfrentarán el miércoles, 2 de septiembre, en el Dignity Health Sports Park. El encuentro está programado para las 8:30 p.m., hora local del Pacífico.
América-Monterrey es uno de los dos duelos de semifinales de la Leagues Cup 2026, torneo en el que 36 equipos de la MLS y la Liga MX compitieron por el título. Toluca FC y Club León disputarán la otra semifinal.
El América jugará en Carson como local, después de despachar en la casa del Galaxy al Crew de Columbus por 2-0 ante una asistencia anunciada de más de 20,000 personas. El América volverá a ser “local” en Los Ángeles después quedar segundo en el grupo, mientras que Monterrey fue cuarto.
En la otra llave, el Toluca enfrentará a Club León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas a las 6 p.m. Hora del Pacífico ese mismo día.
Los ganadores de ambas semifinales avanzaron a la Final de la Leagues Cup 2026, programada para el domingo 6 de septiembre, mientras que los equipos derrotados se enfrentarán ese mismo día en el partido por el tercer lugar.
La cobertura de las semifinales estará disponible en Apple TV.