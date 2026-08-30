El regreso de Aaron Donald podría suponer un costoso dilema contractual para los Rams

El ala defensiva de los Rams, Aaron Donald, toca un maniquí de placaje durante la pretemporada, en julio de 2023. Los Rams están a la espera de que Donald decida si saldrá de su retiro para reincorporarse al equipo. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Los destacados defensas de los Rams, Kobie Turner y Braden Fiske, podrían beneficiarse del regreso de Aaron Donald a los Rams, o bien ver reducido su tiempo de juego.

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