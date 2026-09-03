Ryan García está listo para reemplazar a Canelo como el dueño de las fechas de mayo y septiembre en Las Vegas

El californiano Ryan García defenderá su cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Conor Benn (25-1, 14 KOs) el fin de semana del Día de la Independencia de México, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, algo que el propio campeón describió como un honor por coincidir con las fechas que tradicionalmente ha ocupado la estrella mexicana Canelo Álvarez.

García (25-2, 1 NC, 20 KOs) ganó el título del CMB tras vencer por decisión unánime a Mario Barrios en febrero pasado, resultado que lo catapultó de nuevo a la cima de la división de las 147 libras.

Las fechas de mayo y septiembre en Las Vegas le han pertenecido a Canelo desde hace varios años, pero no necesariamente están reservadas para pugilistas nacidos en México, pues el mexicoamericano Óscar de la Hoya acostumbraba a pelear en esas fechas, y hasta Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ocuparon ese espacio.

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Canelo decidió dejar esta fecha para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en lo que muchos ya consideran el ocaso de su carrera tras la derrota ante Terrence Crawford hace un año.

“Creo que Canelo, en un par de peleas, terminará (su carrera). No hay nada más que hacer en el deporte, lo ha hecho todo”, expresó García durante su entrenamiento esta semana en Calabasas.

De acuerdo con García, Canelo dejó una huella imborrable en esas carteleras y, durante mucho tiempo, fue la gran atracción comercial del boxeo.

“Nos ha dejado momentos muy memorables en el ring. Todos estamos muy orgullosos de Canelo, y… ¿qué podemos decir? él fue la gallina de los huevos de oro durante muchos años”, señaló García.

Saúl “Canelo” Álvarez de México celebra después de derrotar a John Ryder de Gran Bretaña en su pelea por el título de peso supermediano en el Estadio Akron. (Moises Castillo / Associated Press)

Será la primera vez que García encabece una función del fin de semana del Día de la Independencia de México en Las Vegas. Peleó en 2017 en una velada en el T-Mobile Arena, al vencer a Tyrone Luckey, en lo que era apenas su novena pelea como profesional, durante la función de Canelo ante Julio César Chávez Jr. Ese duelo estuvo en la cartelera preliminar. Tiene un triunfo ante Romero Duno en el MGM Grand en noviembre de 2019, una derrota ante Gervonta Davis en abril de 2023, y su último duelo fue ante Mario Barrios en febrero de este año en el T-Mobile Arena.

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“Así se sabe que eres la cara del boxeo: cuando peleas en Las Vegas, el Día de la Independencia de México y el Cinco de Mayo”, dijo García, de Victorville, quien salió en su última pelea ante Barrios con la canción “El Rey” de Vicente Fernández, de la mano de su padre y entrenador, Henry García.

“Siempre se ha dado por hecho que las grandes figuras del boxeo suelen pelear en estas fechas”, añadió García, de 28 años. “Por mi parte, simplemente voy a aprovechar el impulso que tengo ahora mismo. Me ha traído hasta aquí, y voy a aprovechar la oportunidad que se me presenta”.

Ryan García interviene durante la jornada de prensa de Zuffa Boxing en el Fanatics Fest NYC 2026, celebrado en el Jacob Javits Center el 18 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

(Rob Kim / Getty Images for Fanatics)

García también dijo que no es que le quiera quitar las fechas al Canelo, sino que todo es cuestión del fin de un ciclo. García señaló que, ante todo, lo más importante es que quiere que la gente lo conozca como un peleador que buscó las mejores peleas, sin buscar un oponente a modo.

“Yo no he pensado en quitarle nada a nadie. En la vida siempre hay alguien que le pasa la antorcha a otro. Siempre habrá alguien que será el sucesor. Yo solo quiero elevar el deporte, seguir evolucionando. Si voy a estar en la posición de estar en estas fechas, estén seguros de que van a ser las grandes peleas”, dijo García, a quien le gustaría enfrentar a Teófimo López, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el Cinco de Mayo de 2027.

