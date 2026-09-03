Andy Ruiz Jr. vuelve al ring tras dos años de ausencia cuando enfrente a Damian Knyba en Nueva Jersey

Más de dos años después de su última pelea, Andy Ruiz Jr. volverá al cuadrilátero en busca de demostrar que todavía tiene lo necesario para regresar a la cima de los pesos pesados.

El excampeón mundial enfrentará al polaco Damian Knyba en la pelea estelar de The Fight el viernes (5 p.m. PT), en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate está pactado a 12 rounds y será transmitido por TNT y truTV, además de DAZN, que llevará la función al público internacional.

Ruiz, de 36 años, llega con récord de 35-2-1 y 22 nocauts, pero también con muchas dudas después de una larga pausa. Su última presentación fue en agosto de 2024, cuando terminó en empate mayoritario ante Jarrell Miller en Los Ángeles.

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Desde entonces, el excampeón ha trabajado en su condición física y ha retomado la colaboración con Manny Robles, el entrenador que estuvo en su esquina cuando protagonizó una de las mayores sorpresas al derrotar a Anthony Joshua en 2019 y convertirse en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado.

La transformación física de Ruiz también ha sido uno de los temas centrales de su regreso. Después de haber llegado a pesar alrededor de 300 libras durante su periodo de inactividad, Ruiz ha reducido considerablemente su peso.

En el pesaje oficial del jueves marcó 254.3 libras, su registro más bajo en años. Knyba, por su parte, subió a la báscula en 255.5 libras, prácticamente el mismo peso, aunque existe una diferencia importante en estatura, pues el polaco mide 6’7”, cinco pulgadas más que Ruiz.

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Knyba representa un reto distinto al que Ruiz ha enfrentado recientemente. El peleador de 30 años tiene marca de 17-1, con 11 victorias por nocaut, y está basado y entrena en Nueva Jersey. Su única derrota llegó en enero, cuando fue detenido en el tercer round por Agit Kabayel en Alemania en una pelea por el título interino del CMB.

A pesar de ese revés, Knyba tendrá la ventaja de la actividad y llega con la oportunidad de convertir una victoria sobre un excampeón mundial en el triunfo más importante de su carrera.