Qué día y a qué hora es Triplemanía 34 en Las Vegas y Ciudad de México: carteleras de Noche 1 y 2

Rey Fénix sube al ring mientras lo presentan antes de su combate contra El Grande Americano durante WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium, el 19 de abril de 2025, en Las Vegas, Nevada.

Un fin de semana histórico se vivirá en la lucha libre mexicana con Triplemanía XXXIV, un evento que marcará un parteaguas para la disciplina al realizarse, por primera vez, en dos días y dos países distintos: en Las Vegas y la Ciudad de México.

Lucha Libre AAA Worldwide anunció durante WWE Backlash que su cartelera anual más importante se dividirá en dos noches. La primera función se llevará a cabo el viernes, 11 de septiembre, en una sede aún por confirmarse en Las Vegas, mientras que el cierre está programado para el domingo, 13 de septiembre, en la Arena Ciudad de México.

La alianza entre AAA y WWE, derivada de la compra de la empresa mexicana, ha impulsado un nuevo auge de la afición al pancracio en México y ha abierto la puerta a otros mercados que ahora voltean a ver a las estrellas mexicanas. Ese crecimiento fue determinante para fijar la fecha en Las Vegas.

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Los dos eventos, en la Noche 1 y Noche 2, se realizarán a las 7 p.m. Hora de Lo sÁngeles y serán transmitidas por YouTube.

Ante la demanda, AAA diseñó dos carteleras de primer nivel. Sin embargo, la función de cierre en la Ciudad de México ha captado mayor atención por lo que estará en juego, con El Grande Americano y Dominik Mysterio como cabezas de cartel, acompañados de una amplia gama de figuras de la lucha libre.

La venta de boletos para la función en Ciudad de México comenzó el martes 19 de mayo, y de acuerdo con los organizadores, la demanda ha sido alta tanto en México como en Estados Unidos, con la mayoría de las localidades ya agotadas. Ante ello, la promotora reveló que se cambió la sede en Las Vegas, del Luxor al MGM Grand.

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Cartelera de Noche 1:

Rey Mysterio vs. Omos

Campeonato Latinoamericano AAA

La Parka (c) vs. Laredo Kid vs. Mr. Iguana

Campeonato de Tríos Mundiales AAA

Psycho Circus (c) vs. Los Perros del Mal

Campeonato AAA Reina de Reinas

Roxanne Perez vs. Nattie vs. Faby Apache vs. La Hiedra

Duelo de cuatro equipos eliminatorio

LWO vs. Los Americanos vs. Tokyo Bad Boys vs. Fraxiom

Duelo de relevos australianos

Jack Cartwheel, Lady Shani & Mini Abismo Negro vs. Mini Vikingo, Adelicious & Mascarita Sagrada

Cartelera de Noche 2:

Campeonato AAA Mega

Dominik Mysterio (c) vs. El Grande Americano

Campeonato AAA Reina de Reinas

Flammer (c) vs. La Catalina

Campeonato de peso crucero Mundial AAA Fatal 4-Way

Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer vs. Jack Cartwheel vs. Mini Vikingo

Pelea callejera mexicana

Psycho Clown vs. El Carnicero

Reto abierto de campeonato de equipos AAA

War Raiders (c) vs. Por determinar

Copa Bardahl

Duelo de 14 luchadores