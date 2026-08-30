‘Chucky’ Lozano le anotó a su exequipo pero no pudo evitar la derrota del Galaxy

Hirving Lozano, con el dorsal n.º 11 del LA Galaxy, celebra tras marcar un gol contra el San Diego FC durante la segunda parte en el Snapdragon Stadium, el 29 de agosto de 2026, en San Diego, California.

Amahl Pellegrino sumó un gol de seguro en el segundo tiempo, Anders Dreyer repartió dos asistencias y San Diego FC venció el sábado por la noche 3-1 al Galaxy de Los Ángeles en el Snapdragon Stadium ante 27,971 aficionados.

El resultado permitió a San Diego (8-8-6, 30 puntos) escalar al octavo lugar de la Conferencia Oeste, posición que actualmente otorga un boleto a los playoffs, mientras que Los Ángeles (6-9-8, 26 puntos) cayó al puesto 13, fuera de la fiesta grande.

El novato Elias Achouri puso en ventaja 1-0 a San Diego en el minuto 11 con su segundo gol en cuatro partidos, y la ventaja se mantuvo hasta el descanso.

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“Sabíamos que el partido se decidiría por el dominio del balón, para luego abrir el juego en el momento adecuado, ya fuera por la banda o por detrás de la defensa, y buscar el cambio de juego”, dijo Mikey Varas, técnico de San Diego.

El segundo tanto del cuadro fronterizo cayó nuevamente cuando Dreyer habilitó al defensor novato Kieran Sargeant para su primer gol como profesional a los tres minutos de iniciado el complemento. Fue la asistencia número 11 de la temporada para Dreyer, cifra con la que quedó en un triple empate por el liderato de esa categoría en la MLS.

San Diego se quedó con 10 hombres en el minuto 50, tras la expulsión de Jeppe Tverskov por doble amonestación.

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Entonces, el mexicano Hirving “Chucky” Lozano descontó por el Galaxy en el minuto 55, en su primer partido de vuelta en San Diego desde que fue cedido a préstamo a Los Ángeles hace tres semanas. El delantero mexicano, quien pasó los primeros meses de la temporada en la banca con San Diego, fue recibido con abucheos por la afición local y anotó ante su exequipo en su segunda titularidad con su nuevo club.

Kieran Sargeant, con el dorsal n.º 5 del San Diego FC, celebra con sus compañeros de equipo tras marcar un gol contra el LA Galaxy durante la segunda parte en el Snapdragon Stadium, el 29 de agosto de 2026, en San Diego, California.



(Orlando Ramirez / Getty Images)

“Lo más importante es que me han dado la oportunidad de jugar los 90 minutos, lo cual es fundamental para mí. La verdad es que he trabajado muy duro durante todo este tiempo para llegar a este punto de poder jugar los 90 minutos. La verdad es que estoy mejorando; me he visto mejor de lo que esperaba”, dijo Lozano sobre su gol.

“Me alegro por él. Quería ganar este partido, así que no me alegro por él por eso, porque todos queríamos salir de aquí con algo para él, pero creo que se ha comportado como un profesional”, dijo Greg Vanney, técnico de LA Galaxy.

Pellegrino, de cambio, definió un contragolpe en el minuto 70 con un balón filtrado por Dreyer para el 3-1 final, un gol que San Diego consiguió pese a jugar con un hombre menos.

“Los chicos han demostrado una resistencia increíble: no han bajado la cabeza, han defendido con firmeza, han defendido con todos los hombres, han defendido con convicción, pero también han seguido atacando y hemos creado algunas ocasiones realmente importantes —a pesar de estar con un hombre menos—, incluida una, que ha sido la diferencia esta noche”, dijo Varas.

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“Fuimos agresivos y empezamos a cambiar el rumbo del partido y a imponer nuestro juego; y luego creo que todo el mundo se asienta un poco cuando se queda con diez. Y una vez que el partido se estabiliza, tienes que recuperar el ritmo y asegurarte de mantener el control del partido. No puedes ir a cien millas por hora todo el tiempo”, dijo Vanney tras la derrota.

Con el triunfo, San Diego FC hilvanó su segunda victoria consecutiva en la MLS y su quinta al hilo como local en todas las competencias, incluida la Leagues Cup. El equipo se mantiene invicto ante el Galaxy tras el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la MLS.

El Galaxy recibe al New England Revolution el próximo 5 de septiembre en Carson. Ese mismo día, San Diego visita a Orlando City.

