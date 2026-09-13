La ausencia de Óscar de la Hoya en el triunfo de Ryan García, ¿significa el fin de la relación con su peleador?

(De izquierda a derecha) Holly Sonders y Óscar De La Hoya asisten al combate entre Mario Barrios y Ryan García en febrero de 2026.

Ryan García y su promotor, Óscar De La Hoya, no han sido los mejores amigos, a pesar de una relación laboral que ha generado millones para ambos.

Pero en muchas ocasiones ambos han tenido disputas y desacuerdos, especialmente en redes sociales y mediante declaraciones a la prensa. El sábado, en Las Vegas, no fue la excepción, pues tras el triunfo contundente de ‘KingRy’, campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, el monarca mexicoamericano lamentó que su promotor no estuviera con él.

La pelea entre García y Connor Benn fue una copromoción entre Zuffa Boxing, de Dana White, y Golden Boy Promotions, de De La Hoya, empresa que actualmente tiene a García bajo contrato. Ambos promotores mantienen una rivalidad pública desde hace años, lo que generaba dudas sobre una posible coincidencia en el evento. Al final, no fue necesario, ya que De La Hoya no se presentó en el T-Mobile Arena el sábado.

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“Creía que iba a estar aquí, me dijeron que iba a tener un asiento. De hecho, lo invité para que caminara conmigo al ring; creo que eso iba a ser icónico. Todos me preguntaban dónde estaba, creía que iba a ser especial que caminara conmigo”, dijo García tras el combate. “¿Hubiera sido chévere verlo?, sí”.

La ausencia de De La Hoya en el T-Mobile Arena generó controversia tras el triunfo de García, luego de que trascendiera que al presidente de Golden Boy Promotions se le habría negado el acceso al evento mediante las acreditaciones.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, White buscó despejar dudas sobre lo ocurrido. Dejó claro que no es amigo de De La Hoya, pero insistió en que su ausencia no se debió a un veto de su organización y que, según su versión, nunca se esperaba que el fundador de Golden Boy asistiera.

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White explicó que, de haber querido evitar la presencia de De La Hoya, se lo habría dicho directamente por teléfono en lugar de exponerlo a un mal recibimiento en el lugar del evento.

El campeón de peso welter del CMB, Ryan García, posa antes de subir al ring para disputar el combate por el título contra Conor Benn en el T-Mobile Arena el 12 de septiembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. García revalidó su título con un K.O. técnico en el segundo asalto. (Steve Marcus / Getty Images)

“Escuché algunas cosas. Les voy a dejar algo en claro: a mí no me gusta De La Hoya y yo no le gusto a él. Nunca le faltaría el respeto. Lo llamaría y le diría: no te aparezcas aquí porque no te vamos a tratar bien. No se apareció, no sé por qué”, dijo White a la prensa después de la pelea de dos rounds el sábado.

Sin embargo, el periodista Dan Rafael reportó en X que oficiales de Zuffa Boxing le negaron la credencial al jefe de Golden Boy y a su equipo de trabajo. La controversia se suma a años de disputas públicas entre De La Hoya y White.

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando De La Hoya se opuso abiertamente a la pelea entre el boxeador Floyd Mayweather y la estrella de UFC Conor McGregor. White respondió acusando a De La Hoya de pagar mal a sus peleadores durante un breve paso de Golden Boy por MMA, además de criticar sus adicciones.

Dana White habla en el escenario durante el Fanatics Fest NYC 2026, celebrado en el Jacob Javits Center el 18 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Rob Kim / Getty Images for Fanatics)

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Jane Murcia, directora de comunicación de Golden Boy Promotions, publicó el sábado en X que estaba “triste al pensar que Ryan está bajo la impresión de que Óscar no quería caminar con él”.

“Ryan invitó a Óscar a caminar con él junto a Julio César Chávez Sr. Eso era ‘la gran sorpresa’ que tenía De La Hoya lista en Instagram”, dijo Murcia en relación a una publicación de De la Hoya en la que amenazaba con “una sorpresa” para el sábado.

“La mañana de la pelea, sin embargo, recibimos una llamada del equipo de Ryan informándonos de que Ryan había cambiado de parecer y no quería a Óscar De La Hoya caminando con él al ring. Nos dijeron que quería que fuera Rey Mysterio y que (Marco Antonio Barrera) caminara con él hacia el ring”, añadió la publicista.

García tiene una relación muy cercana con Zuffa; incluso ha aparecido en presentaciones de WWE y ha peleado en Nueva York, previo a la creación oficial de Zuffa Boxing, cuando Turki Alalshikh organizó una contienda ante Rolando Romero, que perdió, en Times Square en mayo de 2025.

“Ryan tiene todas las herramientas. Tiene gran poder, habla bien, es guapo”, dijo White al hablar del mexicoamericano. “Hace años, las generaciones jóvenes comenzaron a seguirlo, incluso niños que no siguen el boxeo”.

Ese enamoramiento laboral de White con García se da al mismo tiempo que una relación entre García y De La Hoya está cada vez más fracturada.

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La relación laboral de peleador y promotor entre García y De La Hoya comenzó en noviembre de 2017, aunque García siguió teniendo diferencias con De La Hoya a pesar de firmar una extensión con Golden Boy Promotions en septiembre de 2019.

En 2023, Golden Boy Promotions presentó una queja contra García y Lupe Valencia, abogado y asesor del boxeador, para hacer cumplir el contrato de García con la compañía. La acción legal pretendía proteger los derechos de Golden Boy Promotions de ser los únicos encargados de promover las peleas del pugilista californiano.

Tampoco es la primera vez que De La Hoya está ausente en momentos clave para García. Después de caer por nocaut ante Gervonta Davis en 2023, García se quejó en sus redes sociales de que su promotor, De La Hoya, no estuvo con él en su conferencia de prensa tras el combate, mientras que el expugilista aclaró que no apareció después del pleito porque había recibido amenazas de muerte la semana de la contienda en Las Vegas.

A García le queda pendiente una pelea en el contrato con Golden Boy Promotions, que podría ser una cita esperada ante Teófimo López, monarca de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, en mayo del próximo año.

Con el ocaso de la carrera de Saúl Álvarez, García se ha postulado, gracias a la victoria del sábado, como el nuevo rostro del boxeo para mayo y septiembre en Las Vegas, y podría ser el rostro de Zuffa Boxing.

“Voy a tratar de ser el mejor campeón, voy a tratar de ser la mejor cara del boxeo, voy a seguir madurando”, dijo García, quien dijo que estaba muy contento al recibir el tipo de apoyo de la afición mexicana y mexicoamericana en Las Vegas mientras caminaba con “El Rey” de Vicente Fernández hacia el cuadrilátero.

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“Es uno de los mejores del mundo. Dijo todo lo que iba a hacer. No quiere evitar a ningún rival, y es lo que la gente quiere”, declaró White.

