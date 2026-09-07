Los veteranos Alexa Grasso y Brandon Moreno, en peleas clave en Noche UFC

La mexicana Alexa Grasso (17-5-1) se prepara para un capítulo decisivo en su carrera al enfrentar a una de las contendientes más completas de su división, Manon Fiorot (13-2), en el marco de Noche UFC en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, en una velada que celebra la cultura mexicana y latina dentro de la organización.

“Me encantan los retos y definitivamente esa pelea es un gran reto. Estoy muy emocionada”, expresó Grasso, quien calificó como algo “padrísimo” volver a ser parte de la fiesta mexicana en UFC.

Noche UFC es la cuarta edición de este evento, que coincide con el Día de la Independencia de México. La edición del año pasado se realizó en San Antonio, y en 2024 se llevó a cabo en The Sphere de Las Vegas. En esta ocasión, la pelea estelar será el duelo entre Jean Silva y José Miguel Delgado en peso pluma. La velada tendrá un inicio más temprano de lo habitual para no competir con la función de Ryan García y Conor Benn en Las Vegas. Las peleas preliminares arrancarán a las 11 a.m. y la cartelera principal a las 2 p.m., y podrán verse a través de Paramount+.

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La tapatía llega a esta cita con la confianza intacta tras una contundente victoria en su presentación más reciente, ante Maycee Barber, en la que finalizó el combate de forma rápida con una sumisión que se hizo viral, luego de que su oponente quedara inmóvil durante algunos segundos, en una imagen impactante que dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, la tapatía, de 33 años, dijo que no quiere quedarse estancada en esa actuación espectacular, sino que busca dar el siguiente paso.

“Nunca me gusta quedarme en el pasado. Fue un gran performance y la idea siempre es poder superar mis propios récords”, señaló Grasso, quien entrena en la Perla Tapatía.

Alexa Grasso, de México, observa durante un combate de peso mosca femenino contra Natalia Silva, de Brasil, en el UFC 315, celebrado en el Bell Centre el 10 de mayo de 2025 en Montreal, Quebec. (Minas Panagiotakis / Getty Images)

Antes de esa victoria, Grasso había sufrido dos derrotas consecutivas: ante la brasileña Natália Silva y ante la campeona Valentina Shevchenko, esta última en un tercer duelo, por decisión unánime. Ese fue un tramo que, según explicó, no minó su seguridad.

“La confianza nunca la perdí. Sé de lo que soy capaz. Simplemente hay temporadas más duras que otras”, dijo la peleadora, quien aseguró sentirse “muy bendecida” de poder dedicarse todos los días a lo que ama.

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De cara a su próxima rival, una de las más completas de la división, Grasso aseguró que disfrutaba precisamente ese tipo de desafíos. Fiorot, de Francia, viene de un triunfo sobre Jasmine Jasudavicius por nocaut en el primer asalto, y antes de eso había perdido, de forma apretada, por decisión unánime ante Shevchenko en mayo de 2025.

La francesa Manon Fiorot se enfrentará a la kirguisa Valentina Shevchenko en una pelea por el título de peso mosca femenino durante el UFC 315, que tendrá lugar en el Bell Centre el 10 de mayo de 2025 en Montreal, Quebec. (Minas Panagiotakis / Getty Images)

“Me encantan las peleas difíciles, porque cada pelea que ha sido difícil me ha hecho mejorar mil veces. Sé que soy una peleadora mucho más completa y mucho más inteligente”, afirmó, y agregó que enfrenta el compromiso con la misma seriedad de siempre, sin dejar de disfrutar el proceso.

Grasso tiene todo tipo de finalizaciones en su récord, desde sumisiones y nocauts, hasta victorias por decisión. Con una trayectoria que incluye pasos como campeona y como retadora, Grasso también dejó claras sus metas pendientes: recuperar el cinturón, sumar otra sumisión y llegar a al menos tres nocauts en su carrera.

“Quiero volver a ser campeona, eso sí, y quiero tener otra sumisión”, puntualizó Grasso.

Ya consolidada en la UFC, Grasso se declaró plena tanto dentro como fuera del octágono. Recientemente reveló que está en una relación sentimental con su novio, algo poco característico de ella, pues siempre se ha conocido como una persona privada. Pero a sus 33 años parece estar pasando por el mejor momento de su carrera y de su vida.

“Soy la persona más feliz del mundo en este momento. Tengo todo lo que siempre he querido en mi vida, y eso me da más motivación para seguir enfocada”, expresó.

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Pese a las implicaciones que esta pelea podría tener en una eventual oportunidad titular, Grasso prefirió mantener los pies en la tierra y no adelantarse a los acontecimientos.

“A mí nunca me gusta adelantarme. Tengo la pelea que tengo, es la única en la que estoy pensando, pero definitivamente sé que un buen performance me va a poner muy cerca de donde quiero estar”, concluyó la excampeona del mundo.

Brandon Moreno regresa a Arizona, el lugar donde forjó su leyenda

El campeón de peso mosca de la UFC, Brandon Moreno, espera el inicio de su defensa del título frente a Alexandre Pantoja durante el UFC 290 en el T-Mobile Arena el 8 de julio de 2023 en Las Vegas, Nevada. Pantoja se hizo con el título por decisión dividida. (Steve Marcus / Getty Images)

El excampeón mexicano Brandon Moreno (23-10-2) volverá a pelear en Glendale, Arizona, una ciudad que tiene un lugar especial en su carrera. En Noche UFC, el tijuanense se enfrentará a Joseph Morales (15-2), un rival que le recuerda mucho a su propia carrera, pues viene con hambre de victoria.

Antes de convertirse en una de las figuras más queridas del deporte mexicano dentro de la UFC, Moreno peleó mucho en 2015 y 2016 en el área de Phoenix y Tucson para una promotora local. Asimismo, su primera victoria en la trilogía ante Deiveson Figueiredo fue en Glendale, donde se dio a conocer al mundo en 2021.

“Me siento muy contento... Regresando a una ciudad en la cual tengo una conexión muy bonita”, compartió el peleador al recordar a World Fighting Federation, promotora en donde peleó varias veces en Chandler y Tucson, Arizona.

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“Me siento muy motivado por este combate, y además por fin voy a estar peleando en Noche UFC”, dijo Moreno, de 32 años.

Moreno llega a este combate luego de dos derrotas consecutivas ante Loneer Kavanagh y Tatsuro Taira, un dato que, según el propio peleador, no representa una carga mental adicional.

“Cada cartelera, cada fin de semana van dos luchadores: uno gana y uno pierde. Lo cierto es que me siento excelente, me siento muy fuerte, y eso es lo único que yo puedo controlar”, explicó Moreno, quien solamente tiene dos triunfos en sus últimas seis salidas.

El originario de Tijuana aseguró que su enfoque está puesto exclusivamente en el presente y en la preparación para su siguiente combate, dejando de lado el historial reciente.

Sobre su vigencia dentro del deporte, el mexicano fue enfático: sigue compitiendo porque se siente físicamente apto y porque el amor por el deporte se mantiene intacto.

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“Todavía siento en mi corazón que hay cosas que puedo seguir haciendo, que puedo seguir haciendo crecer mi legado”, afirmó, reconociendo también el orgullo que le genera haber abierto puertas para los peleadores mexicanos dentro de la UFC.

De cara a esta pelea, Moreno reveló que continúa entrenando en Las Vegas junto a su equipo habitual de coaches de boxeo, Muay Thai y lucha, además de contar con compañeros de entrenamiento que ha traído de fuera durante años.

“Ha sido un campamento cien por ciento en Las Vegas, como las últimas veces”, señaló el tijuanense, quien tiene triunfos sobre Brandon Royval, dos contra Figueiredo, Kai Kara-France y Amir Albazi.

Sobre su rival, Morales, Moreno fue claro en que no subestima su nivel, pese a que este cuenta con menos peleas en la organización. Morales tuvo un primer paso por UFC que no resultó como esperaba, pero regresó tras ganar en el Contender Series de Dana White y actualmente suma dos victorias consecutivas dentro de la compañía. Viene de vencer a Matt Schnell por sumisión, y antes de eso había derrotado a Alibi Idris también por sumisión. Anteriormente, había sido cortado de UFC en 2019 después de dos derrotas en su debut en 2018.

“Eso me habla muchísimo de que viene con hambre, de que quiere demostrar que merece estar en las grandes ligas, y eso lo hace un peleador muy peligroso”, comentó Moreno, quien reconoció haber vivido una situación similar cuando tuvo que “picar piedra” para regresar a la UFC tras salir de la organización.

Consultado sobre la posibilidad de volver a pelear por el campeonato mundial, Moreno prefirió mantener los pies en la tierra: “Estoy paso a paso, tomando cada pelea a la vez. Estoy muy concentrado en Joseph, sé que va a ser una pelea complicada. No veo más allá, estoy muy centrado en el presente”.

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Peleadores mexicanos más completos

Tanto Grasso como Moreno han sido vitales para darles una vitrina a los peleadores mexicanos en UFC. La peleadora se mostró orgullosa del nivel al que han alcanzado los atletas del país.

“Cada vez tenemos más atletas mexicanos, bien técnicos, bien completos, cada vez más agresivos y más fuertes. Antes se decía que los mexicanos no destacaban, y ahorita hay muchísimos”, comentó Grasso, quien añadió que ese progreso la llena de orgullo.

Moreno también destacó el surgimiento de peleadores cada vez más completos, no solo con buen striking, estilo tradicionalmente asociado a los mexicanos, sino también con un jiu-jitsu brasileño más sólido. Mencionó el desempeño reciente de Silvestre Sánchez, originario de Tepic, y elogió a Cristian Pérez, con quien ha entrenado personalmente, calificándolo de “muy técnico y muy completo”.

