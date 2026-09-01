LAFC transfiere al delantero David Martínez al FC Midtjylland de Dinamarca

LAFC anunció este martes la transferencia del delantero venezolano David Martínez al FC Midtjylland, de la Superliga de Dinamarca, lo que marca el salto del joven atacante al fútbol europeo.

John Thorrington, presidente de Operaciones de Fútbol del club angelino agradeció al FC Midtjylland y a los representantes de Martínez por el manejo profesional del proceso, y le deseó éxito al futbolista en esta nueva etapa.

Martínez, de 20 años, llegó a LAFC en febrero de 2024 procedente del Monagas SC de la Primera División de Venezuela. En su primera temporada con el club angelino, disputó 17 partidos de temporada regular en la MLS, cuatro como titular, y anotó cuatro goles y dio dos asistencias en 447 minutos. El 30 de marzo de 2024 se convirtió en el segundo goleador más joven en la historia de LAFC tras marcar en el minuto 76 ante Colorado Rapids, y fue parte del plantel que conquistó la U.S. Open Cup de 2024, torneo en el que también anotó en los cuartos de final.

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En 2025 continuó su desarrollo con 42 apariciones en todas las competiciones, incluida su participación en el partido de Play-In de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ante Club América, en el que arrancó como titular en dos de los tres encuentros del equipo en ese torneo. Ese año también dio la asistencia del gol del triunfo 1-0 de LAFC sobre Colorado en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, y fue titular en los tres partidos de la Leagues Cup, incluido un doblete en la victoria de la fase de grupos ante Tigres de la Liga MX. En total, sumó seis goles y seis asistencias en 1,947 minutos de acción.

Esta temporada, Martínez ya había establecido una nueva marca personal de goles en la MLS, con seis anotaciones en 18 partidos de liga, además de haber sido pieza clave en el camino del equipo hacia las semifinales de la Champions Cup, con cuatro goles en ocho apariciones (cuatro de titular).

Originario de El Tigre, Venezuela, Martínez debutó como profesional con el Monagas a los 16 años, el 22 de febrero de 2022, ante CD Everton por la Copa Libertadores. Con ese club disputó 38 partidos (24 como titular) y anotó seis goles y dio cinco asistencias en todas las competiciones, incluidas cinco apariciones en la Libertadores.

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A nivel internacional, debutó con la selección absoluta de Venezuela a los 17 años, el 18 de junio de 2023, en un amistoso ante Guatemala. Desde entonces ha sumado siete partidos con la “Vinotinto”, entre ellos una titularidad en junio de 2025 ante Uruguay por las eliminatorias al Mundial. Martínez también ha representado a Venezuela en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23, con 27 apariciones combinadas en esas selecciones juveniles.