Sobre lo que ha significado ganar un título mundial, García asegura sentirse más motivado y hambriento que nunca y que, contrario a quienes bajan el ritmo tras coronarse campeones, espera “meter el pie al acelerador”.

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“Así se sabe que eres la cara del boxeo: cuando peleas en Las Vegas, el Día de la Independencia de México y el Cinco de Mayo” — Ryan García, campeón del CMB

Para el campeón, ser monarca mundial con su papá en su esquina, como entrenador principal, es un sueño cumplido, pues ha estado con él desde que inició su carrera amateur. García recordó con cariño las giras por torneos infantiles, incluida más de una ocasión en que otros padres retaron al suyo antes de un combate.

“Había un par de momentos en los que muchos padres le decían tonterías a mi padre, diciendo que me iban a dar una paliza… y alguien quiso darle una paliza a mi padre un par de veces, pero ya sabes, siempre salíamos ganando”, dijo García, quien en el pasado ha tenido muchos entrenadores, entre ellos Eddy Reynoso, Joe Goossen y Derrick James.

“Los llevaba a muchos torneos, a mi otro hijo también, Sean, y vi que ganaban más de lo que perdían. En ese momento yo vi que estos niños eran especiales”, recordó el papá de Ryan durante el entrenamiento en Calabasas.

Otro factor importante en la carrera de García ha sido el papel de su mánager Guadalupe Valencia dentro de su equipo, pues le ha abierto puertas importantes en su carrera. El trabajo de Valencia también ha trascendido más allá de lo boxístico, pues en los últimos ocho años en los que ha trabajado con García, ha tenido problemas fuera del cuadrilátero, como adicciones y problemas mentales, así como líos legales.

“Lo he tratado de guiar lo más posible fuera del ring, cómo se maneja el negocio del boxeo y en todos los problemas que él ha tenido en su vida. Siempre lo platicamos, buscamos soluciones él, su familia y yo. Para mí, Ryan es como un hijo mío, es mi otro hijo”, dijo Valencia.

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“Ryan ahorita está en su mejor momento de toda su carrera. Yo tengo ocho años con él… y en este momento está más fuerte, más rápido, más disciplinado, más todo y es el campeón”, dijo Valencia, conocido por trabajar con varios peleadores con vidas complicadas fuera del ring, como Julio César Chávez Jr.

“Tiene ya 28 años, ya está más maduro en tema de su mente, su físico, o sea, todo ya está evolucionado al mejor momento que ha tenido en toda su carrera”, añadió Valencia.

De cara al choque con Benn, García fue enfático al asegurar que llega en un gran momento de forma y pronosticó el nocaut antes de que se cumplieran los cinco rounds.

El campeón también se refirió al proceso de hacer peso, un tema sensible para él tras su experiencia en abril de 2023 ante Gervonta Davis, cuando debió mantenerse por debajo de 146 libras en el pesaje matutino, sin poder hidratarse con libertad debido a una cláusula de rehidratación vigente en ese entonces. A diferencia de aquel contrato, García explicó que Benn no tiene cláusula de rehidratación, por lo que, una vez que haga las 147 libras, podrá recuperar peso sin restricciones impuestas por su rival. Fue precisamente la imposibilidad de hidratarse, y no el corte de peso en sí, lo que, a su juicio, le pasó factura frente a Davis.

Benn, un peleador conocido por su presión y estilo agresivo, está de regreso en peso welter después de cuatro años de ausencia en la división y con el impulso de haber superado a Chris Eubank Jr. y a Regis Prograis en sus dos presentaciones más recientes. García se mostró convencido de que Benn buscará usar el corte de peso como pretexto de cara a la pelea, señalando que el propio Benn ya adelantó que este sería su último combate en las 147 libras, algo que el campeón interpretó como una manera de justificar de antemano un eventual resultado adverso.

De acuerdo con el equipo de Benn, la presión que ejercerán sobre el ring puede ser suficiente para vencer a García, aunque el mexicoamericano sigue siendo el claro favorito en las casas de apuestas.

