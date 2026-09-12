Jean Silva somete a José Miguel Delgado; Brandon Moreno vuelve con victoria en Noche UFC

Jean Silva entra al octágono para enfrentar a Arnold Allen en un combate de peso pluma durante el evento de artes marciales mixtas UFC 324, el sábado 24 de enero de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Steve Marcus)

Jean Silva terminó la noche como la había imaginado, aunque tuvo que superar un inicio complicado. El brasileño remontó después de un primer asalto en el que José Miguel Delgado tomó la iniciativa y terminó imponiéndose por sumisión en el tercer round para cerrar la cartelera de Noche UFC este sábado en la Desert Diamond Arena de Arizona.

Silva derribó a Delgado con una derecha en el tercer asalto y aprovechó el momento para tomarle la espalda y aplicar un mataleón. El peleador de Arizona intentó defenderse, pero terminó rindiéndose a los 2:57 del episodio.

La victoria fue la segunda consecutiva para Silva, quien después de la pelea dejó claro que su objetivo es acercarse a una oportunidad por el campeonato de peso pluma.

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“El mensaje es que voy a conseguir el título”, dijo Silva a través de un traductor después del combate.

Delgado, quien aceptó la pelea con poca anticipación después de la salida de Yair Rodríguez, comenzó mejor. El peleador nacido en Yuma, Arizona, conectó con mayor frecuencia durante el primer asalto y llegó a llevar a Silva al suelo con sus golpes.

Jean Silva got the submission then climbed the cage like Noche UFC owed him one more fight 🦾 pic.twitter.com/iUev7h67rB — fity.eth (@Fityeth) September 13, 2026

El brasileño cambió su estrategia a partir del segundo round, aumentó la presión y comenzó a trabajar con mayor insistencia sobre el cuerpo. En el tercero encontró la derecha que cambió la pelea y posteriormente completó la sumisión. Delgado había llegado a la pelea con cuatro victorias en sus primeras cinco apariciones en UFC y buscaba la victoria más importante de su carrera.

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En la pelea coestelar, Brandon Moreno puso fin a una racha de dos derrotas al vencer por decisión dividida a Joseph Morales.

Dos jueces le dieron la pelea al mexicano por 30-27, mientras que el tercero vio ganador a Morales por 29-28. Moreno reconoció que la decisión le pareció extraña, pero prefirió quedarse con el resultado.

“Eso es un poco raro, pero al final gané. Voy a celebrar con mi gente. ¡Viva México! Estoy muy feliz”, dijo el excampeón de peso mosca.

Alexa Grasso también salió con una victoria importante. La excampeona de peso mosca derrotó por decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28 a Manon Fiorot después de derribar a la francesa en el primer asalto y mantener una ofensiva constante con sus combinaciones de boxeo. Fue la segunda victoria consecutiva de Grasso.

Brandon Moreno ganó su combate contra Joseph Morales por decisión dividida en el evento Noche UFC.

Dando otro triunfo para México!..🇲🇽 pic.twitter.com/U8HDgOCtzo — EL CHEMA (@ELCHEMA888) September 13, 2026

“He representado a la cultura mexicana, he venido a dejarlo todo. No me gusta hablar mucho, solo trabajo duro”, dijo Grasso.

Tommy McMillen mantuvo su invicto al superar por decisión unánime a Marwan Rahiki en una pelea de tres asaltos. Los jueces la vieron 29-27, 29-28 y 29-28 para McMillen.

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El estadounidense tuvo que superar momentos complicados, particularmente en el segundo round, pero recuperó el control en el último episodio. Después del combate dijo que terminó lastimado, pero que pudo superar a Rahiki en la parte final y adelantó que quiere volver a pelear en diciembre.

Curtis Blaydes derrotó por decisión unánime 29-28 en las tres tarjetas a Waldo Cortes-Acosta, mientras que David Martinez venció a Dan Ige también por decisión unánime. Martinez extendió así su racha de victorias a 11.

En los preliminares, Tim Elliott derrotó por decisión unánime a Édgar Cháirez; Ignacio Bahamondes venció a Muslim Salikhov por decisión unánime; Yousri Belgaroui derrotó a Djorden Santos por nocaut técnico en el primer round; Tommy Gantt sometió a Drakkar Klose en el tercer asalto; Rongzhu venció a Rafa García por decisión unánime; Sean King III noqueó a Jessie Rosas con un espectacular derribo a los 36 segundos del primer round; y Regina Tarín derrotó por decisión unánime a J.J. Aldrich.