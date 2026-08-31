The Warning encabezará el show de medio tiempo del Juego de México de la NFL 2026

La NFL confirmó este lunes que el trío mexicano de rock The Warning será la atracción principal del show de medio tiempo durante el Juego de México de la NFL 2026 entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, programado para el domingo, 22 de noviembre, a las 7:20 p.m. (hora de la Ciudad de México) en el Estadio Azteca.

La presentación en la capital mexicana forma parte de un récord total de siete shows de medio tiempo, distribuidos en siete países y cuatro continentes, como parte de la temporada con el mayor número de juegos internacionales en la historia de la liga.

Integrada por las hermanas regiomontanas Daniela “Dany”, Paulina “Pau” y Alejandra “Ale” Villarreal, The Warning se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock moderno, con más de 785 millones de reproducciones acumuladas y una nominación al Latin GRAMMY a Mejor Canción de Rock en 2024. Su quinto álbum de estudio, Everything’s Falling, salió a la venta el 28 de agosto e incluye el sencillo “Kerosene”, que llegó al número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, convirtiendo a la agrupación en la primera banda mexicana y la primera integrada solo por mujeres en alcanzar ese lugar.

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Por parte de la liga, Tim Tubito, director senior de presentación de juegos, música y entretenimiento a nivel global de la NFL, destacó que Ciudad de México combina una fuerte pasión por el fútbol americano y la música, cualidades que hacen de The Warning la elección ideal para el escenario del Estadio Banorte.

The Warning se suma a la lista de artistas confirmados para los shows internacionales de 2026, que incluye a Jonas Brothers en el Juego de Melbourne (10 de septiembre), Pedro Sampaio y Ricky Martin en el Juego de Río de Janeiro (27 de septiembre), y Ayra Starr en el Juego de Londres (11 de octubre). La liga anunciará más artistas para el resto de su calendario internacional en las próximas semanas.