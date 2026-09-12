LAFC cae ante el último puesto Sporting Kansas City; Galaxy no puede con Seattle y sigue fuera de zona de playoffs

Mathieu Choiniere (n.º 66), del Los Angeles Football Club, y Andre Luiz (n.º 11), del Sporting Kansas City, disputan el balón durante la segunda parte en el Sporting Park el 12 de septiembre de 2026 en Kansas City, Kansas.

El LAFC sufrió una derrota por 3-1 en su visita al Sporting Kansas City, último de la Conferencia Oeste, el sábado en Sporting Park.

El conjunto local abrió el marcador al minuto 18 con un golazo de su fichaje estelar, André Luiz. El brasileño recibió un pase de Justin Reynolds, se acomodó hacia su pierna izquierda, dejó atrás a su compatriota Igor Jesús y sacó un disparo que se clavó por debajo del travesaño.

Sporting amplió la ventaja al 31’, cuando Taylor Calheira conectó un cabezazo tras un rebote en el área chica.

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“Estamos avergonzados de que no obtuvimos una buena presentación, merecíamos perder”, dijo Yevhen Cheberko, defensa del LAFC.

En el complemento, LAFC salió con otra actitud y descontó de inmediato cuando, al minuto 47, Denis Bouanga definió de cerca una asistencia de Jacob Shaffelburg para poner el 2-1 y darle vida a los visitantes.

Sin embargo, Sporting Kansas City resolvió el encuentro en el 71’, cuando el juvenil de la cantera Jacob Bartlett aprovechó un balón suelto en la media luna del área y lo empujó al fondo de la red para el 3-1 definitivo, su quinta victoria del año.

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“Claro que teníamos que cambiar la táctica en el segundo tiempo, pero desde luego, no es secreto, que los primeros 30 minutos del segundo tiempo estuvimos sobre ellos”, señaló un decepcionado Mark Dos Santos, técnico de LAFC. “Cuando estábamos cerca del 2-2, ellos metieron el tercero, el 3-1”.

Eddie Segura (n.º 4), del Los Angeles Football Club, y Taylor Calheira (n.º 19), del Sporting Kansas City, saltan para disputar un cabezazo durante la segunda parte en el Sporting Park, el 12 de septiembre de 2026, en Kansas City, Kansas. (Jay Biggerstaff / Getty Images)

“El problema es que en el primero aún estábamos en el avión. Fue muy claro para todos nosotros que no ganamos los partidos basados en la tabla, lo ganas en la cancha”, dijo Dos Santos.

Con este resultado, LAFC llegó a un récord de 11 triunfos, 8 derrotas y 7 empates, lo que le da 40 puntos en la temporada, con ocho jornadas por disputar antes del inicio de los playoffs. El equipo angelino llegaba a Kansas con una racha invicta de cuatro partidos, que incluía un triunfo 2-0 sobre New York Red Bulls entre semana. Con el resultado, el LAFC cayó al sexto puesto de cara a la postemporada.

“La realidad es que no puedes ganar ningún partido solo jugando 45 minutos”, expresó Dos Santos.

Jacob Shaffelburg ➡️ Denis Bouanga! 💪@LAFC cut the deficit. pic.twitter.com/Oyq7bBXeo4 — Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026

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El LAFC visitará a San José el sábado, 19 de septiembre, en lo que será el segundo juego de una gira de tres partidos fuera de casa.

Para Sporting Kansas City (5-16-3, 18 puntos), el triunfo cortó una racha sin ganar de siete partidos y evitó que el club quedara más cerca de la “Cuchara de Madera”, el apodo simbólico del último lugar de la MLS.

En otro encuentro, el Galaxy de Los Ángeles estuvo a minutos de dar un paso decisivo en la pelea por los playoffs, pero un gol tardío de Paul Arriola le arrebató el triunfo y terminó en un empate 1-1 ante Seattle Sounders el sábado en el Dignity Health Sports Park.

João Klauss, con el dorsal n.º 99 del LA Galaxy, protege el balón frente a Cristian Roldán, con el dorsal n.º 7 del Seattle Sounders FC, durante la segunda parte del partido de la MLS entre el LA Galaxy y el Seattle Sounders FC, disputado en el Dignity Health Sports Park el 12 de septiembre de 2026 en Carson, California. (Luiza Moraes / Getty Images)

El equipo angelino (7-10-9, 30 puntos) ha alternado triunfos y derrotas durante las últimas cuatro semanas y, con el empate, se mantiene en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de la zona de clasificación a los playoffs, que otorga cupo a los nueve primeros. El Galaxy queda por detrás de San Diego, que juega el domingo, por diferencia de goles, mientras que tanto San Diego como Real Salt Lake, los dos escoltas en la tabla, tienen dos partidos menos que el Galaxy, a solo ocho jornadas del cierre de la temporada regular.

Marco Reus puso en ventaja a Los Ángeles al minuto 44 al convertir un penal luego de una falta del mediocampista Paul Rothrock sobre Hirving “Chucky” Lozano. Fue el quinto gol de la temporada para el alemán, con el que igualó su mejor marca goleadora, alcanzada la campaña anterior. Con esa ventaja de 1-0, el Galaxy se fue al descanso.

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El mediocampista Dejan Joveljić, quien llegó a Seattle como jugador designado, vivió un regreso complicado a su primer estadio en la MLS. Al minuto 75 quedó tendido tras una jugada con el defensor del Galaxy, Jakob Glesnes, en la zona alta del área, por lo que se solicitó una camilla. El croata se levantó, volvió a caer y finalmente abandonó el campo por sus propios medios en el minuto 79, siendo sustituido por Arriola.

Dos minutos después de su ingreso, Arriola fue protagonista cuando Jordan Morris se filtró por la banda y sirvió un centro raso al área que el propio Arriola definió a portería vacía, luego de que el arquero del Galaxy, JT Marcinkowski, saliera de su línea sin respaldo defensivo.

Aunque el empate le permitió a Seattle (7-9-7) extender a cuatro su racha de empates consecutivos, los Sounders no han logrado ganar en la MLS desde su triunfo 3-2 sobre San José el 13 de mayo, lo que ha derivado en una racha sin victorias de 12 partidos, una marca histórica para el club.

El Galaxy visitará al Minnesota el sábado 19 de septiembre a las 5:30 p.m.

