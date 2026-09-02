Tras despidos masivos en Los Ángeles, FOX Deportes inicia una nueva era con producción en México

FOX Deportes anunció esta semana el arranque de una nueva era, que comenzó el 1 de septiembre como parte de la celebración de su 30º aniversario.

Pero para muchos exempleados de la cadena deportiva con base en Los Ángeles, no hubo nada que celebrar. Más de 130 trabajadores fueron notificados en junio de que perderían su empleo como parte del traslado de la producción a México. El 1 de septiembre se consumó ese inminente cierre de ciclo, marcado por la desaparición de programas y por una serie de despedidas al aire, con sentimientos encontrados y gestos de agradecimiento.

En cumplimiento de la ley de California que exige un aviso previo de 60 días para un despido masivo, la compañía, con sede en 1440 S. Sepulveda Blvd, notificó el 30 de junio a 133 empleados que los cambios entrarían en vigor el 1 de septiembre. El 70 por ciento de los 133 recortes afectó a empleados “freelancers”, trabajadores independientes sin contrato fijo. Los recortes son el resultado de la integración de FOX Deportes y FOX Latinoamérica en una sola organización.

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“Los cambios son parte de la vida, especialmente cuando están fuera de nuestro control”, escribió en sus redes sociales el narrador Adrián García Márquez el 31 de agosto, su último día en la empresa. Junto a él, salió gran parte del talento de Los Ángeles, incluido Jessi Losada, un periodista legendario de la televisión de habla hispana.

La transición también significó el fin de programas insignia como Punto Final, un show de debate futbolístico, y Total Sports 360, ambos con cuatro años al aire.

“Como sucede en la vida y en la televisión, se terminan los ciclos, y hoy se cierra uno muy importante para algunos de nosotros que trabajamos en FOX Deportes. Hoy termina Total Sports”, dijo Eric Fischer, conductor del programa, en su última transmisión.

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“Sentimientos encontrados”, expresó Majo Montemayor entre lágrimas durante su despedida al aire. “Gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Pasamos un tiempo increíble. Me voy muy contenta, orgullosa de todos”.

“Fueron cuatro años fantásticos, me la pasé de maravilla; sé que nos vamos a encontrar otra vez”, dijo, por su parte, Jorge Murrieta, de Punto Final, en su despedida al aire.

La nueva organización fusionada queda bajo la dirección de Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latinoamérica. Según la empresa, la integración es clave para el éxito a largo plazo de la cadena, pues la unificación del talento, la experiencia y los recursos fortalecerá su operación.

“FOX Deportes ha sentado las bases de la televisión deportiva en español desde su fundación en 1996 y continuará a la vanguardia con esta nueva programación, un roster de élite de talentos y nuevas propiedades”, dijo Martínez en un comunicado. “Con nuestras capacidades integradas de producción y nuestro destacado portafolio de derechos deportivos, FOX Deportes y FOX Latin America seguirán ofreciendo la mejor programación deportiva a la comunidad hispana y latinoamericana en Estados Unidos, México y Centroamérica”.

En medio de todos los cambios y despedidas, la cadena estrenó esta semana seis programas originales de estudio que se emitirán desde la Ciudad de México y anunció nuevos derechos deportivos.

El programa estelar es Cuadro Titular, que se transmite de lunes a domingo, con la conducción de Claudia García y Santiago Fourcade y un panel de análisis integrado por exfutbolistas mexicanos como Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, Alberto García Aspe, Christian ‘Chaco’ Giménez, Rafael Márquez Lugo, Rubén Rodríguez, Gabriel Caballero y Rubén Omar Romano, entre otros.

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También debutaron FOX 365, noticiero diario de análisis y entrevistas, conducido por Ricardo Murguía, y Los Espartanos, talk show de lunes a viernes, encabezado por José Pablo Coello y José Ramón Llaca.

Código FOX Fútbol llega los lunes con el experimentado Raúl Orvañanos al frente, acompañado de Dani Noguéz, Rafa Puente, Jair Pereira y Jorge ‘Burro’ Van Rankin. Referentes, de lunes a viernes, es conducido por Jorge Sánchez junto con Alex Aguinaga, Félix Fernández, Israel López, Iñaki Álvarez y Ángel García Toraño, con enfoque en el fútbol mexicano y europeo.

El sexto programa, Mother Soccer, está dirigido al público joven y combina entretenimiento, noticias y tendencias de redes sociales, bajo la conducción de Ana Valero, Yosgart Gutiérrez y Juan Pablo Fernández.

En conjunto, FOX Deportes informó que ahora cuenta con 150 talentos en Estados Unidos, México y Centroamérica, entre ellos los narradores Rodolfo Landeros y John Laguna, quienes se mantienen en la cadena.

FOX Deportes también anunció los derechos exclusivos de los partidos como local del Club Necaxa, en sus ramas varonil y femenil, de los encuentros del CSD Municipal, 33 veces campeón de Guatemala, y de la cobertura del béisbol mexicano, con juegos de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

Estas nuevas propiedades se suman al portafolio existente de la cadena, que incluye la MLB y la Serie Mundial, la NFL, deportes de motor como NASCAR e IndyCar, ligas de fútbol de Argentina, Colombia, Brasil, México y Arabia Saudita, la MLS y torneos internacionales. Toda la programación está disponible también en FOX One.

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FOX Latinoamérica inició operaciones en México en junio de 2025 y recientemente amplió su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Fundada en 1996, FOX Deportes es la cadena deportiva en español más antigua de Estados Unidos.

