América y Monterrey chocarán en semifinales de la Leagues Cup 2026 en Los Ángeles

Los aficionados del Club América animan antes del partido de cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park, el 26 de agosto de 2026, en Carson, California

El Club América y el CF Monterrey se enfrentarán el miércoles, 2 de septiembre, en el Dignity Health Sports Park. El encuentro está programado para las 8:30 p.m., hora local del Pacífico.

América-Monterrey es uno de los dos duelos de semifinales de la Leagues Cup 2026, torneo en el que 36 equipos de la MLS y la Liga MX compitieron por el título. Toluca FC y Club León disputarán la otra semifinal.

El América jugará en Carson como local, después de despachar en la casa del Galaxy al Crew de Columbus por 2-0 ante una asistencia anunciada de más de 20,000 personas. El América volverá a ser “local” en Los Ángeles después quedar segundo en el grupo, mientras que Monterrey fue cuarto.

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En la otra llave, el Toluca enfrentará a Club León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas a las 6 p.m. Hora del Pacífico ese mismo día.

Los ganadores de ambas semifinales avanzaron a la Final de la Leagues Cup 2026, programada para el domingo 6 de septiembre, mientras que los equipos derrotados se enfrentarán ese mismo día en el partido por el tercer lugar.

La cobertura de las semifinales estará disponible en Apple TV.