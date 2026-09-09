Inspirado por Caín Velásquez, José Delgado va ante Jean Silva en Noche UFC: “¿Por qué no yo?”

José Miguel Delgado tendrá el 12 de septiembre la pelea más importante de su carrera. El peleador nacido en Yuma, Arizona, aceptó con apenas tres semanas de preparación ocupar el lugar de Yair Rodríguez y enfrentará al brasileño Jean Silva en el combate estelar de Noche UFC, en la Desert Diamond Arena de Glendale.

La oportunidad llegó de manera inesperada, pero Delgado no necesitó mucho tiempo para aceptarla.

“Cuando me llamaron fue como, ‘¿Neta? ¿En serio? Sí. Vamos, pues’”, recordó Delgado.

El escenario tiene un significado particular para el peleador de 28 años, pues será su primera pelea estelar en UFC y tendrá lugar en el estado donde nació y comenzó a construir su carrera.

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Delgado llega con un récord de 12-2, con cuatro victorias en sus primeras cinco apariciones en UFC. En 2026 derrotó por decisión dividida al veterano Andre Fili y después venció por decisión unánime a Austin Bashi, el pasado 18 de julio. Su única derrota dentro de la organización llegó ante Nathaniel Wood en octubre de 2025.

Silva representa, sin embargo, un salto considerable en la oposición. El brasileño tiene marca de 17-3 y ocupa el sexto puesto del ranking de peso pluma de UFC. En enero derrotó por decisión unánime a Arnold Allen, resultado que lo colocó nuevamente entre los nombres que buscan acercarse a una oportunidad por el título.

Silva estaba originalmente programado para enfrentar a Rodríguez, pero el cambio dejó a Delgado con la posibilidad de entrar directamente en una pelea que puede modificar su posición dentro de la división.

Delgado no oculta lo que quiere obtener de la oportunidad. Su objetivo es ganar y seguir avanzando hacia el campeonato. Aseguró que pretende noquear a Silva y después buscar una pelea con Alexander Volkanovski. Más allá de la magnitud del rival, Delgado dice sentirse cómodo con la presión de encabezar una función de UFC.

“Yo quiero todo, güey. Yo quiero seguir y quiero ser campeón mundial”, dijo Delgado.

Delgado comenzó a entrenar a los 10 años en un gimnasio de Yuma y posteriormente se incorporó a The MMA Lab, en Glendale, Arizona, donde trabajó junto a peleadores de alto nivel bajo la dirección de John Crouch. Antes de llegar a UFC consiguió su contrato en Dana White’s Contender Series en 2024. Desde entonces ha construido una carrera de cuatro victorias en cinco combates dentro de la organización.

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Entre las personas que estarán en su esquina habrá una figura que Delgado admiraba desde joven. Anthony Pettis, excampeón de peso ligero de UFC, se puso en contacto con él a través de Instagram después de conocer su historia y su estilo de pelea.

La relación tiene además un componente personal. Delgado perdió a su padre cuando tenía apenas dos años y recuerda haber escuchado a Pettis hablar en el pasado sobre su deseo de ganar un campeonato y dedicarlo a la memoria de su propio padre. Para Delgado, tener ahora al excampeón a su lado representa la conexión entre una historia que conoció siendo niño y el momento que está viviendo actualmente.

También está presente la figura de Caín Velásquez. Delgado creció en Yuma viendo al excampeón de peso completo de UFC, otro peleador de origen mexicano que nació en la misma ciudad.

Cuando Velásquez derrotó a Brock Lesnar en 2010 para conquistar el campeonato de peso completo, Delgado tenía alrededor de 12 años. Aquella imagen le permitió imaginar que un joven de Yuma también podía llegar a la cima del deporte. Velásquez, de hecho, le envió recientemente un mensaje para felicitarlo por la oportunidad en Noche UFC.

“Cuando Caín estaba peleando contra Brock Lesnar… verlo caminar con la piel similar a la mía, y escucho: ‘Born in Yuma, Arizona’, peleando por un cinturón para ser campeón mundial. No, hombre... De ahí, esos sueños, fueron más claro, más fuertes, y me preguntaba ‘Ah, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedo ser campeón mundial? Si él lo hizo de aquí, yo también lo puedo hacer’”.

Ahora Delgado tendrá la posibilidad de protagonizar su propia noche frente al público de Arizona. Para él, la conexión con Velásquez no termina en la inspiración. Quiere que otros jóvenes de Yuma puedan mirar su recorrido de la misma manera que él miró el de su ídolo.

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“Siempre pensé, ‘Si este güey lo hizo, yo también lo puedo hacer’”, recordó de cuando era niño. “Su mentalidad cuando estaba arriba de esa jaula. Él nomás quería quebrar a su oponente. La presión que siempre puso en las peleas... La segunda, tercera pelea contra Junior dos Santos, fue increíble. Yo quería pelear con esa presión, quería quebrar a mis oponentes y eso es lo que he robado de Caín Velásquez”.

Noche UFC, que se celebrará en Arizona como parte de las actividades de la UFC alrededor de la celebración de la Independencia de México, tendrá a Delgado y Silva como protagonistas. El combate será a cinco asaltos y encabezará una cartelera que también incluye a Brandon Moreno, Alexa Grasso y otros peleadores latinoamericanos.

“Para mí es algo tan bonito que está haciendo la UFC, poder celebrar no nomás los peleadores mexicanos, pero la cultura también”, dijo Delgado. “Para los fanáticos que son mexicanos, los que tienen familia en México, es una gran noche y pues mira, de morro, siempre veía a los grandes mexicanos, los Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Ricardo López, Juan Manuel Márquez, quien era mi favorito cuando era morro. Me encantaba ese espíritu mexicano, ese cómo peleaban con el alma ahí en frente”.

Para Delgado, las circunstancias son distintas a las que había imaginado. No tuvo una preparación completa para una pelea estelar y recibió la oportunidad cuando su nombre no estaba originalmente en el combate principal.

Pero desde que aceptó, la ha tratado como aquello que llevaba años buscando, una oportunidad para demostrar que aquel niño de Yuma que veía pelear a Caín Velásquez también puede llegar a lo más alto.

“Uno sueña de sus cosas, uno sueña de poder ser eminentemente en una Noche UFC, representar sus raíces. Yo voy representando a mi familia, a mis papás. Ellos llegaron a este país buscando mejores oportunidades para nosotros y obviamente para ellos también”.