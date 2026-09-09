Bare Knuckle Boxing debutará en México con dos títulos mundiales en juego

Bare Knuckle Boxing tendrá su primera función en México, el 19 de septiembre, en Tijuana.

Por primera vez, Bare Knuckle Boxing realizará su primer evento en México, una cartelera de 12 peleas que tendrá como escenario el Auditorio Municipal de Tijuana y que contará con dos campeonatos mundiales en disputa.

El debut de BKB del 19 de septiembre en el país azteca se realizará en sociedad con Zanfer Boxing, que es una promotora mexicana liderada por Fernando Beltrán.

La función será encabezada por el tijuanense Julian ‘El Guerrero Mexicano’ Fernández, quien expondrá el campeonato mundial de peso super crucero frente al británico Dan ‘Big Pod’ Podmore, excampeón de BKB en tres divisiones.

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Fernández llegará a su primera defensa mundial en casa con récord de 3-0 en el boxeo sin guantes y tres nocauts. El peleador de Tijuana es hijo del exboxeador profesional Pedro ‘Pitbull’ Fernández y comenzó su carrera profesional en 2016.

Antes de incursionar en el bare knuckle boxing, conquistó un campeonato nacional de boxeo en México y acumuló marca de 16-4 como boxeador profesional.

Podmore, originario de Birmingham, Inglaterra, tiene marca de 9-4 en BKB, con ocho victorias por nocaut. Ha sido campeón mundial de peso pesado, crucero y super crucero de la organización. Viene de derrotar por nocaut técnico a Jarome Hatch en BKB 55: Carnage in Cardiff y buscará recuperar un cinturón después de haber perdido el título ante Marko Martinjak.

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El combate coestelar también pondrá un campeonato mundial vacante en juego.

La mexicana Cecy Ulloa enfrentará a la estadounidense Andy ‘The CrAsian’ Nguyen por el título super mosca. Ulloa, originaria de Puerto Vallarta y propietaria de un gimnasio, cuenta con 18 años de experiencia en deportes de combate y fue clasificada como la número uno de la división mosca en el boxeo sin guantes en 2019.

Nguyen, por su parte, llegó al bare knuckle después de una carrera en las artes marciales mixtas y fue tres veces campeona de King of the Cage en la división de peso atómico.

La cartelera principal comenzará a las 6 p.m. PT y será transmitida en Estados Unidos por VICE TV y Telemundo. Además de los siete combates de la cartelera principal, habrá cinco peleas que serán transmitidas en vivo por TikTok.

La llegada a Tijuana forma parte del plan de expansión internacional de BKB. La organización señala que México no será solamente una sede aislada dentro de su calendario, sino un punto de partida para ampliar su presencia en el país y en América Latina.

BKB llega con una plantilla que incluye a excampeones mundiales de boxeo y de MMA, entre ellos Paulie Malignaggi, Víctor Ortiz, JoJo Díaz Jr., Yuriorkis Gamboa y Lee Selby.

Cartelera Principal

Peso Super Crucero: Julián Fernández vs. Dan Podmore

Peso Super Mosca: Cecy Ulloa vs. Andy Nguyen

Peso Super Mediano: Romario Ovalle vs. Marco Chino Villa

Peso Crucero: Pablo Felipe Anguiano vs. Ricardo Ramses Rueda

Peso Ligero: Adrián González vs. Javier Santiago Valverde

Peso Ligero: Felipe Abraham Huerta vs. Erick Eduardo Soria

Peso Pesado: Jonathan Durán vs. Kevin Millán Sánchez

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Combates por TikTok

Peso Pesado: Jesús Navarrete vs. José Muñoz

Peso Super Pesado: Jovani Misael Sánchez vs. Ramón Olivas

Peso Super Mediano: Sergio Zárate vs. Rolando Paredes

Peso Super Welter: Jesús Rodríguez vs. Ricardo Ibarra

Peso Super Welter: Eduardo Pineda González vs. Mauricio Anaya