Los 49ers arrasan a los favoritos Rams en Australia

Blake Corum, con el dorsal n.º 24 de los Los Angeles Rams, avanza con el balón durante el partido de fútbol americano de la NFL celebrado en el Melbourne Cricket Ground el 11 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia.

Los 49ers de San Francisco lucieron descansados y dominantes en el primer partido de la NFL disputado en Australia, al vencer 27-7 a los favoritos Rams de Los Ángeles la noche del jueves.

San Francisco arribó a Melbourne con bastante anticipación respecto a su rival, lo que pudo haberle dado a sus jugadores más tiempo para adaptar cuerpo y mente al huso horario local, un factor que se notó en la cancha y que fue vital para inclinar la balanza a favor de los 49ers.

Brock Purdy sacudió una intercepción temprana y respondió con pases de touchdown a Demarcus Robinson, Deebo Samuel y Mike Evans. Del otro lado, Matthew Stafford tuvo problemas de precisión, cometió una intercepción que igualó la balanza en los errores, y fue detenido en un intento crucial de cuarta oportunidad en la yarda uno, con el marcador 17-7 a favor de los 49ers durante el tercer cuarto. Poco después, San Francisco selló el partido con una serie ofensiva de 99 yardas que culminó en touchdown.

Anuncio

Para los Rams, el resultado fue un golpe a las expectativas que traían tras un movimiento de mercado que acaparó titulares en la temporada baja, como la adquisición del ala defensiva Myles Garrett, con la que Los Ángeles buscaba blindar su línea defensiva. En su debut con la nueva camiseta, Garrett terminó el partido sin tacleadas, presiones ni capturas de mariscal, una actuación silenciosa que decepcionó a la afición.

Los Rams habían llegado a la temporada 2026 como favoritos abrumadores para ganar el Super Bowl, luego de una temporada baja que acaparó titulares, pese a haber perdido dos de sus tres duelos ante los vigentes campeones, los Seahawks de Seattle.

En Melbourne tuvieron la oportunidad de presentar una declaración de intenciones ante San Francisco; en cambio, salvo un tramo inicial de dominio terrestre frente a una defensiva interior vulnerable de los 49ers, la noche resultó un fracaso tanto en ataque como en defensa para el equipo de Sean McVay.