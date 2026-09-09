LAFC corta racha de seis partidos sin ganar; Galaxy cae goleado en Vancouver

Jude Terry, número 22 del Los Ángeles FC, posa para una foto tras el partido de la MLS contra el Red Bull New York en el BMO Stadium el 9 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Jude Terry y Armindo Sieb anotaron un gol cada uno, mientras que Hugo Lloris se fue sin admitir gol por décima tercera ocasión en la temporada, la mayor cifra en la MLS, para que LAFC venciera 2-0 a los New York Red Bulls la noche del miércoles en el BMO Stadium, cortando así una racha de seis juegos sin conocer la victoria.

Con el resultado, LAFC (11-7-7) es tercero en la Conferencia Oeste, con nueve fechas restantes en la temporada regular. Lloris tuvo que atajar apenas un disparo en toda la noche. El LAFC está solamente tres puntos por debajo de Houston y a seis puntos de Vancouver.

Por su parte, los Red Bulls (7-11-6) no ganan desde el 1 de agosto, cuando vencieron 3-2 de local a Orlando, y con esta derrota extendieron su mala racha a seis compromisos sin ganar.

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“Es una liga difícil. No tomamos la victoria a la ligera. Hemos pasado por lesiones, ventanas de transferencias”, dijo Marc Dos Santos, técnico de LAFC. “El primer tiempo debimos de llegar al medio tiempo con un 2-0 o 3-0. Cuando no anotas más goles, llega un momento donde los jugadores comienzan a tener miedo a perder”.

El marcador se abrió al minuto 21. Una jugada por la banda izquierda, orquestada por Yevhen Cheberko, dejó el balón en los pies de Son Heung-Min en el área. El disparo de zurda del surcoreano fue detenido por el portero de los Red Bulls, Ethan Horvath, pero el joven de 17 años, Jude Terry, capturó el rebote y definió sin dudarlo para poner el 1-0.

“Cuando acelera con el balón, lo hace muy bien”, dijo Dos Santos sobre Terry. “El aspecto defensivo es donde debe mejorar; si hace eso bien, tendrá un gran futuro como jugador.”

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LAFC dominó el primer tiempo con cinco disparos a puerta por uno de los Red Bulls, además de ocho remates totales y 17 toques dentro del área rival, aunque no logró ampliar la ventaja antes del descanso.

El encuentro se disputó bajo condiciones climáticas exigentes, con temperaturas que rondaron los noventa grados Fahrenheit al inicio del partido, aunque bajaron ligeramente para el silbatazo inicial.

“Trabajaron muy duro hoy”, señaló Dos Santos.

Armindo Sieb with a ROCKET. 🚀



What a way to score his first goal for @LAFC. pic.twitter.com/EgIogZ3wds — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

El segundo tanto, obra de Sieb, sentenció el encuentro y le permitió al equipo angelino respirar tras un mes complicado sin triunfos en la MLS.

El brasileño Igor Jesus ingresó al minuto 60, en lo que fue su primera presentación desde que se lesionó hace más de un año, en agosto de 2025.

“Fue un tiempo muy difícil, con muchos altibajos”, dijo el mediocampista defensivo tras el partido al recordar su recuperación. “Siempre he sido alguien que trabaja muy duro. Siempre me apoyé en Dios y en mi familia y ahora quiero seguir trabajando”.

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El sábado, el LAFC visita a Sporting KC, último en la tabla.

En Vancouver, Ryan Gauld marcó su gol número 50 como jugador del club y Yohei Takaoka disputó su undécimo partido sin encajar goles en la temporada, lo que ayudó a los Whitecaps a vencer al LA Galaxy por 3-0 el miércoles por la noche y a mantenerse como líderes de la Conferencia Oeste con 46 puntos y como segundo lugar en la disputa del Supporters’ Shield, detrás de Nashville.

Takaoka, que realizó cinco paradas, se encuentra a un partido de igualar a Lloris, del LAFC, líder de la MLS en ese departamento.

El resultado dejó al Galaxy (7-8-10) en el puesto 12 del Oeste con 29 puntos, fuera de los puestos de playoffs, con solamente nueve partidos más por disputar. El Galaxy ahora recibe al Sounders el sábado, 12 de septiembre, en el Dignity Health Sports Park (7:30 p.m.). Seattle es décimo tercero en el Oeste.

The Whitecaps pick up a 3–0 win over the LA Galaxy and move past Inter Miami into second in the MLS Supporters' Shield Standings.



Eight points behind Nashville SC for first. Three points clear atop the West.



This PK goal from Caicedo, though, was very odd.… — Ben Steiner (@BenSteiner00) September 10, 2026

“Voy a decir esto por decir algo, y no tiene nada que ver con el resultado del partido, pero la superficie de este campo es realmente muy, muy difícil. Y el entrenador anterior me dijo, textualmente: ‘Este es el peor campo de la liga, y está incluso peor que antes de que cambiaran el césped’. Y lo que entendí de eso es que es extremadamente resbaladizo, los jugadores se sienten muy incómodos y inseguros”, dijo Greg Vanney, técnico de LA Galaxy, sobre el pasto artificial en la casa de Vancouver.

