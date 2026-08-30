Ryan García vs Conor Benn: cuándo y dónde ver la pelea, cartelera completa aquí

Ryan García, a la izquierda, se enfrentará a Mario Barrios en un combate por el título de peso welter del CMB el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas.

El californiano Ryan García hará su primera defensa del título welter (147 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Conor Benn el próximo 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

García se coronó campeón en febrero tras vencer por decisión unánime y amplia a Mario Barrios, luego de haber sufrido su primera derrota en las 147 libras ante Rolando Romero. El triunfo sobre Barrios le dio a García el primer título mundial completo de su carrera y abrió la puerta a esta defensa de alto perfil frente a Benn, retador obligatorio de la categoría.

Para Benn, el reto es de otra naturaleza. El púgil británico no compite en el límite de las 147 libras desde que noqueó a Chris van Heerden en abril de 2022, y desde entonces ha subido incluso hasta las 160 libras en sus dos enfrentamientos ante Chris Eubank Jr.

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La contienda será televisada en Paramount+ y la cartelera principal arrancará a las 5 p.m. La suscripción de Paramount+ cuesta $8.99 al mes.

La preocupación entre los aficionados creció luego de que Benn mostrara en redes sociales el más reciente avance de su corte de peso rumbo al combate. El boxeador de Essex, hijo del excampeón Nigel Benn, atraviesa un campamento exigente mientras busca regresar a las 147 libras por primera vez desde 2022, con la ilusión de emular a su padre y conquistar un título mundial del CMB en Las Vegas.

Sin embargo, el historial reciente de Benn genera dudas sobre su poder real. El británico no logra un nocaut desde hace más de cuatro años, y sus actuaciones ante rivales resistentes han dejado en evidencia la diferencia entre su reputación de pegador y su efectividad real arriba del ring.

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Benn construyó su fama derribando con rapidez a rivales en declive y aprovechando su estilo agresivo desde el inicio del combate, como ocurrió ante Samuel Vargas, Chris Algieri y Chris van Heerden. Sin embargo, esa efectividad desapareció cuando sus oponentes lograron sobrevivir el primer asalto de ataques. Rodolfo Orozco, Peter Dobson, Chris Eubank Jr. y Regis Prograis resistieron sus golpes más duros y se mantuvieron en pie, lo que evidenció las limitaciones de Benn en la colocación de golpes y en la variedad técnica.

Conor Benn posa tras derrotar a Peter Dobson en un combate de boxeo de peso welter el sábado 3 de febrero de 2024 en Las Vegas. (John Locher / Associated Press)

García, por su parte, no es ajeno a la polémica, pues llegó muy disminuido ante Romero, en un periodo en el que Ryan reconoció que estaba mermado por sus adicciones. Su triunfo sobre Devin Haney en 2024 fue reclasificado como NC tras dar positivo en una prueba antidopaje. En 2023 cayó ante Gervonta Davis en un duelo en el que aparentó estar muy lejos del nivel de Davis y prometió enfrentarlo nuevamente en una revancha, aunque, tras los líos extra deportivos de ambos, esa posibilidad se ve cada vez más lejana.

La cartelera completa del 12 de septiembre en Las Vegas es la siguiente:

Ryan García (campeón) vs. Conor Benn, por el título de peso welter del CMB

Jai Opetaia (campeón) vs. Noel Mikaelian, por los títulos de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring

Mark Magasyo vs. Andrés Cortés, en la categoría de peso ligero

Raphael Akpejiori vs. Damazion Vanhouter, en la categoría de peso pesado

