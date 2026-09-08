Qué día y a qué hora es Triplemanía 34 en Las Vegas y Ciudad de México: carteleras de Noche 1 y 2
Triplemanía XXXIV hará historia con evento en dos países y dos noches: en Las Vegas para la Noche 1 y Ciudad de México para la Noche 2
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Un fin de semana histórico se vivirá en la lucha libre mexicana con Triplemanía XXXIV, un evento que marcará un parteaguas para la disciplina al realizarse, por primera vez, en dos días y dos países distintos: en Las Vegas y la Ciudad de México.
Lucha Libre AAA Worldwide anunció durante WWE Backlash que su cartelera anual más importante se dividirá en dos noches. La primera función se llevará a cabo el viernes, 11 de septiembre, en una sede aún por confirmarse en Las Vegas, mientras que el cierre está programado para el domingo, 13 de septiembre, en la Arena Ciudad de México.
La alianza entre AAA y WWE, derivada de la compra de la empresa mexicana, ha impulsado un nuevo auge de la afición al pancracio en México y ha abierto la puerta a otros mercados que ahora voltean a ver a las estrellas mexicanas. Ese crecimiento fue determinante para fijar la fecha en Las Vegas.
Los dos eventos, en la Noche 1 y Noche 2, se realizarán a las 7 p.m. Hora de Lo sÁngeles y serán transmitidas por YouTube.
Ante la demanda, AAA diseñó dos carteleras de primer nivel. Sin embargo, la función de cierre en la Ciudad de México ha captado mayor atención por lo que estará en juego, con El Grande Americano y Dominik Mysterio como cabezas de cartel, acompañados de una amplia gama de figuras de la lucha libre.
La venta de boletos para la función en Ciudad de México comenzó el martes 19 de mayo, y de acuerdo con los organizadores, la demanda ha sido alta tanto en México como en Estados Unidos, con la mayoría de las localidades ya agotadas. Ante ello, la promotora reveló que se cambió la sede en Las Vegas, del Luxor al MGM Grand.
Cartelera de Noche 1:
Rey Mysterio vs. Omos
Campeonato Latinoamericano AAA
La Parka (c) vs. Laredo Kid vs. Mr. Iguana
Campeonato de Tríos Mundiales AAA
Psycho Circus (c) vs. Los Perros del Mal
Campeonato AAA Reina de Reinas
Roxanne Perez vs. Nattie vs. Faby Apache vs. La Hiedra
Duelo de cuatro equipos eliminatorio
LWO vs. Los Americanos vs. Tokyo Bad Boys vs. Fraxiom
Duelo de relevos australianos
Jack Cartwheel, Lady Shani & Mini Abismo Negro vs. Mini Vikingo, Adelicious & Mascarita Sagrada
Cartelera de Noche 2:
Campeonato AAA Mega
Dominik Mysterio (c) vs. El Grande Americano
Campeonato AAA Reina de Reinas
Flammer (c) vs. La Catalina
Campeonato de peso crucero Mundial AAA Fatal 4-Way
Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel vs. Mini Vikingo
Pelea callejera mexicana
Psycho Clown vs. El Carnicero
Reto abierto de campeonato de equipos AAA
War Raiders (c) vs. Por determinar
Copa Bardahl
Duelo de 14 luchadores