LA Galaxy recibirá al Cruz Azul en juego amistoso internacional

LA Galaxy y Cruz Azul igualaron el domingo en el Dignity Health Sports Park de Carson, en juego para la Leagues Cup 2025.

El LA Galaxy y el Cruz Azul jugarán un amistoso en terreno sudcaliforniano.

El encuentro reunirá nuevamente a dos clubes que ya se enfrentaron en este mismo escenario. La última vez fue en agosto de 2025, durante la Leagues Cup, cuando terminaron empatados 1-1 en el tiempo reglamentario y Cruz Azul avanzó tras imponerse 8-7 en la tanda de penales. Gabriel Pec, quien ya no está con los angelinos, marcó el gol del Galaxy en el minuto 81, ante más de 24,000 aficionados.

El encuentro será el domingo 4 de octubre, en un partido amistoso internacional que se disputará en el Dignity Health Sports Park (5:30 p.m. PT).

Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en el Sur de California. Anteriormente, se midieron en un amistoso el 20 de agosto de 2019, también en el DHSP, con victoria de Cruz Azul por 2-1.

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Cruz Azul llega con un palmarés reciente que incluye el título del Clausura 2026 de la Liga MX y el Campeón de Campeones 2026. El club mexicano suma 10 campeonatos de liga y comparte con el América el récord de siete títulos de la Concacaf Champions Cup.

Para el Galaxy, el partido llegará en la recta final de la temporada regular de la MLS. El equipo angelino busca acercarse a los puestos de playoffs mientras sus nuevas incorporaciones, entre ellas Hirving Lozano, Sergi Roberto, Kyōgo Furuhashi y Pablo Ruiz, continúan integrándose al plantel. El amistoso se disputará antes de los últimos seis partidos de la temporada regular de 2026.