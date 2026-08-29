Guatemalteco Léster Martínez retiene título interino del CMB en Los Ángeles al vencer a Plantic

Lester Martínez (der.) golpea a Luka Plantic (izq.) en su combate de peso supermediano durante el evento Léster Martínez contra Luka Plantic en el USC Galen Center el 29 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.

El boxeador guatemalteco Léster Martínez (20-0-1, 16 KOs) volvió a dejar en claro que va por un pez gordo en el boxeo y el sábado por la noche defendió con éxito su título interino supermediano (168 lbs) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer al croata Luka Plantic por nocaut técnico en el décimo asalto, ante 6,848 aficionados, en el Galen Center de USC.

En un duelo en el que reinó el intercambio y en el que el guatemalteco dominó constantemente bajo la presión del croata, Martínez derribó a su oponente en el décimo asalto y el réferi detuvo la contienda en ese mismo round, en lo que fue la primera defensa del título interino del chapín.

Dirigido por Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador del múltiple campeón del mundo Terrence Crawford, Martínez ahora se perfila para enfrentar al ganador de la pelea del 31 de octubre entre el campeón del CMB, Christian Mbilli, y el mexicano Canelo Álvarez. La victoria de Martínez el sábado lo puso en buena posición para un combate grande en 2026 por el título completo del CMB. Martínez ya ha enfrentado a Mbilli, una contienda que terminó en empate en septiembre de 2026, aunque monetariamente le vendría mejor enfrentarse al mexicano.

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El Galen Center estuvo repleto de guatemaltecos que, tras la victoria, corearon “Sí se pudo, sí se pudo” por los pasillos del inmueble de USC, así como por las calles aledañas.

“No saben la felicidad que siento al verlos aquí”, dijo Martínez, de 30 años, al hablarle a la gente que llegó para apoyarlo en el Galen Center, que no se llenó por completo, pero tuvo un gran ambiente.

Los dos peleadores no tardaron mucho en intercambiar golpes. El primer round fue de presión del croata con intercambios en el centro del ring.

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“(Martínez) tuvo un inicio lento, y no puede hacer eso”, dijo ‘BoMac’ McIntyre, pensando en otros rivales. “No puedes enfrentar a un peleador con buen manejo de pies y darle tres o cuatro rounds al inicio”.

En el tercer round, Martínez ganó el intercambio y dejó lastimado a su oponente, quien valientemente siguió presionando.

“Al inicio nos asustó un poco, Léster tenía mucha condición, pero Luka Plantic presionó mucho”, dijo Esau Diéguez, asistente de entrenador en la esquina de Martínez. “Estamos muy contentos de que haya sido un nocaut técnico”.

Luka Plantic (izq.) recibe un fuerte golpe de Léster Martínez (der.) (Angel Almada/LA Times en Español)

En el quinto round, Martínez conectó un fuerte golpe al mentón de su oponente, quien sonrió, aunque con indicios de estar lastimado. Plantic volvió a sentir el castigo del centroamericano, pero en lugar de aparentar dolor, pidió a la gente que se levantara de sus asientos, con valentía y locura.

“En el quinto o sexto round no es que me sintiera dueño de la contienda, pero empecé a tener más confianza”, dijo Martínez.

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Martínez también demostró tener buena quijada, pues Plantic siempre fue hacia adelante, sin importar el castigo que recibiría, en su primera pelea titular para el pugilista de 29 años. Apodado ‘The Thunder’, Plantic vendió cara a la derrota con fuertes intercambios y perdió el invicto tras 13 triunfos consecutivos, en lo que había logrado 10 nocauts.

Léster Martínez (izq.) castiga a Luka Plantic (Angel Almada/Especial para LA Times en Español)

“Es un gran boxeador, siempre va hacia adelante, pero tuvimos una muy buena preparación”, dijo Martínez. “Sabía el tipo de peleador que era. La táctica y la estrategia era de no quedarse en las cuerdas”.

Plantic finalmente cayó en el décimo asalto tras una seguidilla de dos golpes al cuerpo, lo que hizo estallar la arena. Con gritos de “Sí se puede, sí se puede”, Martínez siguió castigando a su rival hasta que el réferi detuvo el combate.

Plantic, quien tuvo a Joel Díaz en su esquina, representó a Croacia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de semipesado y ganó el bronce en el Campeonato Europeo Amateur de 2022. Está clasificado como No.º 3 por el CMB.

Martínez llegaba a este combate tras no poder concretar una revancha con Mbilli, después de que ambos empataron en su pleito en la misma velada en la que Crawford derrotó a Canelo en Las Vegas en septiembre de 2025. Lo más probable es que tenga que esperar un poco más, por lo que lo más realista sería un duelo en Guatemala ante su gente.

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“Vamos a pelear en Guatemala”, dijo Martínez.

Otros resultados

En la coestelar, el peleador de origen boricua Najee López (17-0, 14 KOs) noqueó al colombiano Juan Carrillo (15-1, 11 KOs) en el noveno asalto de una pelea en peso semicompleto que terminó de manera muy inusual.

La contienda fue poco vistosa y en el noveno asalto fue cuando reinó la confusión en el réferi, después de que el colombiano Carrillo cayó tras recibir un golpe al cuerpo. El oficial había indicado que fue por un golpe bajo, pero la repetición dejó en claro que el golpe había sido legalmente por encima de la cintura de Carrillo. Para la décima, recién iniciado el asalto, el réferi recibió indicaciones de que la comisión había rectificado la decisión y el triunfo fue para López a los 1:33 del noveno asalto, en un desenlace poco común.

También, el texano Ramón Cárdenas (28-2, 15 KOs) venció por decisión dividida a Leonardo Carrillo (20-2-1, 9 KOs) en una pelea poco vistosa a 10 asaltos en supergallo. Los jueces vieron ganar a Cárdenas por 98-92, 93-97 y 96-94.

Además, Carlos Ocampo (39-4, 27 KOs), de Baja California, México, derrotó al hasta ahora invicto filipino Weljon Mindoro (17-1-1, 16 KOs) al conectarlo con un golpe de derecha a la cabeza en el noveno asalto de una pelea pactada a 10 rounds en peso mediano. Mindoro se levantó y venció la cuenta, pero la esquina dijo que ya no podía continuar. El duelo también fue de dos peleadores que intercambiaron poder, pero el pugilista mexicano castigó en el octavo asalto y luego definió en el penúltimo.

En otro duelo, Luis Torres (20-2, 13 KOs) cayó por nocaut ante Jordan White (21-2, 13 KOs) en el noveno asalto de una atractiva pelea en peso ligero. White castigó a Torres en el penúltimo asalto y el mexicano cayó al 1:40 del noveno asalto con una combinación de golpes al cuerpo.

