Monterrey elimina al América en penaltis y se cita con Toluca en una final de Leagues Cup totalmente mexicana

CARSON, CALIFORNIA - 2 DE SEPTIEMBRE: Henry Martín (n.º 9), del Club América, envía un centro ante Víctor Guzmán (n.º 4), del Monterrey, durante la semifinal de la Leagues Cup en el Dignity Health Sports Park, el 2 de septiembre de 2026 en Carson, California. (Foto de Harry How/Getty Images)

Las Águilas del América y el CF Monterrey definieron el segundo finalista de la Leagues Cup el miércoles en un vibrante encuentro disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, ante más de 21,000 aficionados. Después de un empate 2-2 en el tiempo regular, los Rayados se impusieron 5-4 en la tanda de penaltis y aseguraron su boleto a la final, donde enfrentarán al Toluca en una definición totalmente mexicana.

Diego Rossi y Lucas Ocampos marcaron para Monterrey, mientras que Ramón Juárez y Alan Cervantes respondieron por el América. El encuentro tuvo alternativas para ambos equipos y terminó resolviéndose desde los 12 pasos.

Cervantes, quien había marcado uno de los goles americanistas durante el partido, fue el único jugador de las Águilas que falló su disparo al enviarlo por encima de la portería de Esteban Andrada. Monterrey convirtió todos sus penaltis para quedarse con la victoria por 5-4.

Anuncio

¡Así fue como Alan Cervantes falló su penal para que Monterrey termine venciendo al América en las semifinales de la Leagues Cup 2026!#LeaguesCup pic.twitter.com/v7CN442uTb — Fulbox (@fulboxOficial) September 3, 2026

Los Rayados comenzaron tratando de llevar al América hacia su propia área mediante una presión alta. Las Águilas, sin embargo, encontraron espacios por las bandas, principalmente a través de Brian Rodríguez y Cristian Borja, para comenzar a generar sus propias oportunidades.

La primera ocasión clara llegó a los 10 minutos. Isaías Violante recibió el balón por la derecha, ingresó al área de Monterrey y, después de superar a dos defensores, sacó un fuerte disparo raso que se estrelló en el poste derecho. Andrada reaccionó para rechazar el balón y evitar la caída de su portería.

El equipo dirigido por Guillermo Almada consiguió neutralizar buena parte de los ataques de Monterrey durante el primer tiempo.

Anuncio

A los 29 minutos, Violante volvió a probar suerte. Después de un tiro de esquina, el balón le quedó al mediocampista por la derecha y este sacó un disparo que encontró bien colocado a Rodolfo Cota, quien evitó nuevamente el gol.

Monterrey encontró el gol apenas comenzado el segundo tiempo. A los 48 minutos, el exjugador del LAFC, Rossi, sorprendió con un tiro-centro desde la derecha que terminó directamente dentro de la portería americanista. Cota nada pudo hacer ante el recorrido del balón y los Rayados tomaron ventaja 1-0.

¡Pero qué hiciste, Diego Rossi! ¡Qué golazo! 🤯🇺🇾



El uruguayo rompe el cero con una joya y pone a @Rayados al frente ante @ClubAmerica en la semifinal de #LeaguesCup2026 ⚽️🤠



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/C16glf2SMo pic.twitter.com/I8VolYsgMm — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

El América estuvo cerca de responder inmediatamente. Violante recuperó un balón por la derecha y la jugada terminó en los pies de Rodríguez. El uruguayo disparó, pero Andrada volvió a intervenir para mantener la ventaja de Monterrey.

El empate, sin embargo, llegó poco después. A los 57 minutos, Raphael Veiga cobró un tiro libre y encontró a Juárez, quien definió con la zurda para finalmente superar el cerrojo de Andrada y colocar el 1-1.

¡Las Águilas igualan rápidamente! 🦅



Ramón Juárez marca el gol del empate para @ClubAmerica y el juego está cada vez más candente en Dignity Health Sports Park ⚽️



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/C16glf2SMo pic.twitter.com/y3QwF7LNPk — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

Seis minutos después, las Águilas completaron la remontada… parcialmente. Cervantes recibió el balón fuera del área y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de la portería para poner al América arriba 2-1 al minuto 63.

¡Qué manera de darle la vuelta al partido! 💥



Alan Cervantes firma un golazo para la remontada parcial de @ClubAmerica sobre @Rayados 💙💛



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/C16glf2SMo pic.twitter.com/dW18RyIWEq — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

Monterrey reaccionó y volvió a presionar en busca del empate. La insistencia tuvo recompensa cuando Orbelín Pineda recibió una falta de Kevin Álvarez dentro del área. El árbitro señaló penalti ante los reclamos de los jugadores americanistas, pero el VAR confirmó la decisión.

Anuncio

Ocampos tomó la responsabilidad y cobró hacia su izquierda para engañar a Cota y establecer el 2-2 al minuto 69.

¡Todo igual otra vez! 🤠



Lucas Ocampos convierte desde el punto penal para @Rayados e iguala el marcador 2-2 ante @ClubAmerica 🔵⚪️



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/C16glf2SMo pic.twitter.com/cVDsK1AR1z — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

El empate se mantuvo hasta el final del tiempo regular y obligó a definir al segundo finalista de la Leagues Cup desde los 12 pasos.

Monterrey convirtió todos sus disparos, mientras que Cervantes falló el suyo al enviarlo por encima de la portería de Andrada. El mediocampista, que minutos antes había puesto al América en ventaja con un golazo, pasó de héroe a villano en la tanda decisiva.

De esta manera, Monterrey jugará la final ante Toluca, que unas horas antes derrotó al León. El partido por el título se disputará el domingo 6 de septiembre, con horario todavía por determinar, y será transmitido por TUDN y Apple TV.

El camino de ambos

El América llegó a las semifinales después de una fase inicial con dos victorias y una derrota en penaltis. Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y 3-1 a los Timbers de Portland, mientras que cerraron esa etapa con un empate 1-1 ante Austin FC, aunque posteriormente cayeron en la tanda de penaltis. En los cuartos de final, el equipo de Guillermo Almada superó 2-0 al Crew de Columbus en Carson, con goles de Veiga y Rodríguez.

Monterrey, por su parte, tuvo un comienzo diferente. Los Rayados perdieron 2-1 ante Orlando City en su primer partido, pero respondieron con victorias consecutivas sobre Inter Miami y Nashville SC, ambas por 2-1, para avanzar a los cuartos de final. En esa instancia, Monterrey volvió a remontar para derrotar 2-1 al Fire de Chicago como visitante. Víctor Guzmán abrió el marcador, Philip Zinckernagel empató para el conjunto de Chicago y Pineda marcó el gol de la victoria al minuto 83.

