Tras 18 años de sobriedad, Julio César Chávez pretende que su nueva serie sirva de inspiración y aprendizaje

Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, presentará su nueva serie documental “Chávez vs. Chávez”, que se transmitirá en el servicio de streaming ViX. El documental, producido por N+ Docs, se estrenará el 10 de septiembre y se centra en la carrera y la vida del legendario exboxeador, con énfasis en los retos que le impusieron sus vicios y en su resurgimiento.

A lo largo de cinco episodios, la producción, dirigida por Diego Enrique Osorno, repasa, en las propias palabras de Chávez, los momentos clave de su carrera, desde sus inicios y su ascenso a la cima del boxeo hasta las victorias que lo convirtieron en uno de los iconos deportivos más destacados de México. La serie, que gira en torno a cuatro entrevistas íntimas con el ‘César del Boxeo’, también aborda las decisiones, los excesos y las luchas personales que pusieron a prueba al deportista.

“Es un mensaje de superación y motivación para las nuevas generaciones”, expresó el excampeón mundial en una entrevista. “Todo se puede en la vida cuando hay perseverancia, cuando hay trabajo, cuando hay sobre todo disciplina”.

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El expugilista mexicano, quien reveló que acumula 18 años de sobriedad, fue enfático al señalar que la producción no busca ocultar los episodios más oscuros de su vida, marcados por su lucha contra el alcohol y las drogas. Chávez recordó que, pese a haber tenido un padre alcohólico, él mismo reconoció haber caído más bajo que su progenitor.

“Tuve un padre alcohólico. Mi tía me decía que yo no iba a ser igual que mi padre, pero fui peor”, relató Chávez en una entrevista para promover el documental.

“Pero la serie es un mensaje de superación para las nuevas generaciones: que todo se puede en la vida a base de trabajo, esfuerzo y perseverancia, porque en el camino habrá obstáculos, caídas y tropiezos, pero uno se tiene que levantar”, dijo el legendario expugilista.

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Al ser cuestionado sobre si cambiaría algo como padre, Chávez admitió que su carrera lo mantuvo alejado de sus hijos en muchos momentos, aunque evitó hablar de arrepentimientos.

El exboxeador profesional mexicano Julio César Chávez posa para una selfie mientras asiste al pesaje oficial del combate entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía en la Toshiba Plaza el 3 de mayo de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Christian Petersen / Getty Images)

“No me arrepiento de nada, porque Dios me dio otra oportunidad de vida. Sin haberme recuperado, no habría podido llegar a mis hijos, que también pasaron por el mismo problema que yo”, afirmó, refiriéndose a las adicciones que enfrentaron algunos de sus hijos, entre ellos Julio César Chávez Jr.

El ‘Gran Campeón Mexicano’, que compitió de 1980 a 2005, explicó que su disciplina para entrenar todos los días, “hasta los domingos”, se ha mantenido como un hábito constante desde que dejó atrás sus adicciones, y confía en que “Chávez vs. Chávez” sirva de testimonio de que es posible recuperarse incluso de la caída más profunda.

El tres veces campeón mundial en diferentes divisiones también reflexionó sobre las diferencias entre la presión que enfrentaban los atletas de su época y la de hoy, señalando que la falta de conversación abierta sobre la salud mental entonces contribuía a que muchos casos terminaran en tragedia.

Chávez, quien fue catalogado como el mejor libra por libra de 1990 a 1993, destacó que, a través de sus clínicas de rehabilitación, actualmente trabaja con equipos de psicólogos, psiquiatras y consultores para atender a personas con adicciones, un problema que se ha agravado debido a la mayor potencia de las drogas sintéticas actuales.

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Chávez aseguró sentirse profundamente agradecido por el respaldo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera, incluso en sus etapas más difíciles.

“Han estado conmigo en las buenas, en las malas y en las más malas, y gracias a Dios siempre he tenido el cariño de todos los mexicanos, de todos mis paisanos en Estados Unidos”, comentó, y agregó que pasan los años y siente que el afecto del público solo crece.