El regreso de Aaron Donald podría suponer un costoso dilema contractual para los Rams

La primera noche del campo de entrenamiento, el entrenador de la línea defensiva de los Rams se reunió individualmente con cada uno de sus jugadores y, entre otros temas, habló sobre Aaron Donald.
Desde el momento en que los Rams ficharon al ala defensiva Myles Garrett, dos veces nombrado mejor jugador defensivo del año de la NFL, se rumoreaba durante la pretemporada que Donald, tres veces nombrado mejor jugador defensivo del año, podría salir de su retiro y unirse a un equipo de los Rams favorito para ganar la Super Bowl.
Por supuesto, los Rams acogerían con los brazos abiertos el regreso de este futuro miembro del Salón de la Fama. Pero, si eso ocurriera, también podría tener repercusiones en el tiempo de juego de otros jugadores y, posiblemente, en sus futuros contratos.
Por eso, Smith animó a los jugadores a que le hicieran preguntas.
“Soy un tipo muy abierto y honesto”, dijo Smith, “y ellos se merecen el respeto necesario para poder expresar cualquier preocupación o buscar las respuestas que necesitan.
“Y las respuestas que tengo, las doy. Las que no tengo, no las doy. Pero aclaremos las cosas. ¿Cuáles son vuestras preocupaciones? Aclaremos las cosas y asegurémonos de que estamos en la misma onda”.
Mientras los Rams trabajaban para reducir su plantilla a 53 jugadores antes de la fecha límite de la NFL del domingo, seguían a la espera de la decisión de Donald.
El entrenador Sean McVay y el director general Les Snead han afirmado que Donald puede tomarse todo el tiempo que necesite. Y McVay indicó que no supondría ningún problema si Donald se decidiera una vez fijada la plantilla inicial.
“Sea cual sea la decisión que tome, si esa es la dirección que elige en cuanto a dónde quiere jugar, entonces tenemos planes en consecuencia”, afirmó McVay.
El jugador de la línea defensiva Kobie Turner, uno de los capitanes del equipo, se encuentra en su último año de contrato. Aparentemente, la atención que los equipos dedicarían a Garrett y Donald podría brindar a Turner más oportunidades de realizar jugadas espectaculares.
Pero el tiempo de juego de Donald y su contrato —ya sea por los 30 millones de dólares que se le debían si no se hubiera retirado, o por un acuerdo más favorable para el tope salarial y repleto de incentivos, posiblemente acompañado de otras reestructuraciones contractuales— podrían afectar a la capacidad y al momento en que los Rams renueven a Turner y a otros miembros de la promoción del draft de 2023.
Turner jugó junto a Donald en su temporada de novato en 2023 y aprendió todo lo que pudo del ocho veces All-Pro antes de ascender para convertirse en líder del equipo.
Durante la espera de los Rams respecto a Donald, Turner afirmó que ha sido “genial” seguir forjando la cultura y la cohesión entre la línea defensiva.
“Y sabiendo que, si Aaron aprovecha la oportunidad de volver, simplemente será una aportación más para nuestro grupo”, añadió Turner.
Braden Fiske, un profesional en su tercer año cuya participación en el terreno de juego también podría verse afectada si Donald regresa, se hizo eco de las palabras de Turner. La oportunidad de jugar con Donald y Garrett, que suman entre ambos 236½ placajes, sería una experiencia única en la vida, afirmó Fiske.
“Es un talento digno del Salón de la Fama”, dijo. “No todos los días se tiene la oportunidad de jugar junto a uno, y mucho menos a dos. Así que solo la oportunidad de aprender y crecer de lo que [Donald] sea capaz de aportar sería increíble”.
Fiske pudo verlo de cerca cuando realizó un entrenamiento de velocidad y agilidad con Donald.
“Está claro que no ha perdido ni un ápice de su forma”, dijo Fiske, riendo.
Smith señaló lo mismo tras ver a Donald realizar un entrenamiento sobre el terreno de juego durante la pretemporada. Dado que Smith y los preparadores físicos del equipo estaban presentes, la sesión se registró como una “prueba” en el boletín de transacciones de la NFL.
La habilidad natural de Donald, su atención al detalle y su técnica básica siguen siendo “extraordinarias”, afirmó Smith.
“Como le dije: “Egoístamente, quiero que vuelvas. Quiero decir que quiero entrenarte a ti, al mejor de todos los tiempos””, explicó Smith. “Pero él tomará la decisión correcta cuando sea el momento adecuado. Y yo apoyo totalmente a AD en lo que sea.
“Si decide jugar, sin duda, nos hará mejores. Si decide no jugar, que venga a pasar el rato, que forme parte de la familia, que nos ayude a mejorar.
Gary Klein covers the Los Angeles Rams for the Los Angeles Times. Before that, he covered USC’s football program and athletic department. He began working for The Times in the San Fernando Valley edition and has reported on high school, college and pro sports. He grew up in Southern California and graduated from Cal State Northridge.