Andy Ruiz Jr. cae en Nueva Jersey ante Damian Knyba y deja más dudas sobre su futuro

NEWARK, NUEVA JERSEY - 4 DE SEPTIEMBRE: Andy Ruiz Jr. es derribado por Damian Knyba durante su combate de peso pesado en el Prudential Center el 4 de septiembre de 2026 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Ed Mulholland/Getty Images)

Andy Ruiz Jr. regresó al ring después de más de dos años de ausencia, pero el resultado estuvo muy lejos de lo que necesitaba.

El excampeón mundial de los pesos pesados perdió por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba la noche del viernes en el Prudential Center de Newark, en una pelea de 12 asaltos que terminó con Ruiz en la lona en el séptimo round.

Uno de los jueces vio una amplia ventaja Knyba sobre Ruiz Jr. al darle siete puntos de diferencia 117-110, mientras que los otros dos vieron sorpresivamente un combate más parejo de 114-113.

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Ruiz (35-2-2, 22 KOs), de 36 años, no peleaba desde agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria con Jarrell ‘Big Baby’ Miller en Los Ángeles. Su regreso representaba también el comienzo de una nueva etapa bajo la promoción de Eddie Hearn y Matchroom Boxing, además de su reencuentro con Manny Robles, el entrenador que estuvo en su esquina cuando sorprendió a Anthony Joshua en 2019 para convertirse en el primer campeón mundial mexicano de los pesos pesados.

Ante Knyba, Ruiz tuvo problemas desde los primeros minutos. El polaco, de 6’7”, utilizó su ventaja de estatura y alcance para mantener la pelea a distancia, apoyándose constantemente en el jab y evitando que Ruiz pudiera establecer el combate en corto.

Andy Ruiz was knocked down with 35 seconds to go in round 7.



The ref then gives Ruiz until 10 seconds to recover.



Damian Knyba was robbed of a potential KO. #RuizKnyba pic.twitter.com/V3Y5BvDCG3 — Zach Schumaker (@ZachSchumaker) September 5, 2026

Durante buena parte de la primera mitad de la pelea, Ruiz avanzó sin encontrar la manera de acortar la distancia ni de lanzar las combinaciones que durante sus mejores años fueron una de sus principales armas.

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El momento más complicado para el mexicoamericano llegó en el séptimo asalto cuando Knyba conectó con fuerza y Ruiz cayó después de recibir una combinación que lo dejó visiblemente afectado.

Ruiz consiguió levantarse y terminar el episodio, pero tuvo que sobrevivir los últimos segundos con las piernas que aún tambaleaban.

Ruiz reaccionó y tuvo algunos de sus mejores momentos en los rounds ocho y nueve, conectando golpes al cuerpo y a la cabeza, pero no pudo cambiar la pelea a su favor.

Knyba cerró bien en los últimos asaltos, a pesar de que Ruiz intentó presionar en el duodécimo. Su falta de velocidad de piernas y la distancia que manejaba el polaco volvieron a quedar expuestas.

El polaco se recuperó de su derrota por detención ante Agit Kabayel en enero, cuando disputó el título interino del CMB de los pesos pesados.

La derrota deja a Ruiz con más preguntas que respuestas. Su regreso había sido planteado como el primer paso de un nuevo intento por volver a disputar un campeonato mundial, pero su actuación ante Knyba mostró las consecuencias de dos años de inactividad.

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Velada con sorpresas

La velada tuvo varios resultados interesantes antes del combate estelar.

En la pelea coestelar, el local Vito Mielnicki Jr. derrotó por decisión unánime a Austin ‘Ammo’ Williams. Los tres jueces marcaron 98-91 para Mielnicki, quien además envió a Williams a la lona en el primer asalto.

En otra de las peleas destacadas, el dominicano Eridson García sorprendió a Alan Chaves y se llevó una decisión unánime con tarjetas de 99-87, 99-88X2. García derribó a Chaves en cuatro ocasiones durante el combate, en uno de los resultados más llamativos de la noche.

Zaquin Moses también salió con una victoria, al detener a Angel Antonio Contreras al final del quinto asalto. Moses, primo de Shakur Stevenson, fue uno de los prospectos locales que formaron parte de la cartelera.