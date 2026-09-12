Omos derrota a Rey Mysterio en primera noche de Triplemanía

Omos derrotó a Rey Mysterio en la lucha estelar de la primera noche de Triplemanía, en un evento histórico que por primera vez reunió a WWE y AAA en un cartel dividido en dos noches, disputado el viernes en el histórico MGM Grand Garden Arena.

El gigante nigeriano-estadounidense, acompañado por Dorian Roldán y Dominik Mysterio, cerró la velada con una imagen impactante. Tras la lucha, cuando Rey Mysterio era retirado en camilla, Omos lo tomó y lo estrelló contra la mesa de transmisión, generando expectativa de cara a la revancha del domingo en la Ciudad de México.

La función abrió con un video narrado en español por el propio Rey Mysterio, en el que se afirmó que AAA no busca apostar por su futuro, sino “elevar la apuesta”.

Anuncio

Así terminó Triplemanía 34



Noche 1 Las Vegas pic.twitter.com/QB9tG7qWXk — Christian Ramírez (@Christi6179520) September 12, 2026

El combate inaugural se vio empañado por una posible lesión de Lady Shani, quien abandonó la lucha de inmediato tras un incidente con Adelicious. No quedó claro si hubo contacto directo; Shani se llevó las manos al rostro, rodó fuera del ring y no regresó, lo que impidió que Adelicious pudiera relevarla.

En la cartelera también destacó el ataque de El Carnicero durante la lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AAA, en la que Perros del Mal (Daga, Ángel y Berto), acompañados por Karmen Petrovic, arrebataron los títulos a Psycho Circus (Dave the Clown, Murder Clown y Psycho Clown).

Anuncio

Los Perros del Mal son los NUEVOS Campeones de Tercias AAA#AAATriplemania Las Vegas ✨ pic.twitter.com/HKpik3RZxu — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 12, 2026

También, Roxanne Pérez se impuso en la lucha de eliminación a cuatro esquinas por la contendencia al Campeonato AAA Reina de Reinas, al vencer a Nattie, Faby Apache y La Hiedra, esta última acompañada por Flammer.

La Parka retuvo el Campeonato Latinoamericano AAA en un triple amenaza ante Mr. Iguana y Laredo Kid, mientras que Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) se quedaron con la lucha de eliminación por equipos a cuatro bandas, superando a Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer), Tokyo Bad Boys (SB Kento y Takuma) y LWO (Cruz Del Toro y Joaquin Wilde).

La segunda noche programada de Triplemanía para este domingo en la Ciudad de México.

Resultados: