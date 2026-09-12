Ryan García despacha a Conor Benn en dos rounds y defiende corona

El campeón de peso welter del CMB, Ryan García (derecha), lanza un puñetazo a Conor Benn en el segundo asalto de un combate por el título celebrado en el T-Mobile Arena el 12 de septiembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. García revalidó su título con un K.O. técnico en el segundo asalto.

En su primera pelea de un fin de semana de boxeo del 16 de Septiembre en Las Vegas, Nevada, Ryan García defendió con éxito su corona del título wélter del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por nocaut técnico en el segundo round al británico Conor Benn.

García (26-2, 21 KOs) derribó a Benn en el segundo asalto, tras un buen primer round, y luego lo castigó, lo llevó a las cuerdas, hasta que el réferi detuvo el combate para declarar ganador al californiano por nocaut técnico.

El triunfo dejó a “KingRy” como un posible reemplazante de las peleas de Canelo Álvarez en Las Vegas durante las fechas mexicanas, aunque esta es la primera vez que pelea alrededor del Día de la Independencia de México. El sábado, nuevamente ingresó con la canción del “Rey”; además, el legendario luchador Rey Mysterio y el monarca mexicano Marco Antonio Barrera subieron al ring con él, junto a su papá y entrenador, Henry García.

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“Sé que mucha gente no me ve como mexicano porque no hablo español. Pero que quiere decir que siempre los quiero mucho, y siempre pelearé con fuerza para ustedes.

¡Viva México!”, dijo García en la entrevista sobre el ring después de la pelea.

“Voy a ser la cara del boxeo”, dijo García en la conferencia de prensa tras el triunfo. “Quiero mucho a Canelo, a su equipo por todo lo que hicieron. Fue bueno aprender al lado de él. Estuve bendecido de las oportunidades y las experiencias que me hacen ser lo que soy ahora. Estoy contento de que me pasen la antorcha, estoy listo”.

La contienda se definió en el segundo round cuando Benn intercambió metralla con García, pero después de fallar con la izquierda, el originario de Victorville estrelló una derecha en el rostro de su rival, quien cayó al entarimado. Después, García lo acorraló contra las cuerdas hasta que el réferi Thomas Taylor detuvo el duelo.

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El campeón de peso welter del CMB, Ryan García, sube al ring para disputar una pelea por el título contra Conor Benn en el T-Mobile Arena el 12 de septiembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. (Steve Marcus / Getty Images)

“Estuvo tal como pensé que iba a suceder, quiso meter mucha presión”, dijo García, de 28 años, sobre su rival. “Necesita ganar un poco más de experiencia, no tiene suficiente experiencia como yo a este punto”.

Después del duelo, el californiano pidió a Teófimo López que subiera al escenario para retarlo, aunque el monarca del campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en peso welter no pudo hacerlo, debido a la seguridad en la arena, lo que provocó una pequeña trifulca debajo del ring. Luego, García dijo que estaba abierto a una segunda pelea ante Devin Haney, tras derrotarlo en 2024, pero posteriormente dio positivo en una prueba antidopaje y el duelo fue declarado ‘No Contest’.

“Quiero unificar ante Teófimo, esa es la movida. Es una gran pelea. Teo es un rival increíble”, dijo García, a quien solo le queda una pelea más en su contrato con su compañía promotora, Golden Boy Promotions. Óscar de la Hoya, promotor de García, no se presentó a la función, a pesar de que García le pidió que caminara con él hasta el ring.

García venía de conquistar el cinturón wélter del CMB con una contundente decisión unánime sobre Mario Barrios el pasado mes de febrero en Las Vegas. El californiano solo registra dos derrotas en su carrera: una decisión en 2025 ante Rolando Romero por el título wélter de la AMB, y un nocaut técnico en el séptimo asalto a manos de Gervonta “Tank” Davis en 2023, la más estrepitosa de su carrera.

Por otro lado, Benn (25-2, 14 KOs) cayó en abril de 2025 en una batalla denominada “Pelea del Año” frente a Chris Eubank Jr.

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Sin embargo, se tomó la revancha en noviembre pasado, derribando a Eubank en el round 12 en dos ocasiones, para sellar una actuación magistral y borrar aquella derrota. Sin embargo, poco pudo hacer la noche del sábado frente a un rival muy superior.